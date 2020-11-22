Hậu ly hôn, Lệ Quyên tiếp tục bị soi ảnh hẹn hò cùng người tình tin đồn Lâm Bảo Châu

Sau khi đường ai nấy đi với doanh nhân Đức Huy, chuyện tình cảm của nữ ca sĩ Lệ Quyên và đàn em kém tuổi luôn thu hút sự chú ý của dư luận.

Cuối tháng 10/2020, Lệ Quyên thông báo đã ly hôn sau gần 20 năm chung sống và có 1 con trai với doanh nhân Đức Huy.

Hậu đổ vỡ hôn nhân, trong khi chồng cũ có cuộc sống khá kín tiếng thì “nữ hoàng phòng trà” lại thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường lên mạng xã hội. Trong những bài đăng của mình, cô nàng không quên ẩn ý về chuyện đàn bà phải mạnh mẽ sau ly hôn. Đặc biệt, Lệ Quyên liên tục bị nghi ngờ đã có tình mới hậu đường ai nấy đi với Đức Huy.

Hậu ly hôn, Lệ Quyên liên tục bị tung bằng chứng đang hẹn hò người tình tin đồn Lâm Bảo Châu – Ảnh: Internet

Sau khoảng thời gian úp mở, mới đây, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đồng loạt có động thái gây chú ý trên trang Instagram cá nhân. Cụ thể, ngay khi giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” vừa tung ảnh ngồi khoang hạng sang của máy bay thì ít phút sau, người tình tin đồn cũng đăng tải khoảnh khắc với bối cảnh hoàn toàn trùng khớp.

Hình ảnh Lệ Quyên chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: IG

Bên cạnh đó, Lâm Bảo Châu còn chia sẻ: “Có 2 yếu tố quan trọng giúp bạn thông thái, đó là sách và những người bạn gặp” . Dưới bài đăng, Lệ Quyên đã nhanh tay thả tim cho người tình tin đồn. Động thái này của cặp đôi khiến nhiều khán giả cho rằng cả hai đang ngầm công khai thể hiện tình cảm trước công chúng.

Lệ Quyên thả tim bài đăng của người tình tin đồn - Ảnh: IG

Trước đó, cả hai từng bị cư dân mạng soi ra những lần check-in du lịch chung một địa điểm. Dù không xuất hiện chung khung hình nhưng những bằng chứng này không khỏi khiến netizen đặt nghi vấn cả 2 đang hẹn hò. Hiện tại, phía Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu vẫn giữ im lặng.

Vừa bị chỉ trích chụp ảnh phản cảm, Lệ Quyên tiếp tục khoe body táo bạo hơn Ca sĩ Lệ Quyên tiếp tục tạo ra nhiều ý kiến trái chiều khi tung loạt ảnh tạo dáng táo bạo lên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-le-quyen-tiep-tuc-bi-soi-anh-hen-ho-cung-nguoi-tinh-tin-don-lam-bao-chau-387697.html