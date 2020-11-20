Vừa bị chỉ trích chụp ảnh phản cảm, Lệ Quyên tiếp tục khoe body táo bạo hơn

Ca sĩ Lệ Quyên tiếp tục tạo ra nhiều ý kiến trái chiều khi tung loạt ảnh tạo dáng táo bạo lên mạng xã hội.

Sau khi xác nhận hôn nhân với doanh nhân Đức Huy đổ vỡ, ca sĩ Lệ Quyên nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ công chúng. "Nữ hoàng phòng trà" chứng tỏ cuộc sống của cô vẫn rất ổn và thương xuyên chia sẻ ảnh đời thường lên trang cá nhân. Thậm chí, số lần đăng ảnh gợi cảm của bà mẹ một con ngày càng dày đặc hơn.

Lệ Quyên ngày càng xinh đẹp và gợi cảm - Ảnh: FB

Mới đây, Lệ Quyên gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh phô diễn body gợi cảm lên Facebook. Diện đồ thể thao ôm sát cơ thể, nữ ca sĩ tạo dáng gợi cảm và để cận vòng 3 trước ống kính.

Cô hào hứng khoe: "Ố là la... Ngắm thành quả đổ mồ hôi để mai đi thi Hoa hậu, à quên mai đi xem thi Hoa hậu Việt Nam đêm chung kết. Nếu 21 tuổi sinh con, là có con gái đủ tuổi thi Hoa hậu, ghê thật".

Lệ Quyên bị một vài khán giả nhận xét tạo dáng kém duyên khi chụp ảnh cận đường cong cơ thể - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh gợi cảm của Lệ Quyên nhận về hơn 3 ngàn lượt like và vô số bình luận. Hầu hết mọi người đều dành lời khen trước nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng thanh mảnh, săn chắc của bà mẹ 1 con. Thế nhưng bên cạnh đó, một vài ý kiến tiêu cực cũng xuất hiện. Mọi người cho rằng Lệ Quyên tạo dáng có phần phản cảm, kém duyên trước ống kính.

Bức ảnh được cô đăng tải cách đây không lâu - Ảnh: FB

Trước đó, Lệ Quyên cũng gây tranh cãi với màn khoe body táo bạo. Cô khiến người nhìn "đỏ mặt tía tai" khi diện nội y và tạo dáng quay lưng về phía ống kính.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-bi-chi-trich-chup-anh-phan-cam-le-quyen-tiep-tuc-khoe-body-tao-bao-hon-387474.html