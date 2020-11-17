Không ngờ có lúc Lệ Quyên đầu bù tóc rối thế này, tự nhận là người yếu đuối, từng khóc nấc như muốn ngất đi

Kèm theo đó, cô còn viết dòng trạng thái dài chia sẻ nỗi lòng mình với mọi người. Đây là lần đầu Lệ Quyên thừa nhận mình là một người đàn bà yếu đuối. Cũng có lúc cô khóc nấc như muốn ngất đi nhưng chỉ là không muốn người khác nhìn thấy.

Lệ Quyên gây lo lắng với hình ảnh ngồi buồn một mình, đầu tóc rối bời - Ảnh: FB

Cuối tháng 10 vừa qua, nữ ca sĩ xác nhận chuyện hôn nhân đổ vỡ - Ảnh: FB

Lệ Quyên viết: "Có quá nhiều người quên mất rằng, em thực chất chỉ là một người đàn bà yếu đuối, luôn cần những vòng tay vỗ về nương náu... À mà không phải họ quên đâu, thật ra là họ cố tình cho mình cái quyền đòi hỏi em phải mạnh mẽ, bắt em phải hy sinh, vất vả vì hình như, trong mắt họ, đó là nghĩa vụ của em rồi... Ai bảo lúc nào em cũng hiên ngang, thoăn thoắt, cũng gồng gánh oằn mình, cũng anh hùng rơm như thế".

Lệ Quyên chia sẻ lòng mình hậu ly hôn - Ảnh: FB

Cô tiếp tục: "Là do em hết. Em không bao giờ cho ai có cơ hội nhìn thấy em khóc nấc như muốn ngất đi, lại không biết kể lể hay than vãn, cứ thu mình lại, chỉ khi mặt hoa da phấn em mới ra ngoài kia tô điểm cho cuộc đời thêm tươi xinh rạng rỡ. Thế thì, ai mà mất công thương em làm gì. Thôi thì kiếp này em cứ là em vậy. Nhưng em có quyền luôn nhớ những ai đã ở bên em, đưa tay cho em nắm và tất nhiên, em cũng chẳng bao giờ được phép quên những ai đã quay lưng... À mà, suy cho cùng, em cũng vẫn chỉ là người đàn bà yếu đuối, nhớ hay quên cũng chỉ để tô điểm cho cuốn tiểu thuyết cuộc đời em thêm kịch tính và thuyết phục... thế thôi".