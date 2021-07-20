Hậu ly hôn, Đan Trường và ông bầu ruột có động thái 'cưng chiều' với 'lính út VBiz', bị fan 'rình' chụp ngay và luôn

Ca sĩ Đan Trường và Thủy Tiên đã có cuộc hôn nhân đẹp như mơ tuy nhiên mới đây cả hai đã khiến fan tiếc nuối khi thông báo chia tay sau 8 năm gắn bó. Lý do đưa ra là khoảng cách địa lý quá xa xôi và cả hai chưa thật sự hiểu cho nhau. Nhiều người hâm mộ cũng đồng cảm với vợ chồng ca sĩ Kiếp Ve Sầu và dành cho thần tượng nhiều lời động viên.

Đan Trường và Thủy Tiên đã chính thức 'đường ai nấy đi' và thông báo trên MXH đến toàn thể khán giả - Ảnh: Internet

Tuy nhiên sau khi "đường ai nấy đi" với vợ cũ thì các động thái lớn nhỏ của anh Bo đều được cư dân mạng đưa vào tầm ngắm. Cụ thể vào chiều ngày 19/7, ông bầu ruột của Đan Trường đã chúc mừng Trung Quang nhân ngày sinh nhật của nam ca sĩ: "Chúc mừng sinh nhật Trung Quang (20/7). Em sẽ ngày càng trưởng thành, sẽ luôn thành công trong sự nghiệp ca hát, sẽ luôn là chàng trai được nhiều người yêu mến, xứng đáng với sự kỳ vọng của Anh Tuấn và Đan Trường".