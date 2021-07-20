Hậu ly hôn, Đan Trường và ông bầu ruột có động thái 'cưng chiều' với 'lính út VBiz', bị fan 'rình' chụp ngay và luôn

Đan Trường đã có động thái mới liên quan đến học trò cưng Quang Trung khiến khán giả chú ý.
- NÓNG: Lộ hồ sơ nghi vấn bà xã thượng lưu đệ đơn ly hôn Đan Trường từ tận 4 năm trước, khán giả đổ xô xem thực hư?
- NÓNG: Đan Trường khẩn thiết xin lỗi sau khi hôn nhân đổ vỡ, 'trút' vài câu tâm sự khiến khán giả mủi lòng
Ca sĩ Đan Trường và Thủy Tiên đã có cuộc hôn nhân đẹp như mơ tuy nhiên mới đây cả hai đã khiến fan tiếc nuối khi thông báo chia tay sau 8 năm gắn bó. Lý do đưa ra là khoảng cách địa lý quá xa xôi và cả hai chưa thật sự hiểu cho nhau. Nhiều người hâm mộ cũng đồng cảm với vợ chồng ca sĩ Kiếp Ve Sầu và dành cho thần tượng nhiều lời động viên.
Tuy nhiên sau khi "đường ai nấy đi" với vợ cũ thì các động thái lớn nhỏ của anh Bo đều được cư dân mạng đưa vào tầm ngắm. Cụ thể vào chiều ngày 19/7, ông bầu ruột của Đan Trường đã chúc mừng Trung Quang nhân ngày sinh nhật của nam ca sĩ: "Chúc mừng sinh nhật Trung Quang (20/7). Em sẽ ngày càng trưởng thành, sẽ luôn thành công trong sự nghiệp ca hát, sẽ luôn là chàng trai được nhiều người yêu mến, xứng đáng với sự kỳ vọng của Anh Tuấn và Đan Trường".
Ngay khi ông bầu chúc mừng đàn em trong showbiz thì nam ca sĩ Kiếp Ve Sầu cũng vào dành lời chúc yêu thương cho học trò cưng của mình: "Chúc Út Quang thêm một tuổi là thêm sức khỏe, danh vọng, tiền tài và mãi hạnh phúc Quang nhé". Học trò của Đan Trường rất ngoan ngoãn và lễ phép khi gửi lời cảm ơn vô cùng khéo léo và tinh tế.
Ca sĩ Trung Quang sinh năm 1997 tại Thanh Hoá. Nam ca sĩ từng đoạt vị trí Quán quân Thần Tượng Bolero dưới sự dẫn dắt của "thầy" Đan Trường. Sau khi rời chương trình Trung Quang tỏa sáng với MV được đầu tư bài bản, thường sánh đôi lưu diễn trong nước cũng như nước ngoài cùng anh Bo và được nhiều khán giả hâm mộ.