Hậu ly hôn, chồng cũ Nhật Kim Anh vui vẻ với cuộc sống hiện tại nhưng vẫn không quên làm điều này cho con

Hậu trường 02/06/2019 11:13

Sau 5 năm chung sống, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh chính thức xác nhận thông tin cô và ông xã Bửu Lộc đã ly hôn.

Thông tin nữ ca sĩ Nhật Kim Anh ly hôn chồng sau nhiều năm chung sống đang thu hút sự chú ý của công chúng. Mặc dù trước đó đã có tin đồn hôn nhân của cô gặp trục trặc nhưng nhiều người vẫn bất ngờ trước quyết định “đường ai nấy đi” của cả hai.

Hậu ly hôn, chồng cũ Nhật Kim Anh vui vẻ với cuộc sống hiện tại nhưng vẫn không quên làm điều này cho con - Ảnh 1
Nhật Kim Anh và chồng đã chính thức ly hôn - Ảnh: Internet

Ngay khi thông tin này được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi tò mò về cuộc sống hiện tại của Bửu Lộc – chồng cũ Nhật Kim Anh cũng như nguyên nhân khiến cả hai ly hôn.

Trên trang Facebook cá nhân, chồng cũ Nhật Kim Anh vẫn giữ lại những hình ảnh chụp cùng nữ ca sĩ và con trai. Bên cạnh đó, anh thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường và những câu chuyện nhỏ xung quanh cuộc sống của mình lên mạng xã hội.

Hậu ly hôn, chồng cũ Nhật Kim Anh vui vẻ với cuộc sống hiện tại nhưng vẫn không quên làm điều này cho con - Ảnh 2

Hậu ly hôn, chồng cũ Nhật Kim Anh vui vẻ với cuộc sống hiện tại nhưng vẫn không quên làm điều này cho con - Ảnh 3
Chồng cũ Nhật Kim Anh đã lấy lại tinh thần sau hôn nhân đổ vỡ - Ảnh: Internet

Qua những chia sẻ trên Facebook của Bửu Lộc, có thể dễ dàng nhận thấy anh đang có cuộc sống khá thoải mái và vui vẻ. Sau đổ vỡ, dường như chồng cũ Nhật Kim Anh đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và không còn quá đau buồn. Ngoài công việc tại ngân hàng, anh còn dành thời gian tham gia các bữa tiệc cùng bạn bè và người thân.

Bên cạnh đó, Bửu Lộc luôn cố gắng dành thời gian bên cạnh con trai để cậu bé không bị thiếu thốn tình cảm từ cha. Theo đó, dù cả hai đã quyết định “cho nhau lối đi riêng” nhưng anh và Nhật Kim Anh vẫn thỉnh thoảng gặp mặt nhau, đi ăn chung vì con.

Hậu ly hôn, chồng cũ Nhật Kim Anh vui vẻ với cuộc sống hiện tại nhưng vẫn không quên làm điều này cho con - Ảnh 4
Bửu Lộc luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho con trai - Ảnh: Internet
Hậu ly hôn, chồng cũ Nhật Kim Anh vui vẻ với cuộc sống hiện tại nhưng vẫn không quên làm điều này cho con - Ảnh 5
Anh và Nhật Kim Anh không ngại đi ăn cùng nhau vì con - Ảnh: Internet

Năm 2014, Nhật Kim Anh từng khiến nhiều người bất ngờ khi kết hôn với Bửu Lộc bởi anh không nổi tiếng cũng chẳng giàu có. Chọn cho mình cuộc sống bình dị nhưng đến cuối cùng, nữ ca sĩ cũng không thể giữ hạnh phúc cho mình.

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Thông tin nữ ca sĩ Nhật Kim Anh ly hôn chồng sau 5 năm chung sống đang thu hút sự chú ý của dư luận.

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