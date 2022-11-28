Hậu đột quỵ giữa đường khiến dân tình lo lắng, Thương Tín bất ngờ xuất hiện tươi tắn tại rạp chiếu phim

Hậu trường 28/11/2022 14:52

Nghệ sĩ Thương Tín mới đây đã xuất hiện tươi tắn trong buổi đi chơi cùng với một người bạn tại rạp chiếu phim.

Trong vài ngày trở lại đây, thông tin về tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Thương Tín đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ khi xuất hiện đoạn clip cho thấy nam nghệ sĩ ngồi thẩn thờ tại trên đường với vẻ mặt tái nhợt như đang bị gì đó. Điều này đã khiến cho netizen cảm thấy vô cùng lo lắng, tuy nhiên sau cùng mọi chuyện cũng đã được làm rõ khi nhạc sĩ Tô Hiếu - người nhận nuôi nghệ sĩ Thương Tín - cho hay vụ việc xảy ra cách đây 2 tuần. Thương Tín có việc riêng nên tự lái xe máy. Khi đến khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám, ông đột nhiên bị xây xẩm, choáng váng nên ngã xuống đường.

Hậu đột quỵ giữa đường khiến dân tình lo lắng, Thương Tín bất ngờ xuất hiện tươi tắn tại rạp chiếu phim - Ảnh 1
Thương Tín - Ảnh: Internet 

"May mắn lúc chú ngã xe không gặp tai nạn nào nghiêm trọng. Tôi nghi dấu hiệu xây xẩm, choáng váng do di chứng hậu đột quỵ, muốn kiểm tra thêm nhưng chú không muốn vào bệnh viện", Tô Hiếu kể

Để giúp cho tinh thần của Thương Tín ổn định hơn, mới đây trên trang cá nhân của mình nhạc sĩ Tô Hiếu đã quyết định dẫn nam nghệ sĩ đi xem phim nhằm giải tỏa những năng lượng tiêu cực trong khoảng thời gian vừa qua. 

Hậu đột quỵ giữa đường khiến dân tình lo lắng, Thương Tín bất ngờ xuất hiện tươi tắn tại rạp chiếu phim - Ảnh 2
Bài đăng của nhạc sĩ Tô Hiếu - Ảnh: Chụp màn hình 

Qua bức ảnh được đăng tải, thần sắc Thương Tín hồng hào, rạng ngời, có thể thấy sức khỏe nam diễn viên đã khởi sắc và hồi phục đáng kể sau cơn đột quỵ cách đây chưa lâu. 

Hậu đột quỵ giữa đường khiến dân tình lo lắng, Thương Tín bất ngờ xuất hiện tươi tắn tại rạp chiếu phim - Ảnh 3
Hậu đột quỵ giữa đường khiến dân tình lo lắng, Thương Tín bất ngờ xuất hiện tươi tắn tại rạp chiếu phim - Ảnh 4
Bức ảnh gây hoang mang cư dân mạng trước đó của nghệ sĩ Thương Tín - Ảnh: Internet 

Thương Tín sinh năm 1956 tại Phan Rang, trong một gia đình có 9 người con. Đam mê nghệ thuật cải lương từ nhỏ, năm mới 13 tuổi, Thương Tín đã bỏ nhà trốn theo một gánh cải lương chỉ để được vào vai “không cần thoại” để theo đoàn hát lưu diễn ở khắp nơi. Sau đó, gia đình gửi ông vào học tại Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ ở Sài Gòn.

Thành công với sân khấu cải lương, Thương Tín bắt đầu tham gia vào lĩnh vực điện ảnh và nhanh chóng được nhiều khán giả biết đến. Một số vai diễn ông thể hiện như: vai thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường trong SBC, Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn, Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng... khiến người xem nhớ mãi. Ông là diễn viên tham gia nhiều phim truyện nhựa, video nhất Việt Nam (tính đến năm 2015) với gần 200 phim.

 

 

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