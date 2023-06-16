Hậu chuyển giới, Lynk Lee lần đầu công khai có bạn trai, danh tính 'người ấy' gây tò mò

Tại chương trình Người ấy là ai mùa 5, Lynk Lee lần đầu thừa nhận đang trong một mối quan hệ.

Lynk Lee từ lâu đã được nhiều khán giả biết đến là 1 ca sĩ, nhạc sĩ tài năng của làng nhạc Việt. Lynk Lee nổi danh với loạt ca khúc dành cho tuổi học trò như Tạm biệt nhé, Ngày ấy bạn và tôi, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ... Đến tháng 6/2020, giọng ca sinh năm 1988 chia sẻ công khai hành trình chuyển giới tại Hàn Quốc và hình ảnh phẫu thuật lên mạng xã hội khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Lynk Lee công khai quá trình chuyển giới trên mạng xã hội và xuất hiện với hình ảnh nữ tính, xinh đẹp sau đó Hậu chuyển giới, Lynk Lee mất không ít thời gian để hoàn thiện cơ thể và giọng hát, nữ ca sĩ đã trải qua thêm vài cuộc phẫu thuật lớn nhỏ về thanh quản. Có thể thấy, sau quá trình tìm lại chính mình, Lynk Lee ngày càng hạnh phúc với sự nghiệp và tình yêu của khán giả, tuy nhiên, cô nàng khá kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Hậu chuyển giới, Lynk Lee vẫn theo đuổi sự nghiệp ca hát, thậm chí còn lấn sân khi xuất hiện trên sàn diễn thời trang Bất ngờ thay, mới đây xuất hiện với tư cách cố vấn khách mời tại chương trình Người ấy là ai mùa 5, Lynk Lee lần đầu thừa nhận đang hẹn hò hậu chuyển giới. Khi được Trấn Thành hỏi về chuyện tình cảm, nữ ca sĩ tiết lộ: "Thật ra đã rất nhiều người hỏi về việc này rồi, em toàn trả lời là chưa có. Nhưng ngày hôm nay, em xác nhận là có rồi". "Em cũng không biết miêu tả bạn ấy thế nào. Bạn ấy cao hơn em, là người bình thường chứ không phải doanh nhân hay người trong nghề. Em yêu bạn ấy vì con người và tính cách của bạn, cũng như cách bạn ấy suy nghĩ, cư xử với gia đình và những người xung quanh", Lynk Lee nói thêm về bạn trai. Tuy nhiên, danh tính về "người ấy" vẫn chưa được hé lộ, điều này khiến khán giả không khỏi tò mò.

Lynk Lee thừa nhận có bạn trai tại chương trình Người ấy là ai Lynk Lee (tên thật Tô Mạnh Linh, sinh năm 1988), sở hữu niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật từ nhỏ và tham gia nhiều hoạt động ở trường và địa phương ngay từ khi 6 tuổi. Lớn lên, Lynk Lee nhanh chóng theo đuổi con đường âm nhạc bằng các cuộc thi lớn do trường tổ chức. Với những nỗ lực và khả năng âm nhạc trời phú, Lynk Lee đã gặt hái khá nhiều thành công trong âm nhạc với nhiều giải thưởng danh giá tại các cuộc thi từng tham gia. Lynk Lee theo đuổi con đường ca hát từ rất sớm Tháng 1/2020, Lynk Lee gây xôn xao khi xuất hiện với ngoại hình nữ tính. Trước những lời bàn tán, ca sĩ thẳng thắn thừa nhận chuyện giới tính và cho biết từ bé đã thích con trai. Thời điểm đó ca sĩ sinh năm 1988 cũng thay đổi thông tin trên trang cá nhân thành giới tính nữ. Khoảng 5 tháng sau đó, Lynk Lee phẫu thuật chuyển giới với chi phí khoảng một tỷ đồng. Lynk Lee cho biết chi phí khá đắt đỏ bởi cô phải gọt hàm, hạ đường chân tóc… Tới tháng 7/2022, Lynk Lee hoàn tất phẫu thuật dây thanh quản để có được giọng nói nữ tính hơn. Hiện tại, Lynk Lee vẫn hết mình với đam mê và nhận được rất nhiều tình yêu thương từ khán giả

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-chuyen-gioi-lynk-lee-lan-dau-cong-khai-co-ban-trai-danh-tinh-nguoi-ay-gay-to-mo-592760.html