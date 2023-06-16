Hậu chuyển giới, Lynk Lee lần đầu công khai có bạn trai, danh tính 'người ấy' gây tò mò

Hậu trường 16/06/2023 09:05

Tại chương trình Người ấy là ai mùa 5, Lynk Lee lần đầu thừa nhận đang trong một mối quan hệ.

Lynk Lee từ lâu đã được nhiều khán giả biết đến là 1 ca sĩ, nhạc sĩ tài năng của làng nhạc Việt. Lynk Lee nổi danh với loạt ca khúc dành cho tuổi học trò như Tạm biệt nhé, Ngày ấy bạn và tôi, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ... Đến tháng 6/2020, giọng ca sinh năm 1988 chia sẻ công khai hành trình chuyển giới tại Hàn Quốc và hình ảnh phẫu thuật lên mạng xã hội khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Hậu chuyển giới, Lynk Lee lần đầu công khai có bạn trai, danh tính 'người ấy' gây tò mò - Ảnh 1
Lynk Lee công khai quá trình chuyển giới trên mạng xã hội và xuất hiện với hình ảnh nữ tính, xinh đẹp sau đó

Hậu chuyển giới, Lynk Lee mất không ít thời gian để hoàn thiện cơ thể và giọng hát, nữ ca sĩ đã trải qua thêm vài cuộc phẫu thuật lớn nhỏ về thanh quản. Có thể thấy, sau quá trình tìm lại chính mình, Lynk Lee ngày càng hạnh phúc với sự nghiệp và tình yêu của khán giả, tuy nhiên, cô nàng khá kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Hậu chuyển giới, Lynk Lee lần đầu công khai có bạn trai, danh tính 'người ấy' gây tò mò - Ảnh 2
Hậu chuyển giới, Lynk Lee vẫn theo đuổi sự nghiệp ca hát, thậm chí còn lấn sân khi xuất hiện trên sàn diễn thời trang

Bất ngờ thay, mới đây xuất hiện với tư cách cố vấn khách mời tại chương trình Người ấy là ai mùa 5, Lynk Lee lần đầu thừa nhận đang hẹn hò hậu chuyển giới. Khi được Trấn Thành hỏi về chuyện tình cảm, nữ ca sĩ tiết lộ: "Thật ra đã rất nhiều người hỏi về việc này rồi, em toàn trả lời là chưa có. Nhưng ngày hôm nay, em xác nhận là có rồi". 

"Em cũng không biết miêu tả bạn ấy thế nào. Bạn ấy cao hơn em, là người bình thường chứ không phải doanh nhân hay người trong nghề. Em yêu bạn ấy vì con người và tính cách của bạn, cũng như cách bạn ấy suy nghĩ, cư xử với gia đình và những người xung quanh", Lynk Lee nói thêm về bạn trai. Tuy nhiên, danh tính về "người ấy" vẫn chưa được hé lộ, điều này khiến khán giả không khỏi tò mò.

Hậu chuyển giới, Lynk Lee lần đầu công khai có bạn trai, danh tính 'người ấy' gây tò mò - Ảnh 3
Lynk Lee thừa nhận có bạn trai tại chương trình Người ấy là ai

Lynk Lee (tên thật Tô Mạnh Linh, sinh năm 1988), sở hữu niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật từ nhỏ và tham gia nhiều hoạt động ở trường và địa phương ngay từ khi 6 tuổi. Lớn lên, Lynk Lee nhanh chóng theo đuổi con đường âm nhạc bằng các cuộc thi lớn do trường tổ chức. Với những nỗ lực và khả năng âm nhạc trời phú, Lynk Lee đã gặt hái khá nhiều thành công trong âm nhạc với nhiều giải thưởng danh giá tại các cuộc thi từng tham gia. 

Hậu chuyển giới, Lynk Lee lần đầu công khai có bạn trai, danh tính 'người ấy' gây tò mò - Ảnh 4
Lynk Lee theo đuổi con đường ca hát từ rất sớm

Tháng 1/2020, Lynk Lee gây xôn xao khi xuất hiện với ngoại hình nữ tính. Trước những lời bàn tán, ca sĩ thẳng thắn thừa nhận chuyện giới tính và cho biết từ bé đã thích con trai. Thời điểm đó ca sĩ sinh năm 1988 cũng thay đổi thông tin trên trang cá nhân thành giới tính nữ. Khoảng 5 tháng sau đó, Lynk Lee phẫu thuật chuyển giới với chi phí khoảng một tỷ đồng. Lynk Lee cho biết chi phí khá đắt đỏ bởi cô phải gọt hàm, hạ đường chân tóc… Tới tháng 7/2022, Lynk Lee hoàn tất phẫu thuật dây thanh quản để có được giọng nói nữ tính hơn.

Hậu chuyển giới, Lynk Lee lần đầu công khai có bạn trai, danh tính 'người ấy' gây tò mò - Ảnh 5
Hiện tại, Lynk Lee vẫn hết mình với đam mê và nhận được rất nhiều tình yêu thương từ khán giả
Lynk Lee diện váy bó sát gợi cảm, nhan sắc qua camera thường nhận phản ứng thế nào từ khán giả?

Lynk Lee diện váy bó sát gợi cảm, nhan sắc qua camera thường nhận phản ứng thế nào từ khán giả?

Hình ảnh trên sân khấu của Lynk Lee qua camera thường thu hút đông đảo sự chú ý!

Xem thêm
Từ khóa:   Lynk Lee Lynk Lee có bạn trai Lynk Lee chuyển giới sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 10 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi