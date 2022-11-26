Hậu chia tay, dù tránh nhắc đến Cát Phượng nhưng Kiều Minh Tuấn vẫn âm thầm giữ nguyên điều đặc biệt này dành cho tình cũ

Mới đây, dân tình bất ngờ phát hiện việc Kiều Minh Tuấn vẫn giữ nguyên điều đặc biệt này với tình cũ.
- Cát Phượng đăng đàn thử váy cưới lộng lẫy, bất ngờ báo tin vui sau khi chia tay Kiều Minh Tuấn
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Mối tình 12 năm của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn bất ngờ tan vỡ khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Hậu chia tay, trong khi Cát Phượng cố gắng cân bằng, ổn định lại cuộc sống cũng như cảm xúc thì Kiều Minh Tuấn hầu như chưa từng nhắc đến người cũ trước truyền thông.
Tuy nhiên, mới đây, dân tình bất ngờ phát hiện việc Kiều Minh Tuấn vẫn giữ nguyên điều đặc biệt này với tình cũ. Cụ thể, tài khoản TikTok của anh vẫn âm thầm giữ theo dõi Cát Phượng trong các hoạt động. Có thể thấy, cặp đôi chia tay trong văn minh và giữ lại những kỉ niệm tốt đẹp cho nhau.
Trước đó, vào ngày sinh nhật 52 tuổi của mình, Cát Phượng bất ngờ công bố "đường ai nấy đi" với Kiều Minh Tuất và còn nghẹn ngào tâm sự chính tình cũ là người chủ động nói lời chia tay với lý do là không hợp. Sau chia tay, nữ diễn viên vẫn giữ hình xăm tên người cũ trên tay.
Cát Phượng chia sẻ: "Mối tình 12 năm mà thốt lên không hợp, tôi cũng buồn cười. Bạn bè 2 – 3 năm chơi với nhau không hợp đã dừng lại rồi, đằng này chuyện tình dài mà nói không hợp, tôi cũng không biết phải nói làm sao nữa".