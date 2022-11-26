Hậu chia tay, dù tránh nhắc đến Cát Phượng nhưng Kiều Minh Tuấn vẫn âm thầm giữ nguyên điều đặc biệt này dành cho tình cũ

Hậu trường 26/11/2022 11:24

Mới đây, dân tình bất ngờ phát hiện việc Kiều Minh Tuấn vẫn giữ nguyên điều đặc biệt này với tình cũ.

Mối tình 12 năm của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn bất ngờ tan vỡ khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Hậu chia tay, trong khi Cát Phượng cố gắng cân bằng, ổn định lại cuộc sống cũng như cảm xúc thì Kiều Minh Tuấn hầu như chưa từng nhắc đến người cũ trước truyền thông. 

Hậu chia tay, dù tránh nhắc đến Cát Phượng nhưng Kiều Minh Tuấn vẫn âm thầm giữ nguyên điều đặc biệt này dành cho tình cũ - Ảnh 1
Mối tình 12 năm của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn bất ngờ tan vỡ khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, dân tình bất ngờ phát hiện việc Kiều Minh Tuấn vẫn giữ nguyên điều đặc biệt này với tình cũ. Cụ thể, tài khoản TikTok của anh vẫn âm thầm giữ theo dõi Cát Phượng trong các hoạt động. Có thể thấy, cặp đôi chia tay trong văn minh và giữ lại những kỉ niệm tốt đẹp cho nhau.

Hậu chia tay, dù tránh nhắc đến Cát Phượng nhưng Kiều Minh Tuấn vẫn âm thầm giữ nguyên điều đặc biệt này dành cho tình cũ - Ảnh 2
Kiều Minh Tuấn vẫn âm thầm theo dõi tình cũ hậu chia tay - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, vào ngày sinh nhật 52 tuổi của mình, Cát Phượng bất ngờ công bố "đường ai nấy đi" với Kiều Minh Tuất và còn nghẹn ngào tâm sự chính tình cũ là người chủ động nói lời chia tay với lý do là không hợp. Sau chia tay, nữ diễn viên vẫn giữ hình xăm tên người cũ trên tay.

Hậu chia tay, dù tránh nhắc đến Cát Phượng nhưng Kiều Minh Tuấn vẫn âm thầm giữ nguyên điều đặc biệt này dành cho tình cũ - Ảnh 3
Trước đó, Cát Phượng tiết lộ Kiều Minh Tuất là người chủ động nói lời chia tay với lý do là không hợp - Ảnh: Internet

Cát Phượng chia sẻ: "Mối tình 12 năm mà thốt lên không hợp, tôi cũng buồn cười. Bạn bè 2 – 3 năm chơi với nhau không hợp đã dừng lại rồi, đằng này chuyện tình dài mà nói không hợp, tôi cũng không biết phải nói làm sao nữa". 

Hậu thử váy cưới lộng lẫy, Cát Phượng gây bão với vẻ đẹp căng bóng tuổi 52, lên đời nhan sắc chuẩn bị lên xe hoa?

Hậu thử váy cưới lộng lẫy, Cát Phượng gây bão với vẻ đẹp căng bóng tuổi 52, lên đời nhan sắc chuẩn bị lên xe hoa?

Sau đổ vỡ với "tình trẻ" Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng có nhiều thay đổi đáng kể về khoản ngoại hình. Dù đã bước sang tuổi 52, vẻ trẻ trung xinh đẹp và sự tự tin của nữ diễn viên vẫn "gây sốt" cõi mạng.

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