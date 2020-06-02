Hậu bị tung tin đồn thất thiệt, Trấn Thành cân nhắc chuyện khởi kiện, dùng toàn bộ tiền thắng kiện để làm từ thiện

Hậu trường 02/06/2020 16:42

Mới đây, MC Trấn Thành đã đến tận nhà của 2 cô gái tung tin đồn thất thiệt để làm rõ sự việc và xử lý theo đúng pháp luật.

Vừa qua, MC Trấn Thành bất ngờ vướng phải scandal gây ảnh hưởng nặng nề đến danh tiếng và hình ảnh của bản thân. Ngay lập tức, ông xã Hari Won đã nhờ đến sự can thiệp của pháp luật để xử lý triệt để những người cố tình bịa đặt, bôi nhọ danh dự của nghệ sĩ trên mạng xã hội.

Hôm nay (2/6), Trấn Thành đã cùng luật sư và một số bạn bè đến tận nhà 2 cô gái tung tin đồn thất thiệt để làm rõ sự việc. Được biết, hai nhân vật này đã chủ động liên hệ với nam MC và gửi lời xin lỗi đến anh.

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Trấn Thành đích thân đến nhà hai nhân vật tung tin đồn thất thiệt - Ảnh: FB

Cách đây ít phút, trên trang Facebook cá nhân, nam MC tiết lộ sẽ chính thức gửi đơn đến công an khu vực nơi những người này đang ở để xử lý: “Phạt như thế nào, em sẽ tuân theo pháp luật. Nhưng em mong các cấp lãnh đạo nghiêm trị những trường hợp như thế để bảo vệ cho nghệ sỹ và trật tự của xã hội.

Bên cạnh đó, luật sư cũng như quản lý của em sẽ theo dõi và tổng kết mức độ thiệt hại. Nếu quá nặng, em buộc phải khởi kiện những nhân vật này. Tiền thắng kiện, sau khi chi trả chi phí cho luật sư, em sẽ không lấy một đồng, mà sẽ đem đi làm từ thiện hết! Em hứa là em làm!”.

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Hai bài đăng mới nhất của Trấn Thành về vụ việc - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Trấn Thành, trong trường hợp khởi kiện vì mức độ thiệt hại lớn thì số tiền thắng kiện sẽ dùng cho mục đích từ thiện. Bên cạnh đó, nam MC cũng kêu gọi cư dân mạng ngừng công kích gia đình, người thân của hai cô gái vì “đúng người đúng tội, ai làm người đó chịu”.

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ bày tỏ sự đồng tình trước hành động kiên quyết này của Trấn Thành.

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