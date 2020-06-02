Từng đau đầu vì bà xã chỉ cho 2 triệu mỗi ngày, Trấn Thành nay đã được ‘tăng lương’ với con số bất ngờ

Hậu trường 02/06/2020 11:27

Xuất hiện trên một chương trình truyền hình, bà xã Trấn Thành – nữ ca sĩ Hari Won tiết lộ bí quyết quản lý túi tiền của chồng.

Từ sau khi kết hôn, MC Trấn Thành ngày càng tập trung cho công việc cũng như bớt phung phí tiền bạc vì đã có bà xã kiểm soát chi tiêu. Theo đó, vì muốn giúp chồng tiết kiệm hơn, Hari Won chỉ cho ông xã 2 triệu đồng mỗi ngày. Với số tiền này, Trấn Thành từng không ít lần “kể khổ” trên sóng truyền hình là rất khó thích nghi vì đã quen xài sang.

ca si hari won 1
Trấn Thành từng đau đầu vì số tiền chi tiêu vợ cho mỗi ngày quá ít ỏi - Ảnh: Internet

Bẵng đi một thời gian, xuất hiện trong một chương trình truyền hình, nữ ca sĩ Hari Won bất ngờ tiết lộ số tiền cô đưa cho ông xã mỗi ngày đã tăng lên đáng kể.

Cụ thể, Hari Won chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng để vào ví chồng 5 triệu chứ không ít. Chồng tôi tiêu trong một ngày còn bao nhiêu, tôi sẽ lấy lại rồi hôm sau lại để vào đó 5 triệu.

Sáng nào thức dậy, tôi cũng lôi ví chồng ra kiểm tra xem còn bao nhiêu tiền để thêm đủ số tiền khác cho tròn 5 triệu vào. Như vậy, tôi cũng sẽ biết hôm qua chồng tiêu hết bao tiền. Từ đó, tôi quản lý được chi tiêu của chồng mà không mang tiếng ki bo”.

ca si hari won 2
Hari Won cho biết đã 'tăng lương' cho chồng - Ảnh: Internet

Tiết lộ này của Hari Won khiến hội chị em phải tâm phục khẩu phục. Có thể thấy, cách quản chồng của cô nàng vô cùng thông minh và tinh tế. Sau khi được bà xã mạnh tay nâng hạn mức chi tiêu mỗi ngày, Trấn Thành cũng có thể thoải mái hơn khi đi làm hay tụ tập hội họp với bạn bè.

Nói là làm, hôm nay Trấn Thành đã cùng luật sư đến tận nhà cô gái tung tin đồn thất thiệt

Nói là làm, hôm nay Trấn Thành đã cùng luật sư đến tận nhà cô gái tung tin đồn thất thiệt

Hành động quyết liệt của Trấn Thành trong trường hợp này nhận được nhiều lời khen.

Xem thêm
Từ khóa:   Trấn Thành Hari Won Trấn Thành và Hari Won

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 8 giờ 56 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 9 giờ 27 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 9 giờ 29 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 9 giờ 46 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 10 giờ 21 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026