Từng đau đầu vì bà xã chỉ cho 2 triệu mỗi ngày, Trấn Thành nay đã được ‘tăng lương’ với con số bất ngờ

Xuất hiện trên một chương trình truyền hình, bà xã Trấn Thành – nữ ca sĩ Hari Won tiết lộ bí quyết quản lý túi tiền của chồng.

Từ sau khi kết hôn, MC Trấn Thành ngày càng tập trung cho công việc cũng như bớt phung phí tiền bạc vì đã có bà xã kiểm soát chi tiêu. Theo đó, vì muốn giúp chồng tiết kiệm hơn, Hari Won chỉ cho ông xã 2 triệu đồng mỗi ngày. Với số tiền này, Trấn Thành từng không ít lần “kể khổ” trên sóng truyền hình là rất khó thích nghi vì đã quen xài sang.

Trấn Thành từng đau đầu vì số tiền chi tiêu vợ cho mỗi ngày quá ít ỏi - Ảnh: Internet

Bẵng đi một thời gian, xuất hiện trong một chương trình truyền hình, nữ ca sĩ Hari Won bất ngờ tiết lộ số tiền cô đưa cho ông xã mỗi ngày đã tăng lên đáng kể.

Cụ thể, Hari Won chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng để vào ví chồng 5 triệu chứ không ít. Chồng tôi tiêu trong một ngày còn bao nhiêu, tôi sẽ lấy lại rồi hôm sau lại để vào đó 5 triệu.

Sáng nào thức dậy, tôi cũng lôi ví chồng ra kiểm tra xem còn bao nhiêu tiền để thêm đủ số tiền khác cho tròn 5 triệu vào. Như vậy, tôi cũng sẽ biết hôm qua chồng tiêu hết bao tiền. Từ đó, tôi quản lý được chi tiêu của chồng mà không mang tiếng ki bo”.

Hari Won cho biết đã 'tăng lương' cho chồng - Ảnh: Internet

Tiết lộ này của Hari Won khiến hội chị em phải tâm phục khẩu phục. Có thể thấy, cách quản chồng của cô nàng vô cùng thông minh và tinh tế. Sau khi được bà xã mạnh tay nâng hạn mức chi tiêu mỗi ngày, Trấn Thành cũng có thể thoải mái hơn khi đi làm hay tụ tập hội họp với bạn bè.

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