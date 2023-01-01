Hậu bị mẹ ruột 'bóc phốt' chuyện tiền nong, Hoa hậu Thùy Tiên đính chính sự thật

Hậu trường 01/01/2023 10:35

Hoa hậu Thùy Tiên mới đây đã lên tiếng giải thích cho việc mình bị mẹ ruột “bóc phốt’ chuyện tiêu xài tiền của bà dù đã lớn và tự mình kiếm ra tiền.

Từ khi đăng quang Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 đến nay, Thùy Tiên luôn chứng minh sức ảnh hưởng của mình đối với công chúng. Bên cạnh những màn thăng hạng nhan sắc, chặt chém thảm đỏ đến những việc làm ý nghĩa, nàng hậu sinh năm 1998 cũng khiến fan thích thú bởi những tình huống "khó đỡ" trong cuộc sống. Trước màn "bóc phốt" của mẹ mới đây, cô đã có những phản hồi vô cùng dễ thương.

Hậu bị mẹ ruột 'bóc phốt' chuyện tiền nong, Hoa hậu Thùy Tiên đính chính sự thật - Ảnh 1

Mới đây, Thùy Tiên khiến fan được phen cười nghiêng ngả khi bị mẹ "bóc phốt" trên mạng xã hội. Khi đi ăn cùng con gái, mẹ nàng hậu - bà Phạm Thị Gấm chia sẻ hài hước: "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Xài tiền của mẹ không ai lẹ bằng con". Dù đã là nàng hậu đắt show nhất nhì Vbiz có thu nhập lớn song cô vẫn thích tiêu tiền của mẹ.

Được biết, đây chỉ là câu nói vui vẻ, trêu đùa của mẹ nàng Hậu với con gái. Bên cạnh những bình luận vui đùa, có những bình luận tỏ ra không hài lòng.

Hậu bị mẹ ruột 'bóc phốt' chuyện tiền nong, Hoa hậu Thùy Tiên đính chính sự thật - Ảnh 2

Trước nhiều luồng ý kiến, Thùy Tiên lên tiếng: "Mẹ Tiên đăng đùa thôi chứ bây giờ Tiên đưa tiền cho mẹ tiêu rồi. Chuyện đó hồi xưa thôi, mẹ hay mua đồ ăn, đồ chơi hoặc những món em thích. Giờ em vẫn chi chứ không để mẹ chi đâu. Em hoàn toàn phủ nhận nha".

Được biết, bố mẹ Thùy Tiên ly hôn khi cô nàng lên 4 tuổi. Sau đó, Thùy Tiên sống cùng dì ruột và quyết định ra riêng khi đủ 18 tuổi. Đã không ít lần bà gặp những ý kiến cho rằng bỏ rơi con gái. Mẹ Thùy Tiên khẳng định suốt khoảng thời gian từ nhỏ đến lớn tuy bà không thể ở cạnh cô, nhưng vẫn chăm sóc cho con gái đầy đủ và không có chuyện bỏ rơi con như người đồn.

Hậu bị mẹ ruột 'bóc phốt' chuyện tiền nong, Hoa hậu Thùy Tiên đính chính sự thật - Ảnh 3

Kể từ sau cuộc thi Miss Grand International 2021, tên tuổi của Thùy Tiên được khán giả biết đến nhiều hơn. Thùy Tiên nhận được nhiều tình yêu thương của người hâm mộ bởi cô luôn thể hiện sự lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ công chúng.

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Sau khi đăng quang “Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021”, Nguyễn Thúc Thùy Tiên trở thành người đẹp có sức ảnh hưởng lớn với công chúng. Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh 'nàng hậu' bán hàng rong, chạy xe ôm khiến dân tình khá bất ngờ.

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