Hành động lạ của Hoài Linh khi Cát Phượng treo status 'thèm nhảy lầu, thèm được chết'

Hậu trường 13/09/2017 11:30

Mới đây, Cát Phượng gây sốc khi treo status "thèm nhảy lầu, thèm được chết". Dòng tâm trạng của bà xã Kiều Minh Tuấn khiến Hoài Linh và nhiều nghệ sĩ phải vào động viên tinh thần.

Cuộc tình chênh lệch tuổi tác của Kiều Minh TuấnCát Phượng đã tốn không ít giấy mực của giới truyền thông lâu nay. Tuy không công khai rầm rộ nhưng chắc chắn những ai quan tâm về cặp đôi đều biết giờ họ đã là vợ chồng hợp pháp. Cả hai đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc trong bình lặng chứ không khoa trương như nhiều cặp đôi khác của showbiz Việt.

Tuy nhiên, mới đây Cát Phượng lại khiến fan ngỡ ngàng khi đăng dòng trạng thái buồn bã, chán nản: “Thèm nhảy lầu, thèm được chết. Chưa bao giờ thèm chết như lúc này. Làm kiếp người như tui thất bại quá, quá thất bại về mọi mặt. Bế tắc và chông chênh!”

Hành động lạ của Hoài Linh khi Cát Phượng treo status 'thèm nhảy lầu, thèm được chết' - Ảnh 1
Cát Phượng bộc lộ sự đau khổ tột cùng và bất lực với cuộc sống trên trang Facebook cá nhân sau đó lại vội xóa - Ảnh: Internet

Cát Phượng viết: “Thật lòng mà nói, khi thấy đám tang, thấy ai đó nằm trong quan tài Cát tui thấy vui dùm họ và nghiệp trần họ đã trả xong. Khi nào mới đến lượt mình trả xong nợ trần? Không còn sức để cố và gắng để gượng nữa rồi”.

Hành động lạ của Hoài Linh khi Cát Phượng treo status 'thèm nhảy lầu, thèm được chết' - Ảnh 2
Danh hài Hoài Linh cũng bình luận bên dưới bài viết của đàn em: "Con điên, nói xàm hoài nha mày" - Ảnh: Internet

Hành động lạ của Hoài Linh khi Cát Phượng treo status 'thèm nhảy lầu, thèm được chết' - Ảnh 3
Trước đó vài ngày, Cát Phượng cũng đăng trạng thái đi chơi cùng trai lạ trên Facebook cá nhân khiến Kiều Minh Tuấn nổi cơn ghen - Ảnh: Internet

Hành động lạ của Hoài Linh khi Cát Phượng treo status 'thèm nhảy lầu, thèm được chết' - Ảnh 4
Nhiều người hoài nghi rằng chuyện tình cảm của cặp đôi đang có vấn đề - Ảnh: Internet

Kiều Minh Tuấn nổi cơn ghen 'ho trào máu...' khi thấy Cát Phượng tình tứ cùng trai lạ

Kiều Minh Tuấn nổi cơn ghen 'ho trào máu...' khi thấy Cát Phượng tình tứ cùng trai lạ

Cứ tưởng Kiều Minh Tuấn không biết ghen, nhưng khi Cát Phượng đi chơi cùng trai lạ, anh lại phản ứng gây sốc thế này đây.

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