Kết hôn với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng vẫn tuyên bố thấy cô gái nào tốt cũng muốn làm mai cho chồng

Hậu trường 24/08/2017 11:44

"Thấy cô gái nào tốt, tôi cũng nghĩ đến chuyện làm mai cho Kiều Minh Tuấn"- Cát Phượng chia sẻ trong buổi phỏng vấn mới nhất khiến nhiều người kinh ngạc và không khỏi... khâm phục tình yêu của cô dành cho nam diễn viên.

"Kiều Minh Tuấn không làm đám cưới vì sợ... mất tôi"

Rất ít ai biết trước khi đến với diễn viên Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng từng có quan hệ tình cảm sâu đậm với một người đàn ông. Mối quan hệ này sâu sắc đến mức bé Bom, con trai Cát Phượng, gọi người ấy là ba. Tuy nhiên, trước khi tổ chức đám cưới, Cát Phượng đã chia tay người đàn ông đó -  chia sẻ với PV báo Trí Thức Trẻ, Cát Phượng tiết lộ.

Nữ diễn viên tâm sự: "Số tôi đi coi nhiều thầy, toàn bảo rằng không được làm đám cưới. Nếu cãi lời nhất mực chia tay. Hồi đó tôi bướng lắm, nghĩ là cái số gì kỳ lạ, đám cưới của mình chứ có hại ai đâu mà lại khổ sở như vầy. Rồi tôi cưới Thái Hòa, sau đó 2 năm là ly dị. Đến người tiếp nữa, cũng lại chia tay trước khi đám cưới. Có thương nhau thôi cũng để đó, cứ sống với nhau là được rồi, chứ không cần đám cưới. Tôi có nói chuyện này với anh Kiều thì Kiều nói ngay không làm đám cưới. Hôn thú hai đứa cũng có rồi, giờ chỉ thiếu đám cưới thôi. Dường như anh Kiều sợ mất tôi nên không khi nào tôi nghe ảnh nói chuyện cưới hỏi gì cả".

Kết hôn với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng vẫn tuyên bố thấy cô gái nào tốt cũng muốn làm mai cho chồng - Ảnh 1
Tình yêu bền vững gần 9 năm của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn làm không ít người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Khi nhắc đến người chồng kém tuổi, Cát Phượng không giấu được được sự tự hào cũng như tình yêu dành cho anh. Cát Phượng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi chuyện tình kéo dài gần 9 năm giờ đây đã đến được bến đỗ sau bao nhiêu khó khăn thử thách. 

Nữ diễn viên tin tưởng và luôn dành những lời khen ngợi cho Kiều Minh Tuấn là người đàn ông chững chạc tuy anh còn trẻ tuổi. Cô cho biết mình hoàn toàn bị anh chinh phục khi quyết định không tiết lộ mối quan hệ của cả hai cho nhiều người biết vì muốn có sự nghiệp vững chắc, đủ che chở cho mẹ con cô.

Kết hôn với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng vẫn tuyên bố thấy cô gái nào tốt cũng muốn làm mai cho chồng - Ảnh 2
Suốt 9 năm quen nhau trong bí mật, Kiều Minh Tuấn luôn cố gắng chăm sóc, bảo vệ và yêu thương hai mẹ con Cát Phượng - Ảnh: Internet

Ngay đến cả Thái Hòa - chồng cũ của Cát Phượng, khi biết mối quan hệ mới của vợ cũ và Kiều Minh Tuấn, anh đã nhắn tin chúc mừng, với nội dung: "Tôi mừng vì bà yêu được người như Kiều Minh Tuấn. Kiều thương cu Bom như thế thì phải thương bà hơn gấp bội".

Cát Phượng còn tự tin chia sẻ mối quan hệ tốt đẹp giữa chồng cũ - chồng mới làm không ít người bất ngờ. Cô kể: "Mẹ con tôi đang sống cùng anh Kiều. Thỉnh thoảng, Thái Hòa cũng sang ăn cơm cùng. Chuyện Thái Hòa - Kiều Minh Tuấn ngồi nói chuyện với nhau về công việc là rất bình thường".

Thấy cô gái nào tốt, sẵn sàng làm mai cho Kiều Minh Tuấn

Nữ diễn viên bộc bạch: Trước khi quyết định đến với Kiều Minh Tuấn, cô đã băn khoăn và suy nghĩ rất nhiều. Dù người ta vẫn nói "Tình yêu không phân biệt tuổi tác" nhưng khoảng cách 18 tuổi không phải là nhỏ và điều này làm nữ diễn viên nhiều lần chùn bước.

Không những vậy, chuyện tình của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn nhận lấy vô số chỉ trích, dị nghị từ người đời. Nhưng sự chân thành và quyết tâm của người đàn ông nhỏ tuổi ấy đã làm Cát Phượng thêm đủ dũng cảm bước tiếp và vượt qua những định kiến của xã hội.

Cô xúc động kể: "Nhiều lúc đi ra ngoài đường, thấy cô gái nào có vẻ hợp với Kiều Minh Tuấn là tôi nghĩ ngay tới chuyện làm mối cho anh ấy. Thực sự, tôi luôn dành cho Kiều Minh Tuấn một lối đi, nếu khi nào ảnh thấy không thể sống với tôi được nữa thì sẵn sàng thôi, tôi để ảnh đi tìm người con gái khác. Vì dù như thế nào, anh Kiều vẫn phải cưới vợ, sinh con và làm tròn nghĩa vụ với gia đình Nhưng có lần tôi nói với anh Kiều ý định này, ảnh đã phản đối rất quyết liệt. Ảnh bảo là nếu như Cát Phượng có mất, ảnh sẽ làm mồ yên mả đẹp cho tôi. Sau đó, cưới vợ cho cu Bom, làm hết nghĩa vụ của một người cha rồi mới tính tới chuyện khác. Khi anh Kiều nói: 'Đàn ông tới tuổi 70 vẫn còn cưới được vợ. Em đừng có suy nghĩ linh tinh', thì tôi biết người đàn ông này thực sự yêu mình. Sau cái lần đó, tôi không nói gì về chuyện chia tay nữa. Vì tính anh Kiều, nếu bực quá ảnh sẽ bỏ đi ngay".

Kết hôn với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng vẫn tuyên bố thấy cô gái nào tốt cũng muốn làm mai cho chồng - Ảnh 3
Cát Phượng chia sẻ thấy cô gái nào tốt đều muốn làm mai cho chồng. Nghe điều này, không ít khán giả, nhất là những chị em phụ nữ không khỏi kinh ngạc lẫn khâm phục về tình yêu của cô - Ảnh: Internet

"Con thương chú Tuấn như ba nhưng không thể gọi là ba Tuấn"

Bé Bom - con trai Cát Phượng và Thái Hòa là một đứa bé ngoan ngoãn, vâng lời. Tuy nhiên, mỗi đứa trẻ trong hoàn cảnh cha mẹ ly hôn đều nhạy cảm và có những suy rất khác.

Dù gần gũi và thân thiết với Kiều Minh Tuấn từ rất lâu và cũng dành nhiều tình cảm yêu thương dành cho anh nhưng bé Bom vẫn không thể gọi nam diễn viên là ba. Nhiều lần Cát Phượng thử hỏi vì sao con cứ mãi gọi Kiều Minh Tuấn là chú Tuấn, cậu bé bẽn lẽn xin mẹ: "Con xin gọi là ba - chú Tuấn, vì gọi ba Tuấn con không quen. Con thương chú Tuấn như ba, con cũng biết chú Tuấn thương con nhất, nhưng con không thể gọi là ba Tuấn".

Kết hôn với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng vẫn tuyên bố thấy cô gái nào tốt cũng muốn làm mai cho chồng - Ảnh 4
Tình cảm của bé Bom với Kiều Minh Tuấn vô cùng thân thiết và gắn bó - Ảnh: Internet

Trước thái độ dứt khoát của bé Bom, nhiều người thắc mắc không biết Kiều Minh Tuấn có thất vọng hay buồn bã không? Với câu hỏi này, Cát Phượng nhẹ nhàng cho biết, ông xã là người rất tâm lý và hiểu rõ một điều nếu trẻ con không thích làm thì bậc cha mẹ không nên ép buộc.

Nữ diễn viên chia sẻ tình cảm giữa con trai và chồng rất đặc biệt, dù cả hai luôn dành cho nhau sự yêu quý vô cùng nhưng lại không thể sà vào ôm, vỗ về nhau như những người khác. Chỉ có những khi say, Kiều Minh Tuấn mới có thể bộc lộ tình thương của mình dành cho bé Bom.

"Bom ngủ phòng riêng, có nhiều lúc anh Kiều say rượu, anh lao vào phòng Bom ôm con ngủ. Chỉ khi nào say, Kiều mới ôm bé Bom như thế. Còn những lúc tỉnh, Kiều nói chuyện với Bom như hai người đàn ông thực thụ", Cát Phượng chia sẻ.

Hiện tại, sau khi đã thành vợ chồng mong ước lớn nhất của cả hai là có thêm thành viên nhí trong nhà. Ngay cả bé Bom cũng rất mong có thêm em để có người cùng chơi và sau này lớn lên không phải cô đơn một mình. Tuy nhiên, nữ diễn viên biết rõ ở độ tuổi này có con là một điều rất khó.

Kết hôn với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng vẫn tuyên bố thấy cô gái nào tốt cũng muốn làm mai cho chồng - Ảnh 5
Hiện tại, gia đình mới của Cát Phượng đang mong muốn có thêm thành viên nhí, dù chuyện này vô cùng khó khăn - Ảnh: Internet

"Tôi lên kế hoạch ráng có bầu trong năm sau. Nhưng nếu năm sau không sinh được thì coi như khỏi sinh nữa. Bởi ở cái tuổi này, có được đứa con là điều cực kỳ khó khăn", Cát Phượng bộc bạch.

Vừa kết hôn với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng đáp trả kẻ dè bỉu

Vừa kết hôn với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng đáp trả kẻ dè bỉu

"Chuyện nhà của mình không biết có ổn không? Hạnh phúc hay chưa mà cứ đi dè bỉu, nói xấu thậm chí chà đạp lên hạnh phúc người khác..." - Cát Phượng cho hay.

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