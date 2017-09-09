Cứ tưởng Kiều Minh Tuấn không biết ghen, nhưng khi Cát Phượng đi chơi cùng trai lạ, anh lại phản ứng gây sốc thế này đây.

Mới đây, khi Cát Phượng đăng tải hình ảnh đi cùng một người bạn trai kém tuổi, Kiều Minh Tuấn đã có phản ứng khiến dư luận khá sốc.

Cát Phượng chia sẻ dòng tâm trạng khi nhiều năm không đi lang thang ngồi vỉa hè, đặc biệt cô công khai gọi người đàn ông đi cùng là “người tình”. Nữ diễn viên viết: “Tối... Lang thang lết thết vỉa hè cùng… “người tình”.

Ngay lập tức Kiều Minh Tuấn đã để lại bình luận bên dưới bài viết: “Ho trào máu nhẹ”. Dòng bình luận của nam diễn viên thu hút sự chú ý và khiến fan thích thú vì bình thường trông anh khá lạnh lùng, hóa ra diễn viên Em chưa 18 cũng biết ghen.

Kết hôn với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng vẫn tuyên bố thấy cô gái nào tốt cũng muốn làm mai cho chồng "Thấy cô gái nào tốt, tôi cũng nghĩ đến chuyện làm mai cho Kiều Minh Tuấn"- Cát Phượng chia sẻ trong buổi phỏng vấn mới nhất khiến nhiều người kinh ngạc và không khỏi... khâm phục tình yêu của cô dành cho nam diễn viên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kieu-minh-tuan-noi-con-ghen-ho-trao-mau-khi-thay-cat-phuong-tinh-tu-cung-trai-la-233630.html