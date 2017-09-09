Kiều Minh Tuấn nổi cơn ghen 'ho trào máu...' khi thấy Cát Phượng tình tứ cùng trai lạ

Hậu trường 09/09/2017 12:54

Cứ tưởng Kiều Minh Tuấn không biết ghen, nhưng khi Cát Phượng đi chơi cùng trai lạ, anh lại phản ứng gây sốc thế này đây.

Mới đây, khi Cát Phượng đăng tải hình ảnh đi cùng một người bạn trai kém tuổi, Kiều Minh Tuấn đã có phản ứng khiến dư luận khá sốc.

Cát Phượng chia sẻ dòng tâm trạng khi nhiều năm không đi lang thang ngồi vỉa hè, đặc biệt cô công khai gọi người đàn ông đi cùng là “người tình”. Nữ diễn viên viết: “Tối... Lang thang lết thết vỉa hè cùng… “người tình”. 

Kiều Minh Tuấn nổi cơn ghen 'ho trào máu...' khi thấy Cát Phượng tình tứ cùng trai lạ - Ảnh 1
Hình ảnh đi chơi cùng trai lạ kèm dòng trạng thái của Cát Phượng thu hút sự chú ý của Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Internet

Kiều Minh Tuấn nổi cơn ghen 'ho trào máu...' khi thấy Cát Phượng tình tứ cùng trai lạ - Ảnh 2
Hình ảnh Cát Phượng đi chơi cùng trai lạ khiến Kiều Minh Tuấn nổi cơn ghen - Ảnh: Internet

Kiều Minh Tuấn nổi cơn ghen 'ho trào máu...' khi thấy Cát Phượng tình tứ cùng trai lạ - Ảnh 3
Khán giả tỏ ra thích thú với cách ghen khá dễ thương của nam diễn viên - Ảnh: Internet

Ngay lập tức Kiều Minh Tuấn đã để lại bình luận bên dưới bài viết: “Ho trào máu nhẹ”. Dòng bình luận của nam diễn viên thu hút sự chú ý và khiến fan thích thú vì bình thường trông anh khá lạnh lùng, hóa ra diễn viên Em chưa 18 cũng biết ghen.

Kiều Minh Tuấn nổi cơn ghen 'ho trào máu...' khi thấy Cát Phượng tình tứ cùng trai lạ - Ảnh 4
Ngay lập tức, Kiều Minh Tuấn đã vào và bình luận dưới bài viết của vợ: "Ho trào máu nhẹ". Nam diễn viên khiến dân mạng thích thú vì câu nói thể hiện sự ghen tuông quá sức dễ thương - Ảnh: Internet

Kiều Minh Tuấn nổi cơn ghen 'ho trào máu...' khi thấy Cát Phượng tình tứ cùng trai lạ - Ảnh 5
Chuyện tình chênh lệch tuổi tác giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Và sau những ồn ào của dư luận, cuối cùng cặp đôi cũng đã chính thức ở bên nhau trong sự chúc phúc của người hâm mộ - Ảnh: Internet

Kiều Minh Tuấn nổi cơn ghen 'ho trào máu...' khi thấy Cát Phượng tình tứ cùng trai lạ - Ảnh 6
Cả hai luôn dành những cử chỉ thân mật, quan tâm mỗi khi bên cạnh nhau - Ảnh: Internet

Kết hôn với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng vẫn tuyên bố thấy cô gái nào tốt cũng muốn làm mai cho chồng

Kết hôn với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng vẫn tuyên bố thấy cô gái nào tốt cũng muốn làm mai cho chồng

"Thấy cô gái nào tốt, tôi cũng nghĩ đến chuyện làm mai cho Kiều Minh Tuấn"- Cát Phượng chia sẻ trong buổi phỏng vấn mới nhất khiến nhiều người kinh ngạc và không khỏi... khâm phục tình yêu của cô dành cho nam diễn viên.

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