Hàng triệu chị em phát hờn khi ngắm những tủ đồ hàng hiệu dọn cả tháng không xong của sao Việt

Được mệnh danh là “Ông hoàng nhạc Việt” của làng giải trí, Đàm Vĩnh Hưng là một trong những cái tên đắt show và sở hữu lượng fan hùng hậu nhất Việt Nam.

Đàm Vĩnh Hưng than khổ vì có quá nhiều quần áo, giày dép và đồng hồ - Ảnh: Internet

Thường xuyên đi diễn với mức cát-xê cao ngất ngưỡng, Đàm Vĩnh Hưng không ngại chi mạnh tay trong khoản mua sắm.

Có những thứ anh chỉ mua về để đó và chưa bao giờ sử dụng - Ảnh: Internet

Mới đây, nam ca sĩ khiến fan "mắt tròn mắt dẹt" khi than khổ vì có quá nhiều đồ và giày. Với gần 1000 đôi giày và 19 khu trừng bày quần áo, Đàm Vĩnh Hưng dọn 3 tiếng đồng hồ chưa xong và phải nằm thở một lúc.

Tủ nước hoa đắt tiền của “Ông hoàng nhạc Việt” - Ảnh: Internet

Trong bài chia sẻ đăng trên trang cá nhân, “Ông hoàng nhạc Việt” thừa nhận mình nghiện shopping khi rinh về nhà quá nhiều đồ hiệu.

Không biết phải xử lý ra sao với mớ đồ đạc ngổn ngang, Đàm Vĩnh Hưng nằm giữa kho quần áo mà “khóc ròng”: "Tui xin hứa là sẽ không mang cả thế giới về nhà nữa.... huhu".

Sau 3 tiếng dọn dẹp, anh khóc trời vì không biết phải làm sao với đống đồ đạc ngổn ngang - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh

Chân dài vòng eo 56 Ngọc Trinh cũng là một tín đồ hàng hiệu đáng gờm mà không phải ai trong showbiz cũng có khả năng đọ lại. "Nữ hoàng nội y" có thể không ăn một món ngon nhưng nhất định phải mua được đôi giày mình thích.

Tủ giày của Ngọc Trinh không khác gì một cửa hàng bán giày - Ảnh: Internet

Nhiều năm gia nhập làng giải trí, Ngọc Trinh mua về không biết bao nhiêu đôi giày, tiêu xài không biết bao nhiêu tiền của cho việc mua sắm quần áo. Trong nhà, người đẹp Venus dành hẳn 6 chiếc tủ để trưng các phụ kiện thời trang.

Với hàng nghìn đôi giày đủ màu sắc có giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng, thật không ngoa khi gọi Ngọc Trinh chính là bà chủ siêu thị thời trang của riêng mình.

Mỗi lúc đi du lịch, Ngọc Trinh đều sắm về cả chục đôi giày đủ màu sắc - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh gây choáng khi sở hữu cả ngàn đôi giày hàng hiệu, có đôi giá khoảng nửa tỷ đồng - Ảnh: Internet

Huyền My

Khác với Ngọc Trinh, Huyền My xuất thân trong gia đình khá giả. Từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa nên Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2014 cũng có thói quen săn hàng hiệu về chất đầy trong nhà.

Mỗi lúc người đẹp hé lộ tủ đồ trên mạng xã hội, các fan lại xuýt xoa ganh tị trước cuộc sống quá đủ đầy của người đẹp sinh năm 1995. Không chỉ có nhiều giày đắt tiền, Huyền My còn sở hữu bộ sưu tập đồng tiền tỷ và túi Hermes đắt giá khiến hàng ngàn chị em ao ước.

Huyền My là tiểu thư “lá ngọc cành vàng”, sống sung sướng từ nhỏ - Ảnh: Internet

Cô sở hữu hàng trăm chiếc túi hàng hiệu đắt giá - Ảnh: Internet