Hàng triệu chị em phát hờn khi ngắm những tủ đồ hàng hiệu dọn cả tháng không xong của sao Việt

Hậu trường 05/01/2018 17:07

Ngọc Trinh, Đàm Vĩnh Hưng hay Huyền My...đều là những sao Việt có khối gia sản kếch xù. Họ thường xuyên khiến khán giả xuýt xoa, thèm khát khi khoe căn nhà chứa đầy hàng hiệu.

Đàm Vĩnh Hưng

Được mệnh danh là “Ông hoàng nhạc Việt” của làng giải trí, Đàm Vĩnh Hưng là một trong những cái tên đắt show và sở hữu lượng fan hùng hậu nhất Việt Nam.

Thường xuyên đi diễn với mức cát-xê cao ngất ngưỡng, Đàm Vĩnh Hưng không ngại chi mạnh tay trong khoản mua sắm.

Hàng triệu chị em phát hờn khi ngắm những tủ đồ hàng hiệu dọn cả tháng không xong của sao Việt - Ảnh 1

Đàm Vĩnh Hưng than khổ vì có quá nhiều quần áo, giày dép và đồng hồ - Ảnh: Internet

Hàng triệu chị em phát hờn khi ngắm những tủ đồ hàng hiệu dọn cả tháng không xong của sao Việt - Ảnh 2

Có những thứ anh chỉ mua về để đó và chưa bao giờ sử dụng - Ảnh: Internet

Mới đây, nam ca sĩ khiến fan "mắt tròn mắt dẹt" khi than khổ vì có quá nhiều đồ và giày. Với gần 1000 đôi giày và 19 khu trừng bày quần áo, Đàm Vĩnh Hưng dọn 3 tiếng đồng hồ chưa xong và phải nằm thở một lúc.

Hàng triệu chị em phát hờn khi ngắm những tủ đồ hàng hiệu dọn cả tháng không xong của sao Việt - Ảnh 3

Tủ nước hoa đắt tiền của “Ông hoàng nhạc Việt” - Ảnh: Internet

Trong bài chia sẻ đăng trên trang cá nhân, “Ông hoàng nhạc Việt” thừa nhận mình nghiện shopping khi rinh về nhà quá nhiều đồ hiệu.

Không biết phải xử lý ra sao với mớ đồ đạc ngổn ngang, Đàm Vĩnh Hưng nằm giữa kho quần áo mà “khóc ròng”: "Tui xin hứa là sẽ không mang cả thế giới về nhà nữa.... huhu".

Hàng triệu chị em phát hờn khi ngắm những tủ đồ hàng hiệu dọn cả tháng không xong của sao Việt - Ảnh 4

Sau 3 tiếng dọn dẹp, anh khóc trời vì không biết phải làm sao với đống đồ đạc ngổn ngang - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh

Chân dài vòng eo 56 Ngọc Trinh cũng là một tín đồ hàng hiệu đáng gờm mà không phải ai trong showbiz cũng có khả năng đọ lại. "Nữ hoàng nội y" có thể không ăn một món ngon nhưng nhất định phải mua được đôi giày mình thích.

Hàng triệu chị em phát hờn khi ngắm những tủ đồ hàng hiệu dọn cả tháng không xong của sao Việt - Ảnh 5

Tủ giày của Ngọc Trinh không khác gì một cửa hàng bán giày - Ảnh: Internet

Nhiều năm gia nhập làng giải trí, Ngọc Trinh mua về không biết bao nhiêu đôi giày, tiêu xài không biết bao nhiêu tiền của cho việc mua sắm quần áo. Trong nhà, người đẹp Venus dành hẳn 6 chiếc tủ để trưng các phụ kiện thời trang.

Với hàng nghìn đôi giày đủ màu sắc có giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng, thật không ngoa khi gọi Ngọc Trinh chính là bà chủ siêu thị thời trang của riêng mình.

Hàng triệu chị em phát hờn khi ngắm những tủ đồ hàng hiệu dọn cả tháng không xong của sao Việt - Ảnh 6

Mỗi lúc đi du lịch, Ngọc Trinh đều sắm về cả chục đôi giày đủ màu sắc - Ảnh: Internet

Hàng triệu chị em phát hờn khi ngắm những tủ đồ hàng hiệu dọn cả tháng không xong của sao Việt - Ảnh 7

Ngọc Trinh gây choáng khi sở hữu cả ngàn đôi giày hàng hiệu, có đôi giá khoảng nửa tỷ đồng - Ảnh: Internet

Huyền My

Khác với Ngọc Trinh, Huyền My xuất thân trong gia đình khá giả. Từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa nên Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2014 cũng có thói quen săn hàng hiệu về chất đầy trong nhà.

Mỗi lúc người đẹp hé lộ tủ đồ trên mạng xã hội, các fan lại xuýt xoa ganh tị trước cuộc sống quá đủ đầy của người đẹp sinh năm 1995. Không chỉ có nhiều giày đắt tiền, Huyền My còn sở hữu bộ sưu tập đồng tiền tỷ và túi Hermes đắt giá khiến hàng ngàn chị em ao ước.

Hàng triệu chị em phát hờn khi ngắm những tủ đồ hàng hiệu dọn cả tháng không xong của sao Việt - Ảnh 8

Huyền My là tiểu thư “lá ngọc cành vàng”, sống sung sướng từ nhỏ - Ảnh: Internet

Hàng triệu chị em phát hờn khi ngắm những tủ đồ hàng hiệu dọn cả tháng không xong của sao Việt - Ảnh 9

Cô sở hữu hàng trăm chiếc túi hàng hiệu đắt giá - Ảnh: Internet

Hàng triệu chị em phát hờn khi ngắm những tủ đồ hàng hiệu dọn cả tháng không xong của sao Việt - Ảnh 10

Góc trang điểm của Huyền My là niềm ao ước của hàng ngàn chị em - Ảnh: Internet

Hàng triệu chị em phát hờn khi ngắm những tủ đồ hàng hiệu dọn cả tháng không xong của sao Việt - Ảnh 11

Huyền My cũng có sở thích sưu tập đồng hồ và nhẫn kim cương tiền tỷ - Ảnh: Internet

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Sau khi về đến nhà trai ở Vũng Tàu, vợ chồng Lâm Khánh Chi vội vã thay trang phục để kịp ra nhà hàng cử hành hôn lễ.

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Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Ngọc Trinh Huyền My

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