Mới đây, trên mạng xã hội bỗng xuất hiện rất nhiều hình ảnh thân mật giữa Bình Minh và Trương Quỳnh Anh. Cả hai dành cho nhau nhiều cử chỉ vượt xa tình bạn dù không phải đang đóng phim khiến dư luận nghi ngờ họ thật sự có mối quan hệ mờ ám.

Khi thông tin về Trương Quỳnh Anh tràn lan trên các mặt báo, nhiều người nghĩ rằng Tim chắc chắn sẽ sốc nặng và chịu không ít tổn thương. Do đó, từ sáng hôm qua, các fan không ngừng ghé qua tường nhà nam ca sĩ để an ủi, động viên anh. Trong khi đó, một số khác lại lo lắng rằng Tim sẽ không giữ được bình tĩnh mà tiếp tục tìm gặp Bình Minh để dằn mặt.