Thấy Trương Quỳnh Anh lộ ảnh nhạy cảm với Bình Minh, Tim 'hậm hực' xách tiền tỷ đi mua xe mới

Giải trí 05/12/2017 10:39

Dù dư luận đang xôn xao bàn tán, nghi ngờ Bình Minh và Trương Quỳnh Anh có mối quan hệ bất chính, Tim vẫn vô tư xách tiền tỷ đi mua xe để tự thưởng cho mình.

Mới đây, trên mạng xã hội bỗng xuất hiện rất nhiều hình ảnh thân mật giữa Bình MinhTrương Quỳnh Anh. Cả hai dành cho nhau nhiều cử chỉ vượt xa tình bạn dù không phải đang đóng phim khiến dư luận nghi ngờ họ thật sự có mối quan hệ mờ ám.

Khi thông tin về Trương Quỳnh Anh tràn lan trên các mặt báo, nhiều người nghĩ rằng Tim chắc chắn sẽ sốc nặng và chịu không ít tổn thương. Do đó, từ sáng hôm qua, các fan không ngừng ghé qua tường nhà nam ca sĩ để an ủi, động viên anh. Trong khi đó, một số khác lại lo lắng rằng Tim sẽ không giữ được bình tĩnh mà tiếp tục tìm gặp Bình Minh để dằn mặt.

Tuy nhiên, trái ngược với sự lo lắng của người hâm mộ, giọng ca Một vòng trái đất dường như không mấy bận tâm đến tin đồn trên. Mặc fan mong chờ, Tim vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Giữa tâm bão, nam ca sĩ thoải mái đi mua xe tiền tỷ và thích thú chia sẻ lại khoảnh khắc được nhân viên cửa hàng tặng hoa chúc mừng.

Thấy Trương Quỳnh Anh lộ ảnh nhạy cảm với Bình Minh, Tim 'hậm hực' xách tiền tỷ đi mua xe mới - Ảnh 1
Tim hào hứng với món quà tự thưởng cho mình - Ảnh: FBNV

Thấy Trương Quỳnh Anh lộ ảnh nhạy cảm với Bình Minh, Tim 'hậm hực' xách tiền tỷ đi mua xe mới - Ảnh 2
Nam ca sĩ không mấy bận tâm đến ồn ào của vợ - Ảnh: FBNV

Thấy Trương Quỳnh Anh lộ ảnh nhạy cảm với Bình Minh, Tim 'hậm hực' xách tiền tỷ đi mua xe mới - Ảnh 3

Thấy Trương Quỳnh Anh lộ ảnh nhạy cảm với Bình Minh, Tim 'hậm hực' xách tiền tỷ đi mua xe mới - Ảnh 4
Dù Trương Quỳnh Anh bị đồn qua lại với Bình Minh, Tim vẫn vô tư uống rượu mừng khi tậu được xe mới - Ảnh: FBNV

Thấy Trương Quỳnh Anh lộ ảnh nhạy cảm với Bình Minh, Tim 'hậm hực' xách tiền tỷ đi mua xe mới - Ảnh 5

Thấy Trương Quỳnh Anh lộ ảnh nhạy cảm với Bình Minh, Tim 'hậm hực' xách tiền tỷ đi mua xe mới - Ảnh 6

Thấy Trương Quỳnh Anh lộ ảnh nhạy cảm với Bình Minh, Tim 'hậm hực' xách tiền tỷ đi mua xe mới - Ảnh 7
Nhiều fan lo lắng, động viên Tim nhưng anh tuyệt nhiên không trả lời bất cứ bình luận nào - Ảnh: FBNV

Không chỉ với Trương Quỳnh Anh, Bình Minh cũng từng 'tình tứ' với các nữ diễn viên này!

Không chỉ với Trương Quỳnh Anh, Bình Minh cũng từng 'tình tứ' với các nữ diễn viên này!

Những cái tên hàng đầu showbiz hiện tại như Hồ Ngọc Hà, Trương Ngọc Ánh, Thanh Hằng... đều từng đóng cặp với Bình Minh.

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Từ khóa:   Tim Trương Quỳnh Anh nghi án ngoại tình Bình Minh - Trương Quỳnh Anh Bình Minh

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