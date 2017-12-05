Dù dư luận đang xôn xao bàn tán, nghi ngờ Bình Minh và Trương Quỳnh Anh có mối quan hệ bất chính, Tim vẫn vô tư xách tiền tỷ đi mua xe để tự thưởng cho mình.
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Mới đây, trên mạng xã hội bỗng xuất hiện rất nhiều hình ảnh thân mật giữa Bình Minh và Trương Quỳnh Anh. Cả hai dành cho nhau nhiều cử chỉ vượt xa tình bạn dù không phải đang đóng phim khiến dư luận nghi ngờ họ thật sự có mối quan hệ mờ ám.
Khi thông tin về Trương Quỳnh Anh tràn lan trên các mặt báo, nhiều người nghĩ rằng Tim chắc chắn sẽ sốc nặng và chịu không ít tổn thương. Do đó, từ sáng hôm qua, các fan không ngừng ghé qua tường nhà nam ca sĩ để an ủi, động viên anh. Trong khi đó, một số khác lại lo lắng rằng Tim sẽ không giữ được bình tĩnh mà tiếp tục tìm gặp Bình Minh để dằn mặt.
Tuy nhiên, trái ngược với sự lo lắng của người hâm mộ, giọng ca Một vòng trái đất dường như không mấy bận tâm đến tin đồn trên. Mặc fan mong chờ, Tim vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Giữa tâm bão, nam ca sĩ thoải mái đi mua xe tiền tỷ và thích thú chia sẻ lại khoảnh khắc được nhân viên cửa hàng tặng hoa chúc mừng.