Hàng loạt sao Việt vướng 'án tử' bởi lời đồn ác ý: Người đòi luật pháp can thiệp, người bình thản, thấy vui vì được CĐM 'quan tâm'

Hậu trường 05/04/2022 15:07

Cứ vài ngày, cộng đồng mạng lại một phen hốt hoảng bởi tin đồn thất thiệt về “bản án tử” nhắm vào hàng loạt sao Việt nổi tiếng. Các "nạn nhân" vô cùng bức xúc lên tiếng cho sự việc này.

Đại Nghĩa "cười sảng" vì cứ có "đám tang" là thấy Việt Hương

Hàng loạt sao Việt vướng 'án tử' bởi lời đồn ác ý: Người đòi luật pháp can thiệp, người bình thản, thấy vui vì được CĐM 'quan tâm' - Ảnh 1
MC Đại Nghĩa bị đồn qua đời ở tuổi 43 - Ảnh: Vietnamnet

Gần đây nhất, một kênh Youtube chia sẻ thông tin MC Đại Nghĩa qua đời đột ngột ở tuổi 43. Chỉ sau 2 ngày, clip này đã thu hút hơn 30.000 lượt xem. Khác nhiều nghệ sĩ, nam MC rất bình thản khi đón nhận thông tin mình qua đời từ một người bạn. Thay vì giận dữ, nam MC "cười muốn sảng". Nguyên nhân xuất phát từ ảnh ghép Việt Hương trong clip đồn Đại Nghĩa qua đời. Nam MC đã gọi điện cho đàn chị ngay để tám chuyện.

Hàng loạt sao Việt vướng 'án tử' bởi lời đồn ác ý: Người đòi luật pháp can thiệp, người bình thản, thấy vui vì được CĐM 'quan tâm' - Ảnh 2
MC Đại Nghĩa "cười muốn sảng" với tin đồn thất thiệt - Ảnh chụp màn hình

"Không thấy sợ, không thấy giận, thấy buồn, mà chỉ thấy mắc cười thôi. Gọi điện cho bà chế hỏi sao cái mặt chị buồn quá vậy. Bả nói bữa trước chị cũng bị đồn là chết rồi bị đột quỵ nữa. Tui thắc mắc tiếp, sao mấy cái vụ nghệ sĩ bị đồn như vậy thì hình nào người ta cũng ghép mặt chị vô hết vậy, 10 vụ thì hết 8-9 vụ có hình chị đứng chắp tay với mặt buồn buồn. Vậy là bả chửi banh nóc" - Đại Nghĩa kể trên trang cá nhân.

Trấn Thành - Mắc COVID-19 chưa đến một tuần đã bị Youtuber đồn "ra đi"

Hàng loạt sao Việt vướng 'án tử' bởi lời đồn ác ý: Người đòi luật pháp can thiệp, người bình thản, thấy vui vì được CĐM 'quan tâm' - Ảnh 3
MC Trấn Thành bị đồn qua đời vì Covid - Ảnh: Thanh niên

Trước Đại Nghĩa, Trấn Thành cũng một phen "hú vía" vì xuất hiện tin anh đã qua đời vì bệnh dịch. Mới đây, Trấn Thành lên tiếng phủ nhận tin đồn trên.

Sau khi điều tra và xác định thông tin trên là bịa đặt, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Cà Mau yêu cầu gỡ bỏ và thanh tra xử phạt người đăng.

Diễn viên Bố già bức xúc: “Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên có những bộ luật thật cụ thể và chặt chẽ cho việc quản lý cách mọi người sử dụng mạng xã hội.

Hàng loạt sao Việt vướng 'án tử' bởi lời đồn ác ý: Người đòi luật pháp can thiệp, người bình thản, thấy vui vì được CĐM 'quan tâm' - Ảnh 4
Trấn Thành bức xúc trước lời đồn ác ý - Ảnh: Thanh niên

Hiện nay, thông tin thật, giả lẫn lộn. Ai muốn đăng gì cũng được, không cần kiểm chứng, không màng đúng sai. Càng không nghĩ đến hậu quả sẽ gây cho người khác sau những gì mình đăng” - MC viết.

Cát Phượng - Nhập viện giữa đêm, hôm sau có tin đã qua đời

Hàng loạt sao Việt vướng 'án tử' bởi lời đồn ác ý: Người đòi luật pháp can thiệp, người bình thản, thấy vui vì được CĐM 'quan tâm' - Ảnh 5
Cát Phượng dính lời đồn mất tại bệnh viện sau cơn bạo bệnh - Ảnh: Internet

Đồng cảnh ngộ với Trấn Thành, bị bệnh mà cũng dính tin đồn tréo ngoe. Theo đó, hình ảnh diễn viên Cát Phượng phải cấp cứu và nhập viện vì rối loạn tiền đình cấp độ nặng khiến showbiz Việt xôn xao.

Cát Phượng cũng xác nhận đang điều trị bệnh, với dòng chia sẻ gây chú ý: "Tuổi Tuất năm nay là năm hạn - đại hạn. Nặng thì mất mạng, nhẹ thì mất sức khỏe. Mất tiền của, có khi mất hạnh phúc gia đình, dẫn đến ly dị".

Bên cạnh những chia sẻ, lời chúc mau khỏi bệnh và động viên dành cho Cát Phượng, mạng xã hội xuất hiện tràn ngập thông tin nữ nghệ sĩ đã qua đời trên chuyến bay cấp cứu tới Mỹ.

Hàng loạt sao Việt vướng 'án tử' bởi lời đồn ác ý: Người đòi luật pháp can thiệp, người bình thản, thấy vui vì được CĐM 'quan tâm' - Ảnh 6
Tin đồn ác ý của cồng đồng mạng - Ảnh: Internet

Tối ngày 23/11, Cát Phượng đã chính thức lên tiếng về những tin đồn bản thân đã qua đời vào những ngày qua. Theo đó, cô cho biết tình hình sức khỏe hiện tại những ngày qua không khả quan. Cô ngủ li bì, ăn không được, thường xuyên nôn mửa, đầu đau nhức.

Tuy nhiên, Cát Phượng lại báo tin: "Sáng 24/11, Cát sẽ xin xuất viện. Hiện mọi thứ đều đã ổn. Cát còn nhiều việc, nhiều dự án phải làm lắm. Làm xong những dự án đó, Cát mới chết được".

Công Lý - Vợ trẻ tức "chịu không được", đăng đàn mắng người vô lương tâm

Hàng loạt sao Việt vướng 'án tử' bởi lời đồn ác ý: Người đòi luật pháp can thiệp, người bình thản, thấy vui vì được CĐM 'quan tâm' - Ảnh 7
Công Lý mừng sinh nhật cùng gia đình - Ảnh: Ngôi sao

Bà xã nam nghệ sĩ "Gặp nhau cuối năm" đăng kèm ảnh chụp màn hình một số trang mạng đăng tải thông tin Công Lý vừa qua đời. Bà xã nam nghệ sĩ  viết: "Câu view một cái khốn nạn vô cùng tận. Người đang sống khoẻ mạnh, vui vẻ thì bị những tin đồn thất đức".

Dưới phần bình luận, bạn bè và dân mạng cũng thể hiện sự bức xúc và khuyên bà xã của NSND Công Lý không cần quan tâm đến những tin đồn thất thiệt.

Hàng loạt sao Việt vướng 'án tử' bởi lời đồn ác ý: Người đòi luật pháp can thiệp, người bình thản, thấy vui vì được CĐM 'quan tâm' - Ảnh 8
Bà xã Công Lý đáp trả tin đồn "khốn nạn" - Ảnh chụp màn hình

Trước đó hồi tháng 7, NSND Công Lý đã phải nhập viện cấp cứu sau khi bị ngã tại nhà riêng. Sau 3 tháng điều trị tại bệnh viện, sức khoẻ của anh đã dần ổn định và được xuất viện về nhà.

Ngay sau khi "cô Đẩu" xuất viện, nhiều nghệ sĩ đã đến thăm và chia sẻ hình ảnh lên trang cá nhân như để "dằn mặt" những người tung tin đồn ác ý.

Thương Tín - Vẫn vui vì xem như được CĐM chú ý

Hàng loạt sao Việt vướng 'án tử' bởi lời đồn ác ý: Người đòi luật pháp can thiệp, người bình thản, thấy vui vì được CĐM 'quan tâm' - Ảnh 9
Thương Tín bị đồn mất vì đột quỵ - Ảnh: Vietnamnet

Chiều 29/3, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng trước thông tin diễn viên Thương Tín qua đời. Cụ thể, thông tin lan truyền cho rằng nam nghệ sĩ mất hôm 28/3 do đột quỵ.

Tuy nhiên, trên thực tế, trước đó, Thương Tín vừa có chia sẻ trên báo Tiền Phong, ông cho hay đang cùng vợ sống tại quê nhà Phan Rang và sắp tới sẽ vào TP.HCM để kiếm việc.

Không chỉ gần đây, mà thời gian trước đó, hàng loạt cái tên đình đám cũng bị CĐM đồn thổi vô căn cứ. Hành động câu like, câu view bất chấp của một số cá nhân khiến fan hâm mộ vô cùng bức xúc.

Trấn Thành lộ diện hậu COVID-19, không rõ Hari Won chăm người bệnh thế nào mà ngoại hình nam MC khác lạ đến mức 'fan cứng' dụi mắt mãi vẫn không nhận ra?

Trấn Thành lộ diện hậu COVID-19, không rõ Hari Won chăm người bệnh thế nào mà ngoại hình nam MC khác lạ đến mức 'fan cứng' dụi mắt mãi vẫn không nhận ra?

Mới đây, sau thời gian nghỉ ngơi, dưỡng bệnh vì mắc COVID-19, nam MC Trấn Thành đã lộ diện với những dự án mới, tuy nhiên CĐM lại tá hỏa khi thấy ngoại hình khác lạ của ông xã Hari Won.

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