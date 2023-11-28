Hàn Thái Tú - Ngôi sao ca nhạc một thời từ bỏ hào quang, ôm 'giấc mơ Mỹ' với 500 nghìn đồng, có lúc trắng tay phải đi làm thuê mưu sinh

Những năm 2002 - 2003, Hàn Thái Tú chạy show từ trong nước tới hải ngoại. Thời điểm đỉnh cao, thu nhập của anh ở mức 30-40 triệu đồng/đêm, mỗi đêm "chạy" nhiều tụ điểm sân khấu. Nam ca sĩ từng tâm sự, giai đoạn "hoàng kim" trong sự nghiệp, mỗi sân khấu của anh có khoảng 4000 - 5000 người đến xem. Lúc ấy, Hàn Thái Tú nhận kín show từ Cà Mau tới Huế, đi từ đêm Giao thừa tới mấy tháng sau mới về nhà. Đến đâu, khán giả, bà con đều hò reo tên nam ca sĩ. Cũng vì nổi tiếng từ lúc còn là sinh viên nên sau đó anh nghỉ ngang việc học đại học để mải mê chạy theo danh vọng.

Hàn Thái Tú là một gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả Việt. Với giọng hát ngọt ngào, nam ca sĩ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua nhiều MV, ca khúc như: Nghèo mà có tình, Thà em đừng yêu tôi, Yêu đến kiếp sau, Mình là người tình, Anh sợ cô đơn...

Đến năm 2017, Hàn Thái Tú quyết định rời Việt Nam sang Mỹ định cư, ôm theo giấc mộng ổn định cuộc sống lâu dài chứ không muốn mải chạy theo showbiz. Nam ca sĩ từng bày tỏ anh muốn thử thách bản thân và tìm hướng đi mới. Một trong những lý do khiến Hàn Thái Tú đặt chân đến xứ cờ hoa là cảm thấy mô hình ca nhạc của mình đã mai một dần, sự nghiệp bắt đầu có nhiều trở ngại phát triển.

Hàn Thái Tú từng tự nhận mình may mắn trong con đường diễn xuất nhưng lại không đủ tự tin nắm bắt cơ hội nên dần rời xa công việc này. Hào quang của giọng ca sinh năm 1980 không kéo dài lâu, chỉ được gần chục năm rồi giảm sút, hình ảnh trên poster dần nhường chỗ cho những "đàn em" nổi tiếng hơn, thù lao giảm chỉ còn vài trăm nghìn đồng/đêm, thậm chí là phải nhường sân khấu cho đàn em nổi tiếng hát trước.

Đến năm 2017, Hàn Thái Tú quyết định rời Việt Nam sang Mỹ định cư, ôm theo giấc mộng ổn định cuộc sống lâu dài chứ không muốn mải chạy theo showbiz

Anh biết rằng đây là lựa chọn kèm theo nhiều rủi ro từ vạch xuất phát vì dù mang danh ca sĩ nhưng sẽ không thể nuôi bản thân bằng công việc này như trước. Kể về cuộc sống ở Mỹ, Hàn Thái Tú ngậm ngùi: "Khi đi diễn, mình chỉ ở 2-3 ngày nên thấy mọi thứ màu hồng, tất cả đều đẹp. Nhưng khi ở rồi thì từ từ mình mới thấm đẫm cuộc sống, con người bên đó. Có vô vàn khó khăn để mình phải cải thiện bản thân cho tốt hơn. Ở Mỹ mình đâu được đi diễn thường xuyên, phải tập thích nghi bằng cách đi làm. Tôi phải học tiếng Anh ở những thư viện mà nhà nước cho học miễn phí. Khi cải thiện được tiếng Anh, mình đi thi bằng lái rồi bươn chải".

Anh biết rằng đây là lựa chọn kèm theo nhiều rủi ro từ vạch xuất phát vì dù mang danh ca sĩ nhưng sẽ không thể nuôi bản thân bằng công việc này như trước

Đến nay, sau hơn 6 năm ở xứ người, Hàn Thái Tú bộc bạch bao nhiêu nỗi khổ cực, đắng cay anh đều nếm qua từ công việc tay chân, kể cả những lúc trắng tay nhưng vẫn phải vực dậy tinh thần để nghĩ việc kiếm cơm. Nam ca sĩ nói: "Cuộc sống ở đây khắc nghiệt nhưng nếu mình chăm chỉ làm việc thì sẽ ổn. Lúc ở Việt Nam, một mình tôi đi hát kiếm tiền lo cho 6 thành viên trong nhà. Có những giai đoạn rất khó khăn, dù tôi cố gắng vẫn không có giải pháp nên rất áp lực. Tôi sang Mỹ và quyết tâm thực hiện những điều đã ấp ủ để mong mình và người thân có cuộc sống tốt hơn".

Ngoài kiếm kế mưu sinh, Hàn Thái Tú "giữ lửa" đam mê bằng cách diễn vài show cuối tuần. Về sau, anh dồn toàn bộ số tiền tích gópmở nhà hàng hải sản với bạn. Tuy nhiên, dịch COVID-19 ập đến, Hàn Thái Tú phải chấp nhận đóng cửa nhà hàng, trở thành "trắng tay"

Ngoài kiếm kế mưu sinh, Hàn Thái Tú "giữ lửa" đam mê bằng cách diễn vài show cuối tuần. Ngôi sao miền Tây một thời phải học thêm công việc nấu và giao đồ ăn. Về sau, anh dồn toàn bộ số tiền tích góp được từ công việc này, cộng thêm khoản dành dụm của 20 năm ca hát để mạo hiểm mở nhà hàng hải sản với bạn. Tuy nhiên, dịch COVID-19 ập đến, Hàn Thái Tú phải chấp nhận đóng cửa nhà hàng, trở thành "trắng tay". Sau khi cạn tiền, anh quay trở lại công việc làm thuê, nấu ăn cho một nhà hàng.

Sau khi cạn tiền, anh quay trở lại công việc làm thuê, nấu ăn cho một nhà hàng

Nam ca sĩ từng hé lộ ngày rời khỏi Việt Nam để theo đuổi "giấc mơ Mỹ", anh mang theo tờ 500.000 đồng và đến nay vẫn còn giữ. Anh kể: "Khi qua đây Tú mang theo tờ tiền 500 ngàn, để đợi một ngày đi taxi từ sân bay Tân Sơn Nhất về nhà. Tú vẫn giữ tờ tiền đó 5 năm nay chưa có cơ hội xài".

Ở xứ người, Hàn Thái Tú vẫn 'giữ lửa' đam mê với nghệ thuật

Năm ngoái, tại chương trình Hạnh phúc ở đâu, Hàn Thái Tú và Cát Tường có dịp hội ngộ và trò chuyện cùng nhau về chuyện nghề, chuyện đời. Cả hai từng học chung từ trường Sân khấu - Điện ảnh và có mối tình thời sinh viên không trọn vẹn. Sau khi "đường ai nấy đi", cả hai có khoảng thời gian giận hờn, không liên lạc với nhau. Sau đó một thời gian, hai nghệ sĩ mới thoải mái trở thành bạn, cùng chia sẻ vui buồn trong cuộc sống.

Vốn là người kín tiếng chuyện đời tư nhưng tại đây, Hàn Thái Tú gây bất ngờ khi hiếm hoi tiết lộ về gia đình nhỏ. Nam ca sĩ thừa nhận: "Tôi đã có gia đình và có 3 đứa con gái"

Vốn là người kín tiếng chuyện đời tư nhưng tại đây, Hàn Thái Tú gây bất ngờ khi hiếm hoi tiết lộ về gia đình nhỏ. Nam ca sĩ thừa nhận: "Tôi đã có gia đình và có 3 đứa con gái. Đó là niềm vui và động lực sống của tôi. Những lúc khó khăn, mệt mỏi, nghĩ đến các con thì tôi đều cố gắng để làm tốt hơn. Ngày xưa mình cực khổ thì bây giờ mình phải ráng làm sao để các con mình bớt cực. Khi có con thì mình áp lực nhiều hơn, đặc biệt là con gái. Hạnh phúc hiện tại của tôi là gia đình nên làm gì cũng nghĩ về các con. Đây cũng là lần đầu tiên tôi chia sẻ về chuyện này với mọi người".