Hải Băng khoe cận mặt quý tử vừa chào đời, cư dân mạng phán: ‘Em lại đẻ thuê rồi’

Hậu trường 28/05/2019 10:09

Sau khoảng thời gian mang thai đầy vất vả, Hải Băng đã thuận lợi hạ sinh con thứ 3 tại một bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 25/5 vừa qua, Thành Đạt vui mừng thông báo đã lên chức bố lần 4 trên trang cá nhân. Nam diễn viên nghẹn ngào: “Cảm ơn mẹ nhiều nhé! Bấy nhiêu thôi, cực khổ nhiều rồi, vất vả, hy sinh cũng nhiều rồi. Giờ thì tranh thủ xuất viện về tổ ấm của mình, nơi mà ba hứa sẽ chỉ có những tiếng cười và niềm hạnh phúc sau này. Một lần nữa cảm ơn vợ, cảm ơn các con đã đến với ba trong cuộc đời này”.

Hải Băng khoe cận mặt quý tử vừa chào đời, cư dân mạng phán: ‘Em lại đẻ thuê rồi’ - Ảnh 1
Hải Băng luôn có ông xã Thành Đạt bên cạnh chăm sóc, động viên - Ảnh: Internet

Sau quyết định liều lĩnh giữ lại con bất chấp nguy hiểm, Hải Băng đã thuận lợi hạ sinh quý tử trong sự vỡ òa hạnh phúc của cả gia đình. Trước khi lâm bồn, nữ diễn viên tỏ ra vô cùng lo lắng và bất an vì sức khỏe khá yếu.

Hải Băng khoe cận mặt quý tử vừa chào đời, cư dân mạng phán: ‘Em lại đẻ thuê rồi’ - Ảnh 2
Gia đình Hải Băng lại đón thêm 1 thành viên mới - Ảnh: Internet

Sáng hôm nay (28/5), Hải Băng đã chính thức công khai ảnh cận mặt quý tử trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Xin chào, con là KiO… Cũng vất vả với hơi khó khăn một tí nhưng con cũng đã hạ cánh thành công”.

Hải Băng khoe cận mặt quý tử vừa chào đời, cư dân mạng phán: ‘Em lại đẻ thuê rồi’ - Ảnh 3
Bài chia sẻ của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của nữ ca sĩ, người hâm mộ đồng loạt chúc mừng Hải Băng đã “mẹ tròn con vuông”. Bên cạnh đó, nhiều người nhận xét cậu bé rất giống bố và đùa vui rằng Hải Băng lại tiếp tục “đẻ thuê”.

Hải Băng khoe cận mặt quý tử vừa chào đời, cư dân mạng phán: ‘Em lại đẻ thuê rồi’ - Ảnh 4
Mốt số bình luận của cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Được biết, KiO chào đời sớm hơn dự kiến nên cậu bé đang được chăm sóc đặc biệt. Hiện tại, sức khỏe của Hải Băng và con trai đều đã ổn định.

Cận kề ngày sinh, Hải Băng bất an cầu cứu cư dân mạng: ‘Làm sao cho bé yên tâm một tí được không?’

Cận kề ngày sinh, Hải Băng bất an cầu cứu cư dân mạng: ‘Làm sao cho bé yên tâm một tí được không?’

Với lần mang thai thứ 3 này, Hải Băng tỏ ra vô cùng hồi hộp và bất an khi thời điểm “vượt cạn” ngày càng gần.

Xem thêm
Từ khóa:   Hải Băng Hải Băng - Thành Đạt Hải Băng mang thai lần 3

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 32 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026