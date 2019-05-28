Hải Băng khoe cận mặt quý tử vừa chào đời, cư dân mạng phán: ‘Em lại đẻ thuê rồi’

Sau khoảng thời gian mang thai đầy vất vả, Hải Băng đã thuận lợi hạ sinh con thứ 3 tại một bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh.
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Ngày 25/5 vừa qua, Thành Đạt vui mừng thông báo đã lên chức bố lần 4 trên trang cá nhân. Nam diễn viên nghẹn ngào: “Cảm ơn mẹ nhiều nhé! Bấy nhiêu thôi, cực khổ nhiều rồi, vất vả, hy sinh cũng nhiều rồi. Giờ thì tranh thủ xuất viện về tổ ấm của mình, nơi mà ba hứa sẽ chỉ có những tiếng cười và niềm hạnh phúc sau này. Một lần nữa cảm ơn vợ, cảm ơn các con đã đến với ba trong cuộc đời này”.
Sau quyết định liều lĩnh giữ lại con bất chấp nguy hiểm, Hải Băng đã thuận lợi hạ sinh quý tử trong sự vỡ òa hạnh phúc của cả gia đình. Trước khi lâm bồn, nữ diễn viên tỏ ra vô cùng lo lắng và bất an vì sức khỏe khá yếu.
Sáng hôm nay (28/5), Hải Băng đã chính thức công khai ảnh cận mặt quý tử trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Xin chào, con là KiO… Cũng vất vả với hơi khó khăn một tí nhưng con cũng đã hạ cánh thành công”.
Dưới bài đăng của nữ ca sĩ, người hâm mộ đồng loạt chúc mừng Hải Băng đã “mẹ tròn con vuông”. Bên cạnh đó, nhiều người nhận xét cậu bé rất giống bố và đùa vui rằng Hải Băng lại tiếp tục “đẻ thuê”.
Được biết, KiO chào đời sớm hơn dự kiến nên cậu bé đang được chăm sóc đặc biệt. Hiện tại, sức khỏe của Hải Băng và con trai đều đã ổn định.