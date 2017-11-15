Hà Kiều Anh thẫn thờ trước những ngôi nhà đổ nát ở Khánh Hòa: 2 tuần sau bão nhưng cảnh tượng vẫn đầy ám ảnh

Vừa đến nơi, Hà Kiều Anh rất đau xót khi nhìn thấy nhiều em bé, người già, người bệnh phải sống cảnh màn trời chiếu đất cả tháng nay. Nhà cửa thì chỗ nào cũng tốc mái, đồ đạc, gạch đá ngổn ngang chưa có ai dọn dẹp. Người dân thẫn thờ không biết làm gì tiếp theo để sống.

Mấy ngày vừa rồi, Hoa hậu Hà Kiều Anh cùng đoàn tự thiện CLB Doanh nhân Khánh Hòa - Sài Gòn đã đích thân đến xã Ninh Thân, huyện Ninh Hòa - một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong cơn bão số 12 để trao quà hỗ trợ người dân.

Còn ở các nhà thờ, nhiều linh mục cũng đang thở dài vì công sức xây dựng thánh đường bao năm nay lại bỗng chốc đổ nát hoang tàn chỉ sau một đêm bão ghé qua.

“Cơn bão số 12 đã qua nhưng hậu quả của nó để lại thật quá lớn đối với những người dân xã Ninh Thân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà. Hôm nay mình được chứng kiến tận mắt nỗi đau mất mát nhà tan cửa nát của những người dân nơi đây. Mình mới lội bộ có mấy đoạn đường bùn đất mà đã bạc mặt vì nắng, vì mưa... thì những em bé, người già, người bệnh... đang phải sống cảnh màn trời chiếu đất gần cả tháng qua sẽ khốn khó thế nào.

Quá đau xót khi nhìn những khuôn mặt thẫn thờ ngây dại vì chưa hết bàng hoàng của bà con mà mình không biết làm sao để giúp đỡ được họ nhiều hơn” - Hoa hậu Hà Kiều Anh buồn vì khả năng của mình có hạn.

Thương cảm trước nỗi đau của người dân, Hoa hậu Hà Kiều Anh kêu gọi mọi người hãy cùng chung tay giúp đỡ, chia sẻ tình thương để đồng bào và các em nhỏ nơi đây sớm có cơm no áo ấm.

“Thật xót xa cảnh các linh mục đau buồn vì nhà thờ bao công xây dựng chỉ trong một đêm đã đổ nát hoang tàn và bây giờ không biết phải làm từ đâu để trở về như cũ... Càng đau thương hơn khi nhìn cảnh bà già bị bệnh tâm thần phải sống cô độc trong đống gạch đổ nát không mảnh vải đắp, cơm không có ăn....

Thật tội nghiệp khi nhìn giọt nước mắt ngây ngô của những đứa bé không còn nhà để ở! Còn nhiều nữa những hoàn cảnh đáng thương mà đoàn chúng tôi chỉ giúp được một phần ít ỏi. Mong các bạn gần xa mỗi người sẻ chia một phần tình thương lá lành đùm lá rách đến các người dân nơi này cũng đủ mang ấm áp đến cho họ lắm rồi” - Hoa hậu Hà kiều Anh viết.

Loạt ảnh xã Ninh Thân tan hoang sau bão do Hoa hậu Hà Kiều Anh ghi lại: