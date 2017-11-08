Hậu quả bão số 12: Nhà ca sĩ Quang Linh, Ánh Tuyết ngập sâu đến nóc, cả đại gia đình cùng gia súc, gia cầm sống chung với lũ

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Minh Quân vừa chia sẻ tình hình ngập lụt nặng nề ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Hiện tại, nơi đây người dân vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn khi khắc phục hậu quả sau bão.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 12, các tỉnh miền Trung đang trong tình trạng lũ lụt, ngập sâu.

Ngoài việc kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ, nam ca sĩ cũng tiết lộ nhà ca sĩ Quang Linh ở Huế cũng bị ngập sâu trong lũ đến 2m.

Ca sĩ Minh Quân tiết lộ: “Chat với ca sĩ Quang Linh, anh chia sẻ nhà anh ở Huế ngập sâu 2m, gần như tầng một chìm sâu trong nước . Cả đại gia đình, gia súc, gia cầm sinh hoạt trên căn lầu tầng 2. Thương nhất là những nhà hàng xóm lụp xụp căn nhà cấp 4 chỉ còn cách chui lên nóc nhà, mặc áo mưa ngồi chờ nước rút và đợi tiếp tế thức ăn. Hội An cũng tan hoang, chìm trong biển nước".

Cùng lúc đó, nghe tin quê nhà bị ảnh hưởng nặng nề của bão, ca sĩ Ánh Tuyết đã về Quảng Nam để thăm hỏi và giúp đỡ mọi người.

Giọng ca Buồn tàn thu hiện đang sống ở TP.HCM nhưng chị vẫn có hai căn nhà ở Hội An, đặc biệt trong đó có một căn đang bị nước ngập đến nóc.

Bài viết của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với thiệt hại của cô và người dân nơi đây.