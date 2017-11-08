Sao Việt trích hàng trăm triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung sau cơn bão số 12: Nhìn con số mà thấy ấm lòng

Hậu trường 08/11/2017 11:02

Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Thủy Tiên và nhiều sao Việt khác sẵn sàng trích hàng trăm triệu đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 12.

Những ngày qua, cơn bão số 12 (tên quốc tế là Damrey) càn quét qua các tỉnh miền Trung đã gây ra thiệt hại to lớn cho người dân. Ba vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là tỉnh Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngải. Tính đến thời điểm hiện tại, trận bão lịch sử đã đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người. Nhiều đồ đạc, tài sản của người dân tan hoang, hàng chục nghìn ngôi nhà bị tốc mái, đổ sập. Hình ảnh tang thương hiện diện khắp mọi ngã đường ở các thành phố biển miền Trung.

Trước nỗi đau của người dân, nhiều sao Việt không chỉ động viên tinh thần mà còn chung tay quyên góp nhằm giúp đỡ bà con khắc phục thiệt hại.

Cụ thể, Thủy Tiên đã trích 100 triệu đồng từ tài khoản cá nhân để giúp đỡ việc tu sửa nhà cho những hộ dân ở Phú Yên. Bà xã Công Vinh dự định sẽ cho người đi tiền trạm để kiểm tra tình hình thiệt hại rồi sẽ tận tay đi trao tiền cho đồng bào.

Sao Việt trích hàng trăm triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung sau cơn bão số 12: Nhìn con số mà thấy ấm lòng - Ảnh 1
Thủy Tiên trích 100 triệu để ủng hộ đồng bào miền Trung - Ảnh: FBNV

 “Nghe tin hơn 10.000 ngôi nhà ở Phú Yên bị tốc mái sau bão, có nơi người dân không còn nhà để ở, sập và cuốn trôi hết tan hoang hết. Trong lòng nóng ruột quá, mình nằm trong nhà ấm áp nghĩ mà thấy thương cho cảnh sắp Tết đến nơi mà hết lũ rồi bão cuốn sạch không còn chỗ trú nắng mưa, không điện, nước sạch, luôn sống trong nỗi bất an lo lắng của người dân miền Trung. Tiên định là sức bao nhiêu thì cố gắng bấy nhiêu và nhờ người đi tiền trạm kiểm tra kỹ những trường hợp khó khăn đặc biệt trong vài ngày tới khi lũ rút hết. Và chính tay Tiên sẽ đến từng nhà thực tế trao tận tay tiền sửa chữa lợp lại mái nhà cho người dân khó khăn sau bão.

Tiên chưa biết được chính xác giá lợp mái nhà ở địa phương mất khoảng bao nhiêu cho một căn nhà. Thôi thì dự định trung bình tầm 5-10 triệu/căn và Tiên rất cần sự chung tay giúp đỡ của cả nhà nhiều lắm, người ta gọi 'đông tay thì vỗ nên kêu' sức một mình Tiên thì cũng quá nhỏ nhoi để bù đắp cho sự mất mát quá lớn, hy vọng là cả nhà sẽ cùng chung tay với Tiên để có thể giúp được nhiều ngôi nhà hơn” - Thủy Tiên viết.

Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng đã trích 150 triệu đồng từ tài khoản từ thiện do fan quyên góp để giúp đỡ việc sữa chữa một ngôi chùa bị đổ ở Khánh Hòa. Chung tay với đàn anh, ca sĩ Lệ Quyên cũng đã chuyển cho "ông hoàng nhạc Việt "100 triệu để góp vào quỹ tu sửa ngôi chùa này.

Sao Việt trích hàng trăm triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung sau cơn bão số 12: Nhìn con số mà thấy ấm lòng - Ảnh 2
Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi mọi người cùng chung tay hướng về đồng bào bị thiệt hại do bão - Ảnh: FBNV

Sao Việt trích hàng trăm triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung sau cơn bão số 12: Nhìn con số mà thấy ấm lòng - Ảnh 3
Ca sĩ Lệ Quyên đã góp 100 triệu - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, một số người nổi tiếng khác như MC Phan Anh, Ngọc Trinh, ca sĩ Minh Quân, Vũ Khắc Tiệp cũng đã chung tay đóng góp. Người ít người nhiều nhưng tất cả họ đều đang đồng lòng hướng về người dân vùng tâm bão.

Sao Việt trích hàng trăm triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung sau cơn bão số 12: Nhìn con số mà thấy ấm lòng - Ảnh 4
Tú Hảo the Face cũng đang sốt ruột vì quê nhà nằm trong vùng tâm bão - Ảnh: FBNV

Sao Việt trích hàng trăm triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung sau cơn bão số 12: Nhìn con số mà thấy ấm lòng - Ảnh 5
MC Phan Anh, Ngọc Trinh, Vũ Khắc Tiệp cũng đã chung tay quyên góp - Ảnh: FBNV

Sao Việt trích hàng trăm triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung sau cơn bão số 12: Nhìn con số mà thấy ấm lòng - Ảnh 6
Ca sĩ Minh Quân thương đàn anh Quang Linh vì nhà bị ngập sâu trong nước lũ - Ảnh: FBNV

Ngọc Trinh, Xuân Lan nổi giận vì Á hậu Hoàng My phát ngôn vô cảm về bão số 12

Ngọc Trinh, Xuân Lan nổi giận vì Á hậu Hoàng My phát ngôn vô cảm về bão số 12

Á hậu Hoàng My khiến MC Ngọc Trinh, Xuân Lan và nhiều Facebooker nổi tiếng bất bình vì phát ngôn vô cảm trước thiệt hại nặng nề của người dân Khánh Hòa nói riêng và miền Trung nói chung do cơn bão số 12 gây ra.

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