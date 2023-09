Dính 'vạ miệng' liên quan tới bão số 12, giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bị chỉ trích dữ dội

Cách đây ít giờ, Hoàng My - giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã gây tranh cãi dữ dội với phát ngôn liên quan đến cơn bão số 12.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hoàng My gây sốc khi mang cơn bão số 12 vừa đổ bộ và tàn phá các tỉnh miền Trung ra so sánh với “cơn bão” mà đương kim Hoa hậu phải gánh.

Nàng Á hậu sinh năm 1988 viết: “Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu đâu em ạ… Những bàn tay nõn nà của tôi, đừng bị trầy xước gì nhé”.

Ít phút sau khi đăng tải, bài viết của Hoàng My vấp phải hàng loạt ý kiến trái chiều từ dư luận. Nhiều người cho rằng người đẹp đã xem thường người dân bị thiệt hại do bão khi so sánh họ với những thí sinh Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam.

Một dân mạng bức xúc: “Thì ra với My thiệt hại của người dân các tỉnh Nam Trung Bộ không là gì so với cái danh cá nhân Hoa hậu rồi”.

“Người dân chúng tôi không lựa chọn tham gia vào cơn bão, nhưng thi Hoa hậu là do các bạn lựa chọn. Tưởng bạn sống sâu sắc nhưng hóa ra cũng nông cạn như hàng vạn em chân dài ngoài kia” - một người chơi Facebook chỉ trích Hoàng My.

Trước đó, vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2017 vẫn diễn ra vào tối 4/11 dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 12. Việc này đã vấp phải nhiều sự chỉ trích của cộng đồng mạng.

