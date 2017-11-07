Dính 'vạ miệng' liên quan tới bão số 12, giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bị chỉ trích dữ dội

Giải trí 07/11/2017 10:23

Cách đây ít giờ, Hoàng My - giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã gây tranh cãi dữ dội với phát ngôn liên quan đến cơn bão số 12.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hoàng My gây sốc khi mang cơn bão số 12 vừa đổ bộ và tàn phá các tỉnh miền Trung ra so sánh với “cơn bão” mà đương kim Hoa hậu phải gánh.

Nàng Á hậu sinh năm 1988 viết: “Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu đâu em ạ… Những bàn tay nõn nà của tôi, đừng bị trầy xước gì nhé”.

Giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam dính vạ miệng liên quan bão số 12
Hoàng My vấp phải nhiều ý kiến trái chiều với phát ngôn gây sốc của mình về cơn bão số 12 - Ảnh: Internet

Ít phút sau khi đăng tải, bài viết của Hoàng My vấp phải hàng loạt ý kiến trái chiều từ dư luận. Nhiều người cho rằng người đẹp đã xem thường người dân bị thiệt hại do bão khi so sánh họ với những thí sinh Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam.

Một dân mạng bức xúc: “Thì ra với My thiệt hại của người dân các tỉnh Nam Trung Bộ không là gì so với cái danh cá nhân Hoa hậu rồi”.

“Người dân chúng tôi không lựa chọn tham gia vào cơn bão, nhưng thi Hoa hậu là do các bạn lựa chọn. Tưởng bạn sống sâu sắc nhưng hóa ra cũng nông cạn như hàng vạn em chân dài ngoài kia” - một người chơi Facebook chỉ trích Hoàng My.

Dính 'vạ miệng' liên quan tới bão số 12, giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 2
Nhiều dân mạng tỏ thái độ bức xúc trước phát ngôn của Á hậu Việt Nam 2010 - Ảnh: Internet

Trước đó, vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2017 vẫn diễn ra vào tối 4/11 dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 12. Việc này đã vấp phải nhiều sự chỉ trích của cộng đồng mạng.

Dính 'vạ miệng' liên quan tới bão số 12, giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bị chỉ trích dữ dội - Ảnh 3
Bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 12 nhưng vòng bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vẫn diễn ra dù UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công điện khẩn yêu cầu tạm hoãn đêm thi - Ảnh: Internet

Á hậu Hoàng My soạn 10 điều răn, 'dằn mặt' các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam không hối lộ giám khảo dưới mọi hình thức

Á hậu Hoàng My soạn 10 điều răn, 'dằn mặt' các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam không hối lộ giám khảo dưới mọi hình thức

Á hậu Hoàng My đã đưa ra 10 quy định đối với các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, đặc biệt trong đó người đẹp thẳng thắn yêu cầu không được hối lộ giám khảo dưới mọi hình thức.

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