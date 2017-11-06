Á hậu Hoàng My soạn 10 điều răn, 'dằn mặt' các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam không hối lộ giám khảo dưới mọi hình thức

Tối 4/11, bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 diễn ra tại Nha Trang với sự tỏa sáng của nhiều cái tên quen thuộc: Mâu Thủy, Hoàng Thùy, Huỳnh Tiên, Chúng Huyền Thanh, H’hen Niê…

Là người đồng hành cùng các thí sinh từ những ngày đầu, Á hậu Hoàng My cảm thấy vô cùng tự hào về phần trình diễn của các cô gái vào đêm thi bán kết. Trước khi lên đường ra nước ngoài công tác, Hoàng My cũng đã tranh thủ soạn thảo "10 điều răn" dành cho các thí sinh.

Tuy gặp phải nhiều sự cố như bão lớn, mất điện, cùng một vài ý kiến trái nhiều như không nên tổ chức một cuộc thi nhan sắc ngay giữa tâm bão, song đêm bán kết vẫn diễn ra khá thành công.

Cụ thể, Hoa hậu Việt Nam 2010 viết: "Sau đây là '10 điều răn' cho 45 thí sinh bước vào chung kết:

1. Nói không với trà sữa, bánh ngọt, tập thể dục khi có thể.

2. Giữ da mặt đẹp: tẩy trang kỹ, rửa mặt kỹ, xông mặt hoặc rửa bằng nước muối sinh lý sau khi rửa mặt, dưỡng da (đắp dầu dừa, đắp túi trà xanh...).

3. Ngâm chân nước muối ấm sau một ngày đi giày cao gót.

4. Ăn 2 trứng gà luộc và khoai lang vào buổi sáng. Bổ sung nước yến/vitamin/các loại hạt.

5. Uống ít nhất 1,5 lít nước/ngày cùng với 2 - 3 ly trà xanh.

6. Cười đùa thật nhiều, yêu thương nhiều hơn.

7. Không so đo tính toán. Không tiếp xúc các thông tin tiêu cực.

8. Không tìm cách hối lộ/gây áp lực cho ban giám khảo dưới mọi hình thức.

9. Đọc thêm sách. Sắp tới ứng xử sẽ là những vấn đề cao siêu hơn như xã hội, chính trị, văn hoá...

10. Hết sức cẩn thận khi phát ngôn trên mạng xã hội".

Thông qua "10 điều răn" của Hoàng My, có thể thấy Á hậu không chỉ đưa ra lời khuyên giúp các thí sinh giữ gìn vóc dáng và sức khỏe mà còn mong muốn 45 người đẹp rèn luyện được những đức tính tốt.