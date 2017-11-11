Bị xã hội lên án vì phát ngôn 'bão số 12 không thiệt hại bằng Hoa hậu", Á hậu Hoàng My suy sụp, liên tục xin lỗi bố mẹ

Hậu trường 11/11/2017 15:09

Sau thời gian im lặng trước làn sóng "ném đá" từ cư dân mạng vì phát ngôn gây sốc, Á hậu Hoàng My vừa lên tiếng xin lỗi bố mẹ vì để bản thân bị sỉ nhục thậm tệ suốt mấy ngày qua.

Lần đầu tiên dính vạ miệng và hứng một rổ "gạch đá" vì phát ngôn "bão số 12 không thiệt hại bằng Hoa hậu", Hoàng My dường như rất sốc trước những lời mắng chửi nặng nề của cộng đồng mạng.

Sau khi đã lấy lại thăng bằng, người đẹp Đồng Nai vừa đăng tải một status chia sẻ cảm xúc hiện tại của mình. Đồng thời, Á hậu Việt Nam 2010 cũng gửi lời xin lỗi đấng sinh thành vì để bản thân rơi xuống vực thẳm, chạm đến tận cùng của sự nhục mạ.

Bị xã hội lên án vì phát ngôn 'bão số 12 không thiệt hại bằng Hoa hậu', Á hậu Hoàng My suy sụp, liên tục xin lỗi bố mẹ - Ảnh 1
Hoàng My xin lỗi bố mẹ vì để bản thân bị sỉ nhục thậm tệ - Ảnh: FBNV

"Cảm ơn cuộc đời đã một lần cho tôi được chạm đến tận cùng của sự nhục mạ, để tôi được thấy mình phản ứng thế nào với nó... Xin lỗi bố mẹ, con đã để người khác lăng mạ và sỉ nhục bản thân đến như vậy... Con xin lỗi bố mẹ" - Hoàng My viết.

Dòng trạng thái của người đẹp lại tiếp tục gây chú ý. Bên cạnh một số lời động viên của bạn bè, đa phần cư dân mạng vẫn chưa chịu tha thứ cho Hoàng My. Họ vẫn để lại những luận phê phán gay gắt, có người khuyên Á hậu sinh năm 1988 nên đóng cửa để tự vấn lương tâm mình chứ đừng dại mà xuất hiện ngoài đường.

Bị xã hội lên án vì phát ngôn 'bão số 12 không thiệt hại bằng Hoa hậu', Á hậu Hoàng My suy sụp, liên tục xin lỗi bố mẹ - Ảnh 2
Chia sẻ "gây bão" dư luận của Hoàng My cách đây ít ngày - Ảnh: FBNV

Trước đó, khi chia sẻ nỗi đồng cảm trước những khó khăn của các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2017, Hoàng My viết:  "Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu đâu em ạ. Những bàn tay nõn nà của tôi. Đừng bị trầy xước gì nhé".

Phát ngôn của Á hậu bị cho là vô cảm trước nỗi đau của người dân Nha Trang trong trận bão số 12 lịch sử. Cũng vì status thiếu suy nghĩ này, Hoàng My từ chỗ được nhiều người yêu mến nay lại trở thành “tội đồ”, bị cả xã hội lên án.

Á hậu Hoàng My: Một phát ngôn - vạn lòng tin rơi xuống 'vực thẳm'

Á hậu Hoàng My: Một phát ngôn - vạn lòng tin rơi xuống 'vực thẳm'

Từ một Á hậu rất được yêu mến bởi tính cách điềm đạm, không chút thị phi, Hoàng My “đột ngột” trở nên vô cảm để rồi khiến ai nấy phải ngỡ ngàng trước phát ngôn gây sốc về cơn bão số 12.

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