Theo Hoàng My, những nỗi đau xót của người dân Nha Trang trước cơn bão Damrey gây ra cái chết cho hàng trăm người, vô số ngôi nhà bị tốc mái chẳng nhằm nhò gì so với sự khổ cực của các cô gái trẻ trên con đường đi tìm danh xưng Hoa hậu. Thậm chí, Á hậu Việt Nam năm 2010 còn bày tỏ sự lo lắng cho những đôi bàn tay mềm mại, nõn nà của những đàn em sẽ bị xước xát do giúp đỡ người dân dọn rác.

Giữa lúc người dân miền Trung đang buồn bã trước thiệt hại nặng nề do cơn bão số 12 gây ra, Á hậu Hoàng My bất ngờ viết một status bày tỏ nỗi xót xa cho những thí sinh xinh đẹp của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Hứng cơn mưa gạch đá, Á hậu Việt Nam 2010 vội xã xóa status "vạ miệng" và lấp chỗ trống bằng lời xin lỗi. Cô phân trần rằng, vì quá bận bịu nên không kịp cập nhật tình hình bão lũ ở nước nhà.

"My vừa đáp xuống sân bay Tel Aviv sau một chuyến bay khá dài. Điều đầu tiên My muốn gửi đến những người yêu quý lời xin lỗi vì đã gây hiểu lầm trong status (mà My đã xoá) vừa rồi.

Hai ngày nay vì chuẩn bị cho chuyến bay về Israel, My không kịp cập nhật tất cả thông tin thiệt hại do bão. Đây là một sơ suất rất lớn của mình và My xin nhận và thành thật xin lỗi về điều này..." - Hoàng My viết.

Lời xin lỗi của người đẹp Đồng Nai lại tiếp tục dấy lên một làn sóng tranh cãi nảy lửa khác, nếu trước đó khán giả chỉ trích Hoàng My vô cảm thì giờ đây họ lại trách móc cho rằng người đẹp này đang... nói dối.

Nhiều người cho rằng, trong thời buổi công nghệ thông tin bây giờ thì chuyện Hoàng My nói rằng không cập nhật được tình hình bão lũ là hết sức phi lý. Chưa kể, trong bài chia sẻ nỗi đồng cảm với các Hoa hậu, Hoàng My còn đính kèm rất nhiều hình ảnh chụp chuyến đi từ thiện của các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ trước đêm bán kết diễn ra để minh họa. Do đó, lời xin lỗi của cô không được cộng đồng mạng chấp nhận.