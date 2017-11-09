Xin lỗi vì sự cố vạ miệng 'bão số 12 không thiệt hại bằng bão Hoa hậu' nhưng Hoàng My lại tiếp tục tạo ra làn sóng phẫn nộ mới

Giải trí 09/11/2017 15:11

Sau phát ngôn gây sốc “Bão số 12 không thiệt hại bằng bão với đương kim Hoa hậu”, Á hậu - giám khảo Hoàng My đã có lời xin lỗi. Tuy nhiên, trớ trêu là chính lời xin lỗi này lại tiếp tục gây phẫn nộ dư luận không kém sự cố vạ miệng trước đó là bao.

Giữa lúc người dân miền Trung đang buồn bã trước thiệt hại nặng nề do cơn bão số 12 gây ra, Á hậu Hoàng My bất ngờ viết một status bày tỏ nỗi xót xa cho những thí sinh xinh đẹp của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Theo Hoàng My, những nỗi đau xót của người dân Nha Trang trước cơn bão Damrey gây ra cái chết cho hàng trăm người, vô số ngôi nhà bị tốc mái chẳng nhằm nhò gì so với sự khổ cực của các cô gái trẻ trên con đường đi tìm danh xưng Hoa hậu. Thậm chí, Á hậu Việt Nam năm 2010 còn bày tỏ sự lo lắng cho những đôi bàn tay mềm mại, nõn nà của những đàn em sẽ bị xước xát do giúp đỡ người dân dọn rác.

Xin lỗi vì sự cố vạ miệng 'bão số 12 không thiệt hại bằng bão Hoa hậu' nhưng Hoàng My lại tiếp tục tạo ra làn sóng phẫn nộ mới - Ảnh 1
Status được đăng vào đúng thời điểm nhạy cảm khiến Hoàng My bị chỉ trích nặng nề - Ảnh: FBNV

Phát ngôn của chân dài sinh năm 1988 lập tức tạo nên một làn sóng chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội. Những nỗ lực xây dựng hình tượng “người đẹp có não” từ trước đến nay của Hoàng My gần như tan tành theo mây khói.

Hứng cơn mưa gạch đá, Á hậu Việt Nam 2010 vội xã xóa status "vạ miệng" và lấp chỗ trống bằng lời xin lỗi. Cô phân trần rằng, vì quá bận bịu nên không kịp cập nhật tình hình bão lũ ở nước nhà.

"My vừa đáp xuống sân bay Tel Aviv sau một chuyến bay khá dài. Điều đầu tiên My muốn gửi đến những người yêu quý lời xin lỗi vì đã gây hiểu lầm trong status (mà My đã xoá) vừa rồi.

Hai ngày nay vì chuẩn bị cho chuyến bay về Israel, My không kịp cập nhật tất cả thông tin thiệt hại do bão. Đây là một sơ suất rất lớn của mình và My xin nhận và thành thật xin lỗi về điều này..." - Hoàng My viết.

Lời xin lỗi của người đẹp Đồng Nai lại tiếp tục dấy lên một làn sóng tranh cãi nảy lửa khác, nếu trước đó khán giả chỉ trích Hoàng My vô cảm thì giờ đây họ lại trách móc cho rằng người đẹp này đang... nói dối.

Nhiều người cho rằng, trong thời buổi công nghệ thông tin bây giờ thì chuyện Hoàng My nói rằng không cập nhật được tình hình bão lũ là hết sức phi lý. Chưa kể, trong bài chia sẻ nỗi đồng cảm với các Hoa hậu, Hoàng My còn đính kèm rất nhiều hình ảnh chụp chuyến đi từ thiện của các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ trước đêm bán kết diễn ra để minh họa. Do đó, lời xin lỗi của cô không được cộng đồng mạng chấp nhận.

Xin lỗi vì sự cố vạ miệng 'bão số 12 không thiệt hại bằng bão Hoa hậu' nhưng Hoàng My lại tiếp tục tạo ra làn sóng phẫn nộ mới - Ảnh 2
Lời xin lỗi của Hoàng My sau phát ngôn vạ miệng - Ảnh: FBNV

Xin lỗi vì sự cố vạ miệng 'bão số 12 không thiệt hại bằng bão Hoa hậu' nhưng Hoàng My lại tiếp tục tạo ra làn sóng phẫn nộ mới - Ảnh 3
Tuy nhiên, không mấy ai chịu tha thứ cho người đẹp sinh năm 1988 - Ảnh: FBNV

Xin lỗi vì sự cố vạ miệng 'bão số 12 không thiệt hại bằng bão Hoa hậu' nhưng Hoàng My lại tiếp tục tạo ra làn sóng phẫn nộ mới - Ảnh 4
Từng nhắc nhở thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ cẩn thận khi phát ngôn nhưng chính Hoàng My lại "sụp hố" trước - Ảnh: FBNV

Ngọc Trinh, Xuân Lan nổi giận vì Á hậu Hoàng My phát ngôn vô cảm về bão số 12

Ngọc Trinh, Xuân Lan nổi giận vì Á hậu Hoàng My phát ngôn vô cảm về bão số 12

Á hậu Hoàng My khiến MC Ngọc Trinh, Xuân Lan và nhiều Facebooker nổi tiếng bất bình vì phát ngôn vô cảm trước thiệt hại nặng nề của người dân Khánh Hòa nói riêng và miền Trung nói chung do cơn bão số 12 gây ra.

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