Hà Hồ ra mặt mắng chửi kẻ vô ý thức, liên tục khạc nhổ trước mặt mình trên khoang máy bay hạng sang

Hậu trường 01/12/2018 12:35

Quá bức xúc với những người vô ý thức trên máy bay, Hà Hồ đã viết một status dài bày tỏ thái độ giận dữ.

Cách đây vài giờ, Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi chia sẻ lên trang cá nhân bài viết chỉ trích những hành khách thiếu ý thức trên máy bay. Cụ thể, “Nữ hoàng giải trí” tỏ ra vô cùng giận giữ khi một vài người ngang nhiên khạc nhổ vô tội vạ trước mặt mình. Thậm chí, họ còn vô tư làm điều đó ở khoang máy bay hạng C hay phòng chờ VIP khiến giọng ca Cả một trời thương nhớ bị rợn tóc gáy.

"Tại sao??? Có quá nhiều người không hiểu rằng Khạc Nhổ là thứ kinh tởm nhất trên đời này khiến người khác rợn tóc gáy mà có thể làm liên tục trên khoang hạng C hay ngay cả phòng chờ VIP. KINH TỞM", cô viết.

Hà Hồ ra mặt mắng chửi kẻ vô ý thức, liên tục khạc nhổ trước mặt mình trên khoang máy bay hạng sang - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà bày tỏ sự bức xúc với người khạc nhổ trên khoang máy bay hạng sang - Ảnh: Internet

Bài chia sẻ của Hà Hồ lập tức nhận được sự đồng cảm của nhiều khán giả. Không ít người khẳng định từng nhiều lần chứng kiến cảnh tượng trên và vô cùng bức xúc. Được biết, khoang may bay hạng C và phòng chờ VIP là nơi dành riêng cho những vị khách có tiền hoặc địa vị trong xã hội. Thế nhưng, thật đáng buồn khi chính những người đó lại không ý thức được việc mình làm có thể gây ảnh hưởng kinh khủng cho môi trường xung quanh.

"Em cũng có suy nghĩ giống chị. Nhất là những chỗ tụ tập nhiều người ăn uống mà vô tư khạc nhổ lung tung. Thật kém ý thức", một fan của Hà Hồ bình luận.

Hà Hồ ra mặt mắng chửi kẻ vô ý thức, liên tục khạc nhổ trước mặt mình trên khoang máy bay hạng sang - Ảnh 2
Nhiều người đồng tình với quan điểm của Hồ Ngọc Hà - Ảnh: Internet
Hà Hồ ra mặt mắng chửi kẻ vô ý thức, liên tục khạc nhổ trước mặt mình trên khoang máy bay hạng sang - Ảnh 3
Hồ Ngọc Hà cho biết đây không phải là lần đàu tiên cô chứng kiến cảnh tượng kinh khủng trên - Ảnh: Internet
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Hoảng hồn với chiếc áo nhìn xuyên cả nội y của Hồ Ngọc Hà

Đi kèm với độ nổi tiếng, Hồ Ngọc Hà ngày càng táo bạo trong cách ăn mặc từ ngoài đời lẫn trên sân khấu.

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