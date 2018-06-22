Hà Hồ phải dè chừng khi ngắm nhìn bộ sưu tập nhẫn kim cương và túi hàng hiệu này của Lệ Quyên

Những ngày gần đây, cái tên Hồ Ngọc Hà và Lê Quyên trở thành tâm điểm của dư luận. Nguyên nhân bắt nguồn từ một bình luận "chụp ảnh phải giơ tai, tay, cổ này kia... có bằng ai đâu khoe làm gì" của Hà Hồ.
Điều đáng chú ý, Lê Quyên - người chị em từng thân thiết với Hà Hồ, vừa chia sẻ những hình ảnh giơ tay trước ống kính để khoe nhẫn kim cương.
Điều này khiến khán giả cho rằng bạn gái Kim Lý đang "đá xéo" Lệ Quyên. Bởi hai nữ ca sĩ thường xuyên vướng vào những tin đồn về việc mâu thuẫn gay gắt đến mức không nhìn mặt nhau dù từng có mối quan hệ chị em thân thiết.
Dù hai nhân vật chính trong cuộc "đại chiến kim cương" đều phủ nhận việc móc mỉa nhau song dư luận vẫn bàn tán râm ran. Sự việc được đẩy đi xa đến mức bạn gái Kim Lý tuyên bố sẽ ngưng comment trên mạng xã hội để tránh bị bóp méo, xuyên tạc.
Giữa lúc lùm xùm chưa lắng dịu, nhiều khán giả tinh ý phát hiện ra rằng, Lệ Quyên có cả một bộ sưu tập nhẫn kim cương và túi xách hàng hiệu đắt tiền khiến ai cũng phải choáng ngợp.