Hà Hồ phải dè chừng khi ngắm nhìn bộ sưu tập nhẫn kim cương và túi hàng hiệu này của Lệ Quyên

Những ngày gần đây, cái tên Hồ Ngọc Hà và Lê Quyên trở thành tâm điểm của dư luận. Nguyên nhân bắt nguồn từ một bình luận "chụp ảnh phải giơ tai, tay, cổ này kia... có bằng ai đâu khoe làm gì" của Hà Hồ.

Điều đáng chú ý, Lê Quyên - người chị em từng thân thiết với Hà Hồ, vừa chia sẻ những hình ảnh giơ tay trước ống kính để khoe nhẫn kim cương.