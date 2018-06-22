Hà Hồ phải dè chừng khi ngắm nhìn bộ sưu tập nhẫn kim cương và túi hàng hiệu này của Lệ Quyên

Hậu trường 22/06/2018 11:08

Bộ sưu tập nhẫn kim cương và túi hàng hiệu đắt đỏ của Lệ Quyên sẽ khiến Hồ Ngọc Hà cũng phải dè chừng.

Những ngày gần đây, cái tên Hồ Ngọc Hà và Lê Quyên trở thành tâm điểm của dư luận. Nguyên nhân bắt nguồn từ một bình luận "chụp ảnh phải giơ tai, tay, cổ này kia... có bằng ai đâu khoe làm gì" của Hà Hồ. 

Điều đáng chú ý, Lê Quyên - người chị em từng thân thiết với Hà Hồ, vừa chia sẻ những hình ảnh giơ tay trước ống kính để khoe nhẫn kim cương.

Hà Hồ phải dè chừng khi ngắm nhìn bộ sưu tập nhẫn kim cương và túi hàng hiệu này của Lệ Quyên - Ảnh 1
Bình luận của Hồ Ngọc Hà được cho là 'đá xéo' Lệ Quyên - Ảnh minh họa: Internet

Điều này khiến khán giả cho rằng bạn gái Kim Lý đang "đá xéo" Lệ Quyên. Bởi hai nữ ca sĩ thường xuyên vướng vào những tin đồn về việc mâu thuẫn gay gắt đến mức không nhìn mặt nhau dù từng có mối quan hệ chị em thân thiết.

Hà Hồ phải dè chừng khi ngắm nhìn bộ sưu tập nhẫn kim cương và túi hàng hiệu này của Lệ Quyên - Ảnh 2
Hà Hồ và Lệ Quyên lúc còn thân thiết - Ảnh minh họa: Internet

Dù hai nhân vật chính trong cuộc "đại chiến kim cương" đều phủ nhận việc móc mỉa nhau song dư luận vẫn bàn tán râm ran. Sự việc được đẩy đi xa đến mức bạn gái Kim Lý tuyên bố sẽ ngưng comment trên mạng xã hội để tránh bị bóp méo, xuyên tạc.

Giữa lúc lùm xùm chưa lắng dịu, nhiều khán giả tinh ý phát hiện ra rằng, Lệ Quyên có cả một bộ sưu tập nhẫn kim cương và túi xách hàng hiệu đắt tiền khiến ai cũng phải choáng ngợp.

Hà Hồ phải dè chừng khi ngắm nhìn bộ sưu tập nhẫn kim cương và túi hàng hiệu này của Lệ Quyên - Ảnh 3
Lệ Quyên ít chia sẻ về cuộc sống cá nhân với báo chí nhưng thông qua những hình ảnh trên trang cá nhân, có thể thấy nữ ca sĩ có cuộc sống như một bà hoàng - Ảnh minh họa: Internet
Hà Hồ phải dè chừng khi ngắm nhìn bộ sưu tập nhẫn kim cương và túi hàng hiệu này của Lệ Quyên - Ảnh 4
Nữ ca sĩ thường xuyên khoe những chiếc nhẫn kim cương có thiết kế tinh xảo và đắt tiền - Ảnh minh họa: Internet
Hà Hồ phải dè chừng khi ngắm nhìn bộ sưu tập nhẫn kim cương và túi hàng hiệu này của Lệ Quyên - Ảnh 5
Không chỉ có nhẫn, cô còn sở hữu vô số đôi bông tai đính kim cương khiến nhiều người phải trầm trồ - Ảnh minh họa: Internet
Hà Hồ phải dè chừng khi ngắm nhìn bộ sưu tập nhẫn kim cương và túi hàng hiệu này của Lệ Quyên - Ảnh 6
Cô và chồng cùng sở hữu chiếc đồng hồ đôi, mỗi cái có giá trị từ 1,2 - 1,4 tỷ đồng. Chiếc nhẫn kim cương được nữ ca sĩ đeo trên tay cũng có giá hơn 1 tỷ đồng - Ảnh minh họa: Internet
Hà Hồ phải dè chừng khi ngắm nhìn bộ sưu tập nhẫn kim cương và túi hàng hiệu này của Lệ Quyên - Ảnh 7
Ngoài trang sức kim cương, nữ ca sĩ sinh năm 1981 còn có cả một bộ sưu tập túi xách hàng hiệu có trị giá hàng tỷ đồng - Ảnh minh họa: Internet
Hà Hồ phải dè chừng khi ngắm nhìn bộ sưu tập nhẫn kim cương và túi hàng hiệu này của Lệ Quyên - Ảnh 8
Lệ Quyên có niềm đam mê đặc biệt với những chiếc túi Hermes - Ảnh minh họa: Internet
Hà Hồ phải dè chừng khi ngắm nhìn bộ sưu tập nhẫn kim cương và túi hàng hiệu này của Lệ Quyên - Ảnh 9
Bộ sưu tập Hermes của Lệ Quyên có đủ kiểu dáng, kích cỡ khác nhau với giá mỗi cái lên đến hàng tỷ đồng - Ảnh minh họa: Internet
Hà Hồ phải dè chừng khi ngắm nhìn bộ sưu tập nhẫn kim cương và túi hàng hiệu này của Lệ Quyên - Ảnh 10
Trong đó, đáng chú ý nhất là chiếc túi Hermes da cá sấu bạch tạng có giá khoảng 4 tỷ đồng - Ảnh minh họa: Internet
Hà Hồ phải dè chừng khi ngắm nhìn bộ sưu tập nhẫn kim cương và túi hàng hiệu này của Lệ Quyên - Ảnh 11

Những chiếc túi hàng hiệu của nữ ca sĩ là niềm ao ước của nhiều ngôi sao - Ảnh minh họa: Internet

Trong lúc Hồ Ngọc Hà mãi sân si với  Lệ Quyên thì Đàm Thu Trang kịp làm điều tuyệt vời cho con trai Cường Đô la

Trong lúc Hồ Ngọc Hà mãi sân si với  Lệ Quyên thì Đàm Thu Trang kịp làm điều tuyệt vời cho con trai Cường Đô la

Đàm Thu Trang gửi lời chúc mừng sinh nhật đầy yêu thương đến bé Subeo mặc cho Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên đang khẩu chiến nhau trên mạng xã hội.

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