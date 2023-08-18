Group antifan Hoa hậu Ý Nhi với hơn 650.000 thành viên bất ngờ có động thái lạ sau thời gian thông báo tạm dừng hoạt động!

Cách đây ít ngày, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước thông tin nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi này đã thông báo tạm dừng hoạt động, đặc biệt khi dàn quản trị viên/kiểm duyệt viên cũng bị "thay mới" một cách khó hiểu

Chỉ sau vài ngày đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi gây ra không ít tranh cãi về phát ngôn của mình đến nỗi cô bị lập hàng loạt group anti-fan. Đỉnh điểm, trong số đó có một group anti án mốc hơn 650.000 thành viên theo dõi. Trước làn sóng chỉ trích gay gắt của dư luận, mỹ nhân sinh năm 2002 đã phải tạm khoá trang cá nhân Facebook, không lộ diện trước công chúng mà ở ẩn dành thời gian để học tập, rèn giũa bản thân. Chỉ sau vài ngày đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi gây ra không ít tranh cãi về phát ngôn của mình đến nỗi cô bị lập hàng loạt group anti-fan dù đã lên tiếng xin lỗi Tuy nhiên, cách đây ít ngày, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước thông tin nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi này đã thông báo tạm dừng hoạt động, đặc biệt khi dàn quản trị viên/kiểm duyệt viên cũng bị "thay mới" một cách khó hiểu. Đến trưa 14/8, một thành viên trong đội ngũ quản trị thông báo nhóm đã bị chiếm quyền kiểm soát. Theo đó, trong một group phụ, người này viết: "Nhóm đã bị hack và gỡ quyền truy cập đối với toàn bộ quản trị viên, kiểm duyệt viên".

Cách đây ít ngày, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước thông tin nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi này đã thông báo tạm dừng hoạt động, đặc biệt khi dàn quản trị viên/kiểm duyệt viên cũng bị "thay mới" một cách khó hiểu Sự việc chưa dừng lại ở đó, trưa ngày 17/8, netizen càng bất ngờ khi phát hiện ra group antifan hơn 600 ngàn người của Hoa hậu Ý Nhi hiện đã đổi tên thành FC hoa hậu, ảnh bìa cũng đã được xoá. Mặc dù hiện tại, quản trị viên chưa có bất kì bài viết thông báo nào về sự việc trên. Điều này khiến netizen chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều. Thậm chí, có người cho rằng nhóm đã được bán đi nhằm mục đích trục lợi cho bản thân.

Sự việc chưa dừng lại ở đó, trưa ngày 17/8, netizen càng bất ngờ khi phát hiện ra group antifan hơn 600 ngàn người của Hoa hậu Ý Nhi hiện đã đổi tên thành FC hoa hậu, ảnh bìa cũng đã được xoá Thế nhưng, mới đây, trao đổi với truyền thông, một thành viên trong đội ngũ quản trị của nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi (tạm gọi là T.) cho biết: "Tôi nghi ngờ nhóm này đã bị bán, việc bị chiếm quyền kiểm soát như mọi người biết, đôi khi chỉ là cái cớ. Cách đây ít ngày, người sáng lập nhóm liên tục nói tài khoản có vấn đề, không thể nhắn tin. Thế là đến sáng 14/8, mọi người trong đội ngũ quản trị đều bị kick ra hết. Ai cũng hoang mang, chỉ riêng người sáng lập nhóm là bình thản, trong khi chị ta nên là người lo lắng nhất".

Điều này khiến netizen chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều. Thậm chí, có người cho rằng nhóm đã được bán đi nhằm mục đích trục lợi cho bản thân T. nói rằng, trước đây cô làm kiểm duyệt của nhóm với mục đích xuất phát từ việc anti-fan Hoa hậu Ý Nhi, không màng đến lợi nhuận. Tuy nhiên ở hiện tại, khi mọi thứ biến chất, cô quyết định rời khỏi đội ngũ quản trị, không muốn liên quan đến vụ việc này. Trước đó, sau loạt ồn ào phát ngôn của "gà nhà", bà Phạm Kim Dung - Tổng Giám đốc Sen Vàng đã có văn bản gửi đến các cơ quan chức năng "đề xuất chia sẻ, hỗ trợ Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi trước việc bị bạo lực mạng xã hội khi phát ngôn vụng về". Trước làn sóng chỉ trích gay gắt của dư luận, mỹ nhân sinh năm 2002 đã phải tạm khoá trang cá nhân Facebook, không lộ diện trước công chúng mà ở ẩn dành thời gian để học tập, rèn giũa bản thân Bà Dung tiết lộ sức khỏe, tinh thần Hoa hậu Ý Nhi đang bị đe dọa nghiêm trọng và cô không phải là nạn nhân duy nhất. Thực tế, từng có người bị tước đoạt sinh mạng trong những tình huống tương tự. "Phát ngôn của hoa hậu có phần đáng trách. Chúng tôi đã ngay lập tức nhắc nhở, rèn giũa Ý Nhi cũng như bộ phận truyền thông công ty" - bà Tổng Giám đốc Sen Vàng thừa nhận, đồng thời cam kết "rút kinh nghiệm sâu sắc để không tạo nên sự hiểu nhầm, phản ứng trái chiều của cộng đồng mạng".

HOT: Ý Nhi lộ diện, bị bắt gặp tại công ty Sen vàng, học tiếng anh và kỹ năng mềm từ sáng sớm đến tối mịt Trước làn sóng tấn công từ cư dân mạng, trong thời gian qua Hoa hậu Ý Nhi không lộ diện trong bất kì sự kiện giải trí nào. Tuy nhiên đến mới đây, CĐM đã bắt gặp nàng hậu di chuyển từ khách sạn đến công ty Sen Vàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/group-antifan-hoa-hau-y-nhi-voi-hon-650000-thanh-vien-bat-ngo-co-ong-thai-la-sau-thoi-gian-thong-bao-tam-dung-nhom-610534.html