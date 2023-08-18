Group antifan Hoa hậu Ý Nhi với hơn 650.000 thành viên bất ngờ có động thái lạ sau thời gian thông báo tạm dừng hoạt động!

Hậu trường 18/08/2023 06:54

Cách đây ít ngày, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước thông tin nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi này đã thông báo tạm dừng hoạt động, đặc biệt khi dàn quản trị viên/kiểm duyệt viên cũng bị "thay mới" một cách khó hiểu

Chỉ sau vài ngày đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi gây ra không ít tranh cãi về phát ngôn của mình đến nỗi cô bị lập hàng loạt group anti-fan. Đỉnh điểm, trong số đó có một group anti án mốc hơn 650.000 thành viên theo dõi. Trước làn sóng chỉ trích gay gắt của dư luận, mỹ nhân sinh năm 2002 đã phải tạm khoá trang cá nhân Facebook, không lộ diện trước công chúng mà ở ẩn dành thời gian để học tập, rèn giũa bản thân. 

Group antifan Hoa hậu Ý Nhi với hơn 650.000 thành viên bất ngờ có động thái lạ sau thời gian thông báo tạm dừng hoạt động! - Ảnh 1
Chỉ sau vài ngày đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi gây ra không ít tranh cãi về phát ngôn của mình đến nỗi cô bị lập hàng loạt group anti-fan dù đã lên tiếng xin lỗi

Tuy nhiên, cách đây ít ngày, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước thông tin nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi này đã thông báo tạm dừng hoạt động, đặc biệt khi dàn quản trị viên/kiểm duyệt viên cũng bị "thay mới" một cách khó hiểu. Đến trưa 14/8, một thành viên trong đội ngũ quản trị thông báo nhóm đã bị chiếm quyền kiểm soát. Theo đó, trong một group phụ, người này viết: "Nhóm đã bị hack và gỡ quyền truy cập đối với toàn bộ quản trị viên, kiểm duyệt viên".

Group antifan Hoa hậu Ý Nhi với hơn 650.000 thành viên bất ngờ có động thái lạ sau thời gian thông báo tạm dừng hoạt động! - Ảnh 2
Cách đây ít ngày, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước thông tin nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi này đã thông báo tạm dừng hoạt động, đặc biệt khi dàn quản trị viên/kiểm duyệt viên cũng bị "thay mới" một cách khó hiểu

Sự việc chưa dừng lại ở đó, trưa ngày 17/8, netizen càng bất ngờ khi phát hiện ra group antifan hơn 600 ngàn người của Hoa hậu Ý Nhi hiện đã đổi tên thành FC hoa hậu, ảnh bìa cũng đã được xoá. Mặc dù hiện tại, quản trị viên chưa có bất kì bài viết thông báo nào về sự việc trên. Điều này khiến netizen chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều. Thậm chí, có người cho rằng nhóm đã được bán đi nhằm mục đích trục lợi cho bản thân. 

Group antifan Hoa hậu Ý Nhi với hơn 650.000 thành viên bất ngờ có động thái lạ sau thời gian thông báo tạm dừng hoạt động! - Ảnh 3
Sự việc chưa dừng lại ở đó, trưa ngày 17/8, netizen càng bất ngờ khi phát hiện ra group antifan hơn 600 ngàn người của Hoa hậu Ý Nhi hiện đã đổi tên thành FC hoa hậu, ảnh bìa cũng đã được xoá

Thế nhưng, mới đây, trao đổi với truyền thông, một thành viên trong đội ngũ quản trị của nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi (tạm gọi là T.) cho biết: "Tôi nghi ngờ nhóm này đã bị bán, việc bị chiếm quyền kiểm soát như mọi người biết, đôi khi chỉ là cái cớ. Cách đây ít ngày, người sáng lập nhóm liên tục nói tài khoản có vấn đề, không thể nhắn tin. Thế là đến sáng 14/8, mọi người trong đội ngũ quản trị đều bị kick ra hết. Ai cũng hoang mang, chỉ riêng người sáng lập nhóm là bình thản, trong khi chị ta nên là người lo lắng nhất".

Group antifan Hoa hậu Ý Nhi với hơn 650.000 thành viên bất ngờ có động thái lạ sau thời gian thông báo tạm dừng hoạt động! - Ảnh 4
Điều này khiến netizen chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều. Thậm chí, có người cho rằng nhóm đã được bán đi nhằm mục đích trục lợi cho bản thân

T. nói rằng, trước đây cô làm kiểm duyệt của nhóm với mục đích xuất phát từ việc anti-fan Hoa hậu Ý Nhi, không màng đến lợi nhuận. Tuy nhiên ở hiện tại, khi mọi thứ biến chất, cô quyết định rời khỏi đội ngũ quản trị, không muốn liên quan đến vụ việc này. 

Trước đó, sau loạt ồn ào phát ngôn của "gà nhà", bà Phạm Kim Dung -  Tổng Giám đốc Sen Vàng đã có văn bản gửi đến các cơ quan chức năng "đề xuất chia sẻ, hỗ trợ Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi trước việc bị bạo lực mạng xã hội khi phát ngôn vụng về".

Group antifan Hoa hậu Ý Nhi với hơn 650.000 thành viên bất ngờ có động thái lạ sau thời gian thông báo tạm dừng hoạt động! - Ảnh 5
Trước làn sóng chỉ trích gay gắt của dư luận, mỹ nhân sinh năm 2002 đã phải tạm khoá trang cá nhân Facebook, không lộ diện trước công chúng mà ở ẩn dành thời gian để học tập, rèn giũa bản thân

Bà Dung tiết lộ sức khỏe, tinh thần Hoa hậu Ý Nhi đang bị đe dọa nghiêm trọng và cô không phải là nạn nhân duy nhất. Thực tế, từng có người bị tước đoạt sinh mạng trong những tình huống tương tự.

"Phát ngôn của hoa hậu có phần đáng trách. Chúng tôi đã ngay lập tức nhắc nhở, rèn giũa Ý Nhi cũng như bộ phận truyền thông công ty" - bà Tổng Giám đốc Sen Vàng thừa nhận, đồng thời cam kết "rút kinh nghiệm sâu sắc để không tạo nên sự hiểu nhầm, phản ứng trái chiều của cộng đồng mạng".

HOT: Ý Nhi lộ diện, bị bắt gặp tại công ty Sen vàng, học tiếng anh và kỹ năng mềm từ sáng sớm đến tối mịt

HOT: Ý Nhi lộ diện, bị bắt gặp tại công ty Sen vàng, học tiếng anh và kỹ năng mềm từ sáng sớm đến tối mịt

Trước làn sóng tấn công từ cư dân mạng, trong thời gian qua Hoa hậu Ý Nhi không lộ diện trong bất kì sự kiện giải trí nào. Tuy nhiên đến mới đây, CĐM đã bắt gặp nàng hậu di chuyển từ khách sạn đến công ty Sen Vàng.

Xem thêm
Từ khóa:   hoa hậu Ý Nhi ý nhi Anti Fan Ý Nhi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 2 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ