Góp mặt trong video reaction MV mới của Miu Lê, dàn sao Việt được nhận cát-xê 'khủng'

Cát-xê "khủng" mà Miu Lê dành cho Thiều Bảo Trâm, Trúc Nhân, Khánh Vân,... khiến cho bất kỳ ai cũng phải "ngã ngửa" vì bất ngờ.

Thời gian qua, Miu Lê làm người hâm mộ "đứng ngồi không yên" với thông tin cô và nam rapper Karik sẽ kết hợp trong MV mới Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay. Sau khi tung ra poster u ám với tone màu đen, teaser của bài hát cũng đã được nữ ca sĩ tiết lộ.

Trong MV Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay, Miu Lê sẽ kết hợp với rapper Karik - Ảnh: Internet

Không những vậy, Miu Lê còn "đánh úp" fan với video reaction MV với sự tham gia của những người bạn thân thiết của cô như Trúc Nhân, Khánh Vân, Thiều Bảo Trâm,... Cũng trong đoạn clip này, một chi tiết của MV đã được tiết lộ thông qua câu nói của diễn viên Quang Trung: "Châu Đăng Khoa là diễn viên chính hả chị?".

Khi biết được Miu Lê sẽ kết hợp với Karik trong lần trở lại lần này, Trúc Nhân, Song Luân và Khánh Vân đã vô cùng bất ngờ và hào hứng. Cả 3 người thể hiện sự hứng thú đặc biệt với những câu rap từ nam rapper Người Lạ Ơi.

Cát-xê bằng hiện vật mà Miu Lê dành cho các kahsch mời reaction MV của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới video reaction này, Miu Lê đã tiết lộ mức cát-xê "khủng" dành cho những khách mời góp mặt trong clip. Theo đó, số tiền cát-xê cao nhất lên tới...54 nghìn đồng.

Bảng báo giá quà tặng khách mời được chính Miu Lê đăng tải - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi đọc xong bảng giá cát-xê, Trúc Nhân đã hỏi cô bạn của mình rằng: "Quà mắc vậy?". Ngay lập tức, ca sĩ Miu Lê đáp trả lại vô cùng hài hước: "Quà của mấy người tôi mua cực nhất đó. Quầy dừa 45k mà tiền xăng chắc cả mấy trăm nghìn đó mấy người".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gop-mat-trong-video-reaction-mv-moi-cua-miu-le-dan-sao-viet-duoc-nhan-cat-xe-khung-476146.html