Góc tối sau ánh hào quang: Diễn viên cải lương nổi danh phải vay nóng 1 triệu đồng để đóng viện phí

Hậu trường 04/09/2017 14:13

Không có tiền đóng viện phí, diễn viên cải lương Mỹ Hạnh phải vay nóng 1 triệu đồng. Hoàn cảnh của bà khiến nhiều người xót xa.

Vào ngày 2/9, cựu diễn viên cải lương Hoa Mỹ Hạnh phải nhập viện cấp cứu. Được biết, bà bất ngờ bị ngất xỉu tại nhà trọ quận 7, TP. HCM và được hàng xóm đưa vào bệnh viện.

Cựu diễn viên 62 tuổi cho biết, bà đang tắm thì bị vấp ngã, té đập đầu xuống nền bất tỉnh. Bác sĩ đã thăm khám và kết luận bà cần phải ở lại bệnh viện theo dõi vì bị chấn thương phần mềm.

Trước đó Mỹ Hạnh cũng từng bị bệnh tim nhưng không có tiền để điều trị nên mỗi khi lên cơn đau bà chỉ mua thuốc uống tạm.

Diễn viên cải lương Mỹ Hạnh phải vay nóng 1 triệu để đóng viện phí
Mỹ Hạnh phải vay nóng 1 triệu đồng để đóng viện phí - Ảnh: Internet

Ngoài ra, bà còn bị thấp khớp, rối loạn tiền đình, cao huyết áp…Chúng thường xuyên gây ra những cơn đau bên trong cơ thể.

Diễn viên cải lương cho biết, trước đó khi được yêu cầu đóng viện phí, vì không có tiền bà phải vay nóng 1 triệu đồng.

Được biết, đây không phải là lần đầu bà phải vay tiền chạy chữa bệnh. Trước đó, khi bệnh tái phát, bà liên tục mượn nợ để ứng phó.

Diễn viên cải lương Mỹ Hạnh phải vay nóng 1 triệu để đóng viện phí
Con mất, chồng bỏ theo vợ bé, hiện Hoa Mỹ Hạnh đang sống lay lắt bằng nghề làm móng dạo - Ảnh: Internet

Hoa Mỹ Hạnh từng tham gia nhiều vai diễn cải lương. Bà cũng diễn chung với NSND Lệ Thủy, NSND Minh Vương ở nhiều vở nổi tiếng như Người hùng sơn cước, Mùa Thu Bạch mã, Đêm lạnh chùa hoang…Tuy nhiên, khi cải lương dần mất đất diễn, bà cũng ngưng hát và hiện đang sống bằng nghề làm móng dạo để trang trải chi phí hàng ngày.

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