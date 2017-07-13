Có cho vàng nghệ sĩ Việt cũng không dám uống nước này trước khi biểu diễn

Giải trí 13/07/2017 19:54

Nước mía là thức uống quen thuộc của mọi người, song trong giới nghệ sĩ thì đây là thức uống cấm kỵ và không nghệ sĩ nào dám sử dụng trước khi lên sân khấu.

Nước mía không chỉ có hương vị tuyệt vời mà còn cung cấp cho cơ thể nguồn năng lượng thiết yếu và giúp ngăn ngừa nhiều bệnh tật. Tuy nhiên, nhiều nghệ sĩ Việt truyền tai nhau, muốn buổi biểu diễn thành công và suôn sẻ thì không nên sử dụng nước mía trước khi lên sân khấu.

Có cho vàng nghệ sĩ Việt cũng không dám uống nước này trước khi biểu diễn - Ảnh 1
Mía là thức uống mà các nghệ sĩ kiêng kỵ trước khi lên sân khấu - Ảnh: Internet

Lý giải cho vấn đề này là câu chuyện về một trong 3 vị thánh tổ gồm Tiên Sư, Tổ Sư và Thánh Sư. Một trong ba vị thần này là người rất thích ăn mía. Do đó, nếu ăn hoặc uống nước mía trước khi biểu diễn sẽ khiến vị thần này thèm và sao nhãng trong đêm diễn, gây trục trặc và khó thành công suôn sẻ.

Ngoài ra, để phần biểu diễn thành công, nhiều nghệ sĩ Việt cũng kiêng không làm những điều sau:

Không mang quả thị lên sân khấu

Có cho vàng nghệ sĩ Việt cũng không dám uống nước này trước khi biểu diễn - Ảnh 2
Không chỉ có mía mà quả thị cũng là loại quả không được mang vào sân khấu trước khi biểu diễn - Ảnh: Internet

Ngoài cây mía, nước mía thì quả thị cũng là vật cấm không được mang lên sân khấu. Các nghệ sĩ Việt nghĩ rằng mùi thơm của quả thị sẽ khiến họ xao lãng, khiến cho quên lời và ảnh hưởng đến cả buổi diễn.

Không cho tiền hành khất

Để lý giải cho việc này, nhiều nghệ sĩ giải thích rằng, tương truyền một trong 3 vị thần tổ nghề là người hành khất. Do đó, nghệ sĩ Việt rất kiêng kỵ khi cho tiền hay bố thí cho người ăn xin vì họ quan niệm, người cùng một tổ mà bố thí cho nhau sẽ không tốt và bị tổ trác - không phù hộ.

Không được khen nghệ sĩ khác đẹp

Có cho vàng nghệ sĩ Việt cũng không dám uống nước này trước khi biểu diễn - Ảnh 3
Khi được người khác khen đẹp, nghệ sĩ Việt sẽ tẩy trang và trang điểm lại - Ảnh minh họa: Internet

Đến nay, vẫn chưa có nghệ sĩ nào giải thích được quan niệm này. Chỉ biết rằng, khi nghệ sĩ hay diễn viên đã hóa trang hoặc trang điểm xong mà có người khen đẹp thì họ sẽ tẩy trang ngay và trang điểm lại từ đầu.

Tuy quan niệm này chưa được chứng thực nhưng giới nghệ thuật vẫn tin và áp dụng cho đến ngày nay.

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Từ khóa:   nước mía sân khấu những điều kiêng kỵ

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