Trên trang facebook cá nhân, Phi Thanh Vân bất ngờ tuyên bố rời khỏi showbiz: “Tạm lánh xa ánh đèn showbiz, những hào nhoáng xa hoa và những thị phi rình dập, Vân chọn cách dừng lại, tìm về nơi an yên, nuôi dưỡng tâm hồn”.

Với lý do muốn bắt đầu xây dựng cuộc đời mới, Phi Thanh Vân bất ngờ tuyên bố trên trang cá nhân, và sẽ tạm dừng không tham gia showbiz.

Những chia sẻ trên trang cá nhân của Phi Thanh Vân: "Đời người vô thường, phúc họa bất ngờ, buồn vui bất chợt. Sau những biến cố của cuộc đời, Vân càng trân quý những gì đang có, trân trọng bản thân để sống mạnh mẽ hơn cho chặng đường sắp tới. Tạm lánh xa ánh đèn showbiz, những hào nhoáng xa hoa và những thị phi rình rập, Vân chọn cách dừng lại, tìm về nơi an yên, nuôi dưỡng tâm hồn".

Theo những dòng tâm sự trên, nữ diễn viên sẽ tạm ngưng hoạt động nghệ thuật trong thời gian sắp tới.

Tuy nhiên, trước đó, cô được mọi người mệnh danh là "Nữ hoàng dao kéo" và "Nữ hoàng thị phi" với nhiều lùm xùm về cuộc sống cá nhân của mình.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phi-thanh-van-bat-ngo-tuyen-bo-roi-khoi-showbiz-218745.html