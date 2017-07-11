Đàm Thu Trang - nghi án tình mới của Cường Đô la là ai?

Sau khi có thông tin Cường Đô la chia tay hot girl Hạ Vi, mở đường cho việc tái hợp với Hồ Ngọc Hà, cư dân mạng đã nhanh chóng truy lùng ra danh tính cô gái được cho là tình mới của “Đại gia phố núi”: người đẹp Đàm Thu Trang.

Cô gái được dân mạng suy đoán là người yêu mới của Cường Đô la có tên là Đàm Thu Trang, sinh năm 1989 là người dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên tại Lạng sơn.

Đặc biệt, dân mạng đã tìm được khá nhiều bằng chứng cho thấy hai người có mối quan hệ không hề đơn giản.

Cô đã từng tham gia nhiều cuộc thi và đoạt nhiều danh hiệu như Hoa khôi xứ Lạng năm 2010, Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010, top 6 Vietnam’s Next Top Model và Missteen được nhiều người yêu thích nhất năm 2008.

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