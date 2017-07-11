Đàm Thu Trang - nghi án tình mới của Cường Đô la là ai?

Giải trí 11/07/2017 12:08

Sau khi có thông tin Cường Đô la chia tay hot girl Hạ Vi, mở đường cho việc tái hợp với Hồ Ngọc Hà, cư dân mạng đã nhanh chóng truy lùng ra danh tính cô gái được cho là tình mới của “Đại gia phố núi”: người đẹp Đàm Thu Trang.

Cô gái được dân mạng suy đoán là người yêu mới của Cường Đô la có tên là Đàm Thu Trang, sinh năm 1989 là người dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên tại Lạng sơn. 

Đặc biệt, dân mạng đã tìm được khá nhiều bằng chứng cho thấy hai người có mối quan hệ không hề đơn giản. 

Đàm Thu Trang - nghi án tình mới của Cường Đô la là ai? - Ảnh 1
Facebook người tình tin đồn của "Đại gia phố núi" - Cường Đô la. Ảnh: Internet

Đàm Thu Trang - nghi án tình mới của Cường Đô la là ai? - Ảnh 2
 Cường Đô la like ảnh của Đàm Thu Trang - Ảnh: Internet

Đàm Thu Trang - nghi án tình mới của Cường Đô la là ai? - Ảnh 3
Đã có nhiều thông tin về việc Cường Đô la chở bạn gái mới trên Audi màu trắng
và trùng hợp khi Đàm Thu Trang cũng có một chiếc xe giống hệt - Ảnh: Internet

Cô đã từng tham gia nhiều cuộc thi và đoạt nhiều danh hiệu như Hoa khôi xứ Lạng năm 2010, Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010, top 6 Vietnam’s Next Top Model và Missteen được nhiều người yêu thích nhất năm 2008.

Đàm Thu Trang - nghi án tình mới của Cường Đô la là ai? - Ảnh 4
Đàm Thu Trang từng lọt top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010, top 6 Vietnam's Next Top Model 2010 - Ảnh: Internet

Đàm Thu Trang - nghi án tình mới của Cường Đô la là ai? - Ảnh 5
Sau khi lọt vào top 6 của chương trình Vietnam’s Next Top Model, Đàm Thu Trang tiếp tục thử sức tại cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam - Ảnh: Internet

Đàm Thu Trang - nghi án tình mới của Cường Đô la là ai? - Ảnh 6
Đàm Thu Trang duyên dáng với áo bà ba - Ảnh: Internet

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