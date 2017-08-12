Giữa 'núi' scandal tình ái, Ngọc Sơn gây sốc khi tuyên bố 'vẫn âm thầm giữ trinh' cho đêm tân hôn

Hậu trường 12/08/2017 13:49

“Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn khiến khiến khán giả sốc khi ở tuổi 47 anh tuyên bố vẫn âm thầm giữ trinh cho đêm tân hôn.

Mới đây, nam ca sĩ Quang Lê đã gây sốc khi tuyên bố dù kết hôn nhưng vẫn giữ trinh tiết cho vợ. Không hề kém cạnh, 'ông hoàng nhạc sến' Ngọc Sơn cũng khiến người hâm mộ bị choáng khi thừa nhận vẫn giữ gìn sự trong trắng cho người phụ nữ xứng đáng.

Ngọc Sơn vẫn giữ cho mình sự trẻ trung, vui tính và khiến khán giả không thể nhịn cười với phát ngôn gây sốc: “Con nuôi cưới đẻ ầm ầm, riêng cha già vẫn âm thầm giữ trinh”.

Giữa 'núi' scandal tình ái, Ngọc Sơn gây sốc khi tuyên bố 'vẫn âm thầm giữ trinh' cho đêm tân hôn - Ảnh 1
Ngọc Sơn gây sốc khi tuyên bố vẫn còn trinh - Ảnh: Internet

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn với Zing, Ngọc Sơn khiến khán giả bất ngờ khi tuyên bố anh đã chi 1 triệu USD để mua “bảo hiểm trinh tiết đời trai”.

Anh vui vẻ chia sẻ: “Trinh tiết đời trai của tôi chẳng mất đi tý nào. Bề ngoài đôi chút hao mòn, bên trong nội thất vẫn còn nguyên si”

Ngoài ra, nam ca sĩ cũng cho hay, anh rất nghiêm túc với chuyện quan hệ tình dục và hôn nhân Trong chuyện tình cảm anh phó mặc cho duyên số. Đặc biệt, nam ca sĩ cũng khẳng định “cái ngàn vàng” của anh chỉ trao cho một người và dành cho đêm tân hôn. Còn không, anh cũng quyết giữ trinh tiết đến cùng.

Phát ngôn này của Ngọc Sơn khiến không ít khán giả phải sốc. Nhiều người cho rằng đây chỉ là một chiêu trò để đánh bóng tên tuổi và gây chú ý của dư luận. Bởi trước đó đã xuất hiện không ít tin đồn về chuyện ăn chơi trác táng của “Ông hoàng nhạc sến”.

ảnh nóng ca sĩ ngọc sơn
Ngọc Sơn sở hữu không ít tai tiếng trong sự nghiệp thành công của mình - Ảnh: Internet

ảnh nóng ca sĩ ngọc sơn
Năm 2011, những hình ảnh nhạy cảm của nam ca sĩ bị lan truyền trên khắp các trang mạng - Ảnh: Internet

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