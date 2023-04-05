Giữa nghi vấn mang thai, Diệu Nhi lại diện váy rộng thùng thình, có hành động dùng tay che chắn vòng 2?

Hậu trường 05/04/2023 21:14

Mới đây, tại một buổi ra mắt dự án phim điện ảnh mới, Diệu Nhi một lần nữa làm dấy lên nghi ngờ đang mang thai.

Sau 7 năm âm thầm hẹn hò, vào cuối tháng 10/2022 vừa qua, Diệu Nhi và Anh Tú đã chính thức tổ chức lễ cưới cực hoành tráng. Ngay sau khi 'về chung một nhà', cả hai cũng trở nên thoải mái hơn trong việc chia sẻ về cuộc sống đời tư tới đông đảo khán giả. Chuyện tình yêu của cặp đôi khiến không ít người ngưỡng mộ xen lẫn một chút ghen tị.

Giữa nghi vấn mang thai, Diệu Nhi lại diện váy rộng thùng thình, có hành động dùng tay che chắn vòng 2? - Ảnh 1
Diệu Nhi liên tục bị soi chi tiết đang mang thai - Ảnh: Internet

Mới đây, tại một buổi ra mắt dự án phim điện ảnh mới, Diệu Nhi một lần nữa làm dấy lên nghi ngờ đang mang thai. Cụ thể, khi đứng chụp hình kỉ niệm cùng các đồng nghiệp trên sân khấu, nữ diễn viên liên tục để lộ biểu cảm bối rối, ngại ngùng và khéo léo che vòng hai. Không chỉ vậy, Diệu Nhi còn diện chiếc đầm đen rộng như muốn né tránh sự tập trung của mọi người vào vòng 2 của mình.

Giữa nghi vấn mang thai, Diệu Nhi lại diện váy rộng thùng thình, có hành động dùng tay che chắn vòng 2? - Ảnh 2
Giữa nghi vấn mang thai, Diệu Nhi lại diện váy rộng thùng thình, có hành động dùng tay che chắn vòng 2? - Ảnh 3
Khi đứng chụp hình kỉ niệm cùng các đồng nghiệp trên sân khấu, nữ diễn viên liên tục để lộ biểu cảm bối rối, ngại ngùng và khéo léo che vòng hai - Ảnh: Saostar

Trước đó, Diệu Nhi cũng không ít lần bị soi chi tiết mang thai. Theo đó, cuối tháng 3, nữ diễn viên đã khoe hình ảnh đọc kịch bản để chuẩn bị cho dự án mới. Tuy nhiên, trong lần xuất hiện này, netizen đã tinh ý phát hiện nữ diễn viên Chiến dịch chống ế mặc một chiếc áo rộng có họa tiết hoa nhí chuẩn mẹ bầu.

Giữa nghi vấn mang thai, Diệu Nhi lại diện váy rộng thùng thình, có hành động dùng tay che chắn vòng 2? - Ảnh 4
Chuyện tình yêu của cặp đôi khiến không ít người ngưỡng mộ xen lẫn một chút ghen tị - Ảnh: Internet

Đứng trước thông tin đồn đoán này, vợ chồng Diệu Nhi và Anh Tú đều lựa chọn im lặng mà chỉ tập trung vào công việc, kế hoạch cá nhân. Hiện tại, mọi nhất cử nhất động của cặp đôi đều nhận được sự quan tâm và yêu mến.

Liên tục bị đồn đoán mang thai, Diệu Nhi có hành động ngầm phủ nhận

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Chỉ đăng tải một bức ảnh, bà xã của Anh Tú đập tan nghi vấn mang thai.

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