Sau 7 năm âm thầm hẹn hò, vào cuối tháng 10/2022 vừa qua, Diệu Nhi và Anh Tú đã chính thức tổ chức lễ cưới cực hoành tráng. Ngay sau khi 'về chung một nhà', cả hai cũng trở nên thoải mái hơn trong việc chia sẻ về cuộc sống đời tư tới đông đảo khán giả. Chuyện tình yêu của cặp đôi khiến không ít người ngưỡng mộ xen lẫn một chút ghen tị.

Diệu Nhi liên tục bị soi chi tiết đang mang thai - Ảnh: Internet

Mới đây, tại một buổi ra mắt dự án phim điện ảnh mới, Diệu Nhi một lần nữa làm dấy lên nghi ngờ đang mang thai. Cụ thể, khi đứng chụp hình kỉ niệm cùng các đồng nghiệp trên sân khấu, nữ diễn viên liên tục để lộ biểu cảm bối rối, ngại ngùng và khéo léo che vòng hai. Không chỉ vậy, Diệu Nhi còn diện chiếc đầm đen rộng như muốn né tránh sự tập trung của mọi người vào vòng 2 của mình.