Khi được hỏi thẳng về tin đồn hẹn hò, cả Gil Lê và Hoàng Thùy Linh có cách trả lời “đồng lòng” y chang nhau khiến netizen càng chắc mẩm cả hai đang “có gì đó”.

Gil Lê và Hoàng Thùy Linh đích thị là cặp đôi tin đồn nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm từ công chúng. Tin đồn hẹn hò đã gây xôn xao Vbiz suốt thời gian dài và dù lộ bằng chứng hẹn hò 7749 lần nhưng đến nay cả hai vẫn một mực giữ im lặng. Liên tục bị đồn thổi đang hẹn hò nhau, thế nhưng cả Gil Lê và Hoàng Thùy Linh vẫn lên tiếng phủ nhận Quá tò mò về chuyện tình cảm của cả hai, mới đây một khán giả đã quyết tâm đến hỏi cả Gil Lê và Hoàng Thuỳ Linh về tin đồn hẹn hò. Khi người này chưa kịp hỏi hết câu, giọng ca Em Đây Chẳng Phải Thuý Kiều đã lập tức từ chối trả lời: "Anh ơi, thôi stop, thank you" (Tạm dịch: Dừng lại nha, em cảm ơn). Nữ ca sĩ cũng dùng luôn chiếc quạt đang cầm để che mặt.

Cũng giống như Hoàng Thuỳ Linh, Gil Lê cũng có phản ứng chẳng kém cạnh gì khi bị hỏi về tin đồn hẹn hò. Cụ thể, nữ ca sĩ còn 'giả bộ' hỏi ngược lại: 'Thông tin gì ạ? Thông tin gì ạ? Dạ cảm ơn anh chị rất nhiều'. Tương tự người tình tin đồn, dù đang cười rất tươi nhưng Gil Lê cũng dùng tay tạo biểu tượng chữ X như để phủ nhận mọi thứ.

Vô cùng thích thú trước phản ứng của cặp đôi đẹp, cư dân mạng vẫn không nản lòng mà còn ra sức "đẩy thuyền" nhiều hơn nữa. Đồng thời, cách phản ứng của cả hai lại càng làm dân tình thêm nghi ngờ, nhiều netizen còn tỏ ra hào hứng: "Đồng vợ đồng chồng giấu cả thế giới cơ", "Đến cách từ chối cũng y chang nhau"… Thích thú trước phản ứng của cặp đôi, cư dân mạng càng nghi ngờ về mối quan hệ này và tích cực "đẩy thuyền" hơn nữa Trước đó, cả hai cũng năm lần bảy lượt lộ chi tiết đang hẹn hò, thậm chí là sống chung nhà, liên tục trao cho nhau những hành động hết sức tình tứ nhưng Gil Lê – Hoàng Thùy Linh vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận. Thậm chí, netizen còn “soi” ra loạt bằng chứng chắc nịch cả hai đã về chung một nhà tại căn penthouse tiền tỷ của giọng ca “Để Mị nói cho mà nghe” và đã ra mắt bạn bè chung của cả hai. Trước đó, cả hai liên tục bị netizen "khui" ảnh hẹn hò nhau và về chung một nhà, thậm chí ra mắt bạn bè hai bên

Thêm bằng chứng Gil Lê và Hoàng Thùy Linh sống chung nhà, lại còn rủ cả bạn bè 2 bên về ra mắt? Mới đây Gil Lê tiếp tục lộ hint đang sống cùng nhà với Hoàng Thùy Linh, hơn nữa lại còn dắt thêm hội bạn về "quẩy" tại chính căn nhà đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gil-le-va-hoang-thuy-linh-phan-ung-the-nao-khi-duoc-hoi-ve-tin-don-hen-ho-447622.html