Giây trước còn 'tình bể bình' đến nóng mắt, giây sau Vũ Khắc Tiệp đã quay sang 'bóp cổ' Ngọc Trinh khiến chân dài 'không khép được miệng'

Sau khi dọn về căn biệt thự triệu đô cùng Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh liên tục có những màn khoe thân nóng bỏng và hàng loạt khoảnh khắc tình tứ với ông bầu. Tuy nhiên mới đây, CĐM bất ngờ khi thấy đoạn clip nữ hoàng nội y bị ông bầu họ Vũ 'bóp cổ' không thương tiếc.

Sau khi quyết định dọn về chung nhà với Vũ Khắc Tiệp, nữ hoàng nội y liên tục ăn mặc phô phang da thịt khiến CĐM nhiều phen nóng mắt. Không những vậy, dù nhiều lần khẳng định đối phương là tri kỷ nhưng cả 2 vẫn vô tư, thoải mái tình tứ, ôm hôn trước ống kính hơn cả các đôi tình nhân, thậm chí là đụng chạm vào chỗ nhạy cảm của người kia mà vẫn vô tư cười nói vui vẻ.

'Bàn tay hư' của Vũ Khắc Tiệp - Ảnh chụp màn hình

Mới đây, trong hậu trường một buổi chụp ảnh, Vũ Khắc Tiệp bỗng "nổi hứng" bóp cổ nữ hoàng nội y khiến nhiều người ngạc nhiên và hốt hoảng.

Vũ Khắc Tiệp bóp cổ Ngọc Trinh - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, đây chỉ là hậu trường của buổi chụp ảnh của cặp đôi và trong giây phút đùa giỡn, ông bầu chỉ "ghẹo" Ngọc Trinh nên mới bóp cổ "yêu" cô mà thôi. Sau cú "bóp cổ" đó, Ngọc Trinh ngay lập tức cười không ngừng và trêu lại Vũ Khắc Tiệp.

Màn trêu đùa của ông bầu khiến Ngọc Trinh không nhịn được cười - Ảnh chụp màn hình

Thế nhưng, sau khi cười thả ga, nữ hoàng nội y bị phát hiện ra điểm "xấu bất ngờ" khiến người hâm mộ tá hỏa. Nụ cười luôn vô tư tươi rói của người đẹp gốc Trà Vinh để lộ ra nhược điểm hở lợi.

Nụ cười 'hở lợi' của Ngọc Trinh - Ảnh: Internet

Trước đây, trên sóng truyền hình, nhiều lần nữ hoàng nội y cũng nhiều lần để lộ khuyết điểm này. Chính nụ cười hở lợi đã khiến nhan sắc của Ngọc Trinh kém đôi phần xinh đẹp và hoàn hảo. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận sức hút quyến rũ và nóng bỏng mà chân dài Venus mang lại mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Giữa ồn ào tỷ phú Hoàng Kiều tố ngoại tình, Ngọc Trinh đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý, 'chỉ mặt' tiểu nhân Sau khi dư luận ầm ĩ chia sẻ lại clip tỷ phú Hoàng Kiều nói về lý do chia tay Ngọc Trinh, nữ hoàng nội y tỏ ra không mấy bận tâm. Đến trưa nay, chân dài bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý trên MXH.

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