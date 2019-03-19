Giàu có và giỏi kiếm tiền, vợ Bình Minh phản ứng cực gắt khi chồng bảo 'Ở nhà đi, anh nuôi'

Hậu trường 19/03/2019 16:10

Là một phụ nữ thông minh, giỏi kiếm tiền, doanh nhân Lê Anh Thơ trả lời cực gắt nếu được chồng yêu cầu “Ở nhà đi, anh nuôi”.

Mới đây, bà xã Bình Minh - doanh nhân Lê Anh Thơ nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng khi chia sẻ hình ảnh xinh đẹp của mình trên trang cá nhân. Kèm theo đó, bà mẹ hai con đăng tải dòng trạng thái tưởng tượng ra câu trả lời khi được chồng bảo ở nhà không cần đi làm.

“Nhiều lúc mệt ơi là mệt, nhưng tưởng tượng cảnh chồng bảo ‘ở nhà đi, anh nuôi’, chắc ngoe nguẩy bảo lại ‘hâm à!’. Đấy, số khổ, ham làm phụ nữ hiện đại làm gì. Thế là lại quẩy giỏ lên đi làm tiếp thôi. Cái số nó vận vào thân rồi, ở không là chết ấy", Anh Thơ bày tỏ. 

Giàu có và giỏi kiếm tiền, vợ Bình Minh phản ứng cực gắt khi chồng bảo 'Ở nhà đi, anh nuôi' - Ảnh 1
Anh Thơ chia sẻ suy nghĩ của mình nếu được chồng yêu cầu không đi làm - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái của Anh Thơ nhận được sự đồng tình của nhiều chị em. Đặc biệt là những phụ nữ có lối sống hiện đại, thông minh và tự chủ kinh tế.

Giàu có và giỏi kiếm tiền, vợ Bình Minh phản ứng cực gắt khi chồng bảo 'Ở nhà đi, anh nuôi' - Ảnh 2
Dưới bài viết, bà xã Bình Minh thẳng thắn nói 'không bao giờ' ở nhà cho chồng nuôi - Ảnh: FBNV

Cách đây không lâu, Anh Thơ từng khiến dư luận xôn xao khi lên tiếng về vấn đề liên quan đến vụ ly hôn của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên. Theo đó, bà xã Bình Minh tỏ ra bức xúc khi chủ tọa khuyên bà Diệp Thảo lui về chăm con, sống như bà hoàng. Đại diện cho mẫu phụ nữ hiện đại, cô cho rằng nếu làm theo lời khuyên của chủ tọa là đang đi ngược với văn minh nhân loại.

Giàu có và giỏi kiếm tiền, vợ Bình Minh phản ứng cực gắt khi chồng bảo 'Ở nhà đi, anh nuôi' - Ảnh 3
Bà xã Bình Minh thường xuất hiện cùng chồng trong các sự kiện của làng giải trí. Với tài giao tiếp, cô tạo được rất nhiều mối quan hệ thân thiết trong giới nghệ sĩ -Ảnh: FBNV
Giàu có và giỏi kiếm tiền, vợ Bình Minh phản ứng cực gắt khi chồng bảo 'Ở nhà đi, anh nuôi' - Ảnh 4
Cô cũng rất đảm đang, khéo vun vén cho gia đình luôn hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười - Ảnh: FBNV

"Không nói chuyện ai đúng sai ở đây vì mình không trong cuộc, không có hiểu thấu đáo hết ngọn ngành nên không dám nói gì. Chỉ bình luận mỗi sự việc thẩm phán mà khuyên 'giờ chị rút lui về nhà chăm sóc chồng con không tham gia kinh doanh nữa', chắc tui đập cái bẹp rồi đi thẳng một nước quá. 

May là tôi không kinh doanh, chỉ đi làm thôi mà nghe còn chói tai. Thời đại này là thời đại nào rồi trời, đi ngược với văn minh nhân loại?", Anh Thơ chia sẻ thẳng thắn.

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Từ khóa:   bà xã Bình Minh

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