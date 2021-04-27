Gia đình Đoan Trang tự cách ly trong khách sạn hạng sang, nhìn bé Sol ‘cắn’ miếng gà mà cưng quá trời quá đất

Hậu trường 27/04/2021 09:01

Sau khi rời Việt Nam sang Singapore trong tình hình dịch bệnh, Đoan Trang và gia đình đã tự cách ly trong khách sạn nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người.

Thời gian vừa qua, khán giả và fan hâm mộ đã tiếc nuối khi phải nói lời chia tay nữ ca sĩ Đoan Trang. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô quyết định cùng chồng và con gái sang định cư một thời gian dài ở Singapore. Ngày ra sân bay, khán giả đã phải xúc động khi bố mẹ Đoan Trang khóc "như mưa" để tiễn con gái.

Tuy nhiên, Đoan Trang cho biết mình đi nhưng không từ bỏ nghệ thuật, cô cho rằng: "Đây chỉ là một “chuyến du lịch hơi dài hơn một chút” để tiếp tục lại trở về cho những bước đi sắp tới vững chãi hơn nữa!"

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Hình ảnh gia đình Đoan Trang tại sân bay Changi - Ảnh: FBNV

Mặc dù không thường xuyên xuất hiện, nhưng Đoan Trang vẫn nhận được nhiều tình cảm yêu quý của khán giả, fan hâm mộ luôn dõi theo cô khi cô đã sang đến nước ngoài. Không để mọi người lo lắng, Đoan Trang thường xuyên chia sẻ hình ảnh và thông tin về chuyến đi.

Đặc biệt là cuộc cách ly 14 ngày tại khách sạn để phòng chống dịch COVID-19. Cô cho biết cả gia đình đều đã được lấy mẫu xét nghiệm ngay khi vừa xuống sân bay Changi - Singapore: "Sau khi hạ cánh xuống sân bay Changi, với 3 tiếng đồng hồ làm thủ tục và lấy mẫu xét nghiệm (đã 2 lần âm tính, chỉ còn 1 lần test cuối trước khi được thả tự do), cuối cùng nhà Sol đã được đưa về một trong những khách sạn theo sự sắp xếp của nhà nước Singapore".

Cô cũng hết lời khen ngợi sự nhanh chóng và chuyên nghiệp trong công tác phòng dịch ở đây, từ việc tiếp nhận hành khách, test Covid-19, đưa khách về điểm cách ly...mọi thứ diễn ra vô cùng chuyên nghiệp và khá nhẹ nhàng.

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Bé Sol hào hứng ăn bữa cơm với thịt gà trông rất ngon lành - Ảnh: FBNV
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Bữa ăn rất chất lượng trong khách sạn nơi Đoan Trang cách ly - Ảnh: FBNV
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Con gái của Đoan Trang có vẻ cũng rất thích thú với thời gian ở đây - Ảnh: FBNV
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Nữ ca sĩ khoe những bữa ăn dinh dưỡng do khách sạn chuẩn bị - Ảnh: FBNV
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Khách sạn cách sân bay chừng 20 km, được đánh giá là địa điểm nghỉ dưỡng tốt nhất - Ảnh: FBNV
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Bánh và cafe luôn được chuẩn bị sẵn sàng trong khách sạn mà gia đình Đoan Trang cách  ly - Ảnh: FBNV

Chia sẻ về những ngày cách ly của mình, nữ ca sĩ cho biết việc cách ly vừa giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng vừa là khoảng thời gian "giải lao".

Về mặt vật chất ở nơi cách ly, Đoan Trang bộc bạch: "Phòng ốc rộng rãi, thức ăn ngày 3 bữa... Mỗi ngày chỉ cần đo thân nhiệt 3 lần và báo cáo vào 1 cái app được set sẵn trong smart phone để họ nắm thông tin của mình! Thế thôi! Xem như là đi nghỉ dưỡng nhưng tuyệt đối không được ra khỏi phòng! Điều tích cực thêm nữa, rằng Sol đang được những trải nghiệm mới trong “hành trình cuộc sống” của mình, rằng phải tập thích nghi dù ở bất cứ hoàn cảnh nào..".

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Trong ảnh là Đoan Trang đang tận hưởng không khí ở Hội An, vì thời tiết Singapore ảm đạm làm cô nhớ về kỳ nghỉ tuyệt vời ở quê hương - Ảnh: FBNV
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Nữ ca sĩ cho biết sẽ tận dụng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi, thư giãn - Ảnh: FBNV

Ngoài cơ sở vật chất tiện nghi đầy đủ, nơi Đoan Trang cùng ông xã ngoại quốc cách ly cũng rất tận tình chu đáo, chuẩn bị đầy đủ thức ăn vô cùng dinh dưỡng từ thịt cá, tôm cua đều có đầy đủ. Nữ ca sĩ cho biết sẽ tận dụng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi, thư giãn và cô vô cùng trông đợi những ngày không phải ôm đồm công việc để nghỉ ngơi cho đúng nghĩa.

Sau gần 20 năm ca hát, Đoan Trang quyết định ra nước ngoài định cư, mẹ ruột ‘khóc như lần đầu tiễn con gái về nhà chồng’

Sau gần 20 năm ca hát, Đoan Trang quyết định ra nước ngoài định cư, mẹ ruột ‘khóc như lần đầu tiễn con gái về nhà chồng’

Tối 21/4, Đoan Trang bất ngờ khi thông báo trên trang cá nhân rằng cô đã bay sang Singapore định cư cùng chồng ngoại quốc và cô con gái nhỏ.

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