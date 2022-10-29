Gia đình đính chính thông tin ca sĩ Ngọc Sơn xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp gần 50ha ở Bình Thuận?

Đại diện gia đình ông Phạm Ngọc Sơn (ca sĩ Ngọc Sơn, ngụ TP.HCM) có đính chính thông tin xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp gần 50ha.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vừa qua, nhiều trang mạng xã hội đăng tải vụ ca sĩ Ngọc Sơn mua hơn 50 ha đất ở huyện Hàm Thuận Bắc, giáp Phan Thiết để làm trang trại thu hút rất nhiều sự quan tâm. Trên trang cá nhân, nam ca sỹ cũng khoe nhiều ảnh "check in" tại trang trại với hồ cá, các khu vườn trái cây thơ mộng. Sau khi thông tin trên được lan truyền, UBND huyện đã giao cho Phòng Tài nguyên Môi trường huyện phối hợp với các đơn vị kiểm tra. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra không có mặt ca sỹ Ngọc Sơn hoặc người đại diện được ủy quyền.

Ca sĩ Ngọc Sơn khoe ảnh check in tại trang trại ở Bình Thuận trên Facebook - Ảnh: FBNV Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức chiều 28/10, đại diện gia đình ông Phạm Ngọc Sơn (ca sĩ Ngọc Sơn, ngụ TP.HCM) có đính chính thông tin xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp gần 50ha. Theo đại diện gia đình, trước đây tại buổi giao ban báo chí, địa phương có cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí truyền thông là ca sĩ Ngọc Sơn mua 50ha đất nông nghiệp làm trang trại và xây dựng công trình phụ trái phép. Sau khi có thông tin trên, ca sĩ Ngọc Sơn có liên hệ với địa phương để xác minh.

Theo đó, ca sĩ Ngọc Sơn cùng nhiều người khác có mua đất nông nghiệp giáp ranh ba huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình và TP. Phan Thiết. Phần lớn diện tích đất do những người cùng mua với ca sĩ Ngọc Sơn đứng tên. Họ có làm một đoạn đường bê tông và xây dựng một hồ chứa nước để trồng trọt. Đoàn kiểm tra cũng đã xác minh và xác định đất của ca sĩ Ngọc Sơn ở khu vực này có 4ha, nguồn gốc sang nhượng và đã được cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thông tin này sau đó được cung cấp cho báo chí. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại, ca sĩ Ngọc Sơn hoàn toàn không đứng tên thửa đất nào mà do các hộ gia đình, cá nhân khác đứng tên. Cũng tại buổi giao ban báo chí, đại diện gia đình ca sĩ Ngọc Sơn cũng thừa nhận có xây dựng một hồ nước sai phép và sẽ cố gắng làm đúng quy định về Luật đất đai.

Thực hư chuyện ca sĩ Ngọc Sơn sở hữu 50 ha đất tại Bình Thuận: Lại thêm một ‘thánh nổ’ Thực chất, thông tin về việc ca sĩ Ngọc Sơn sở hữu 50 ha đất tại Bình Thuận, nam ca sĩ cũng thường xuyên check in tại trang trại với hồ cá, các khu vườn trái cây rộng lớn là sai sự thật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-dinh-dinh-chinh-thong-tin-ca-si-ngoc-son-xay-dung-trai-phep-tren-dat-nong-nghiep-gan-50ha-o-binh-thuan-518896.html