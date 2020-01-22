Gần Tết vẫn không yên, Phạm Hương tức giận dằn mặt 'những đứa dơ bẩn'

Hậu trường 22/01/2020 14:46

Bị "bóc phốt" quảng cáo cho sản phẩm dưỡng da rởm, Hoa hậu Phạm Hương bức xúc lên tiếng dù đang ở Mỹ.

Ít ngày qua, dư luận xôn xao với thông tin Hoa hậu Phạm Hương quảng cáo mỹ phẩm kém chất lượng. Thông tin này bắt nguồn từ một diễn đàn chuyên bàn chuyện về giới nghệ sĩ. Cụ thể, một tài khoản mạng đã đăng tải bài viết bóc phốt Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 PR sản phẩm được Bộ Y tế khuyến cáo khi sử dụng.

Gần Tết vẫn không yên, Phạm Hương tức giận dằn mặt 'những đứa dơ bẩn' - Ảnh 1
Hiện Hoa hậu Phạm Hương đang sống tại Mỹ - Ảnh: FB

Trước những thông tin không hay về mình, Phạm Hương đăng tải dòng trạng thái gay gắt trên Instagram. Chân dài gốc Hải Phòng cho rằng những người này đang ghen ăn tức ở nên tìm cách phá đám cô.

Phạm Hương viết: "Chắc cũng có những đứa dơ bẩn quen rồi nhỉ? Cứ ở đấy mà ghen ăn tức ở đi nha... Ghê tởm!". Tiếp đó, cô đăng tải dòng trạng thái tự động viên bản thân: "Cứ sống lương thiện, trời cao ắt tự có an bài".

Gần Tết vẫn không yên, Phạm Hương tức giận dằn mặt 'những đứa dơ bẩn' - Ảnh 2
Nàng hậu phẫn nộ trước lời tố cáo của cư dân mạng - Ảnh: Instagram

Tuy đã lên tiếng đáp trả một cách gay gắt nhưng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 vẫn chưa đưa ra câu trả lời thỏa đáng hay bằng chứng cụ thể chứng mình độ tin cậy của dòng mỹ phẩm mà mình quảng cáo.

Gần Tết vẫn không yên, Phạm Hương tức giận dằn mặt 'những đứa dơ bẩn' - Ảnh 3
Thời gian gần đây, cô gây xôn xao khi xác nhận chuyện đã sinh con tại Mỹ - Ảnh: FB

Trước đó vào giữa năm 2019, nàng hậu cũng bức xúc lên tiếng phản pháo khi bị tung tin bán kem trộn: "Dạ thưa các anh chị, ở Mỹ chứ không phải ở Việt Nam mà ngồi nhà sản xuất kem trộn được anh chị ạ. Làm gì cũng phải qua kiểm định 5 lần, 7 lượt mới được cấp phép trên thị trường. Em không nói là vì thấy không cần thiết nhé! Không thích thì thôi chứ đừng viết kiểu này. Vô duyên lắm ạ...".

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