Rò rỉ hình ảnh gia đình Hoa hậu Phạm Hương, chân dung bạn trai đại gia rõ mồn một

Hậu trường 14/01/2020 11:18

Sau khi công khai việc có con, những thông tin liên quan đến bạn trai đại gia của Hoa hậu Phạm Hương nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Cuối tháng 12/2019, Hoa hậu Phạm Hương khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo đã sinh con trai tại Mỹ. Trên trang cá nhân, người đẹp thoải mái chia sẻ hình ảnh của Maximus đến người hâm mộ, thậm chí còn lập hẳn Instagram riêng cho quý tử.

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Con trai Phạm Hương được rất nhiều người yêu mến - Ảnh: IG

Tuy nhiên, danh tính bố Maximus thì vẫn được người đẹp giấu kín. Chính vì vậy, những thông tin liên quan đến bạn trai đại gia của Phạm Hương liên tục được cộng đồng mạng tìm kiếm.

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Nhiều người không khỏi tò mò về danh tính bạn trai đại gia của Phạm Hương – Ảnh: IG

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Nàng hậu thường xuyên đăng ảnh úp mở về bạn trai nhưng quyết không để lộ mặt – Ảnh: IG

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Theo mong muốn của Phạm Hương, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới khi con trai có thể mang nhẫn cưới cho ba mẹ - Ảnh: IG

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh Phạm Hương xuất hiện thân mật bên một người đàn ông lạ mặt cùng con trai Maximus. Ngay lập tức, nhiều cư dân mạng cho rằng đây chính là “người đàn ông bí ẩn” mà Phạm Hương giấu kín bấy lâu.

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Chân dung bạn trai đại gia của Hoa hậu Phạm Hương đã lộ diện? – Ảnh: Internet

Theo thông tin lan truyền trên mạng, bạn trai đại gia của Phạm Hương có tên là Bobby Phước Trần, quê ở Hải Phòng. Anh đang là CEO của một công ty lớn hoạt động trên nhiều lĩnh vực và có trụ sở nằm ở New York (Mỹ). Công ty của bạn trai Phạm Hương còn có các chi nhánh khác ở châu Á với các văn phòng đại diện ở Việt Nam và Hong Kong. Được biết, bạn trai Phạm Hương từng trải qua 1 đời vợ và có 2 con riêng trước khi đến với cô. 

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Chân dung bạn trai doanh nhân của Phạm Hương (phải) – Ảnh: Internet

Tuy nhiên, hiện tại Phạm Hương vẫn giữ im lặng trước những đồn đoán của cộng đồng mạng.

Hoa hậu Phạm Hương gây tranh cãi khi ôm con trai 3 tháng tuổi tập thể dục cùng

Hoa hậu Phạm Hương gây tranh cãi khi ôm con trai 3 tháng tuổi tập thể dục cùng

'Mẹ bỉm sữa' thời thượng như Phạm Hương, vừa ôm con trai 3 tháng tuổi vừa tập thể dục chăm chỉ. Tuy nhiên lại có những ý kiến tranh cãi khi cho rằng con còn quá nhỏ nên những rung lắc có thể ảnh hưởng đến em bé.

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