Rò rỉ hình ảnh gia đình Hoa hậu Phạm Hương, chân dung bạn trai đại gia rõ mồn một

Sau khi công khai việc có con, những thông tin liên quan đến bạn trai đại gia của Hoa hậu Phạm Hương nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.
- Bị chỉ trích vì để con trai mới hơn 1 tuổi vừa ăn vừa xem tivi, Phạm Hương lên tiếng
- Cuối cùng Phạm Hương cũng chịu khoe cận mặt quý tử, dân mạng đoán giống bố nhiều hơn?
Cuối tháng 12/2019, Hoa hậu Phạm Hương khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo đã sinh con trai tại Mỹ. Trên trang cá nhân, người đẹp thoải mái chia sẻ hình ảnh của Maximus đến người hâm mộ, thậm chí còn lập hẳn Instagram riêng cho quý tử.
Tuy nhiên, danh tính bố Maximus thì vẫn được người đẹp giấu kín. Chính vì vậy, những thông tin liên quan đến bạn trai đại gia của Phạm Hương liên tục được cộng đồng mạng tìm kiếm.
Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh Phạm Hương xuất hiện thân mật bên một người đàn ông lạ mặt cùng con trai Maximus. Ngay lập tức, nhiều cư dân mạng cho rằng đây chính là “người đàn ông bí ẩn” mà Phạm Hương giấu kín bấy lâu.
Theo thông tin lan truyền trên mạng, bạn trai đại gia của Phạm Hương có tên là Bobby Phước Trần, quê ở Hải Phòng. Anh đang là CEO của một công ty lớn hoạt động trên nhiều lĩnh vực và có trụ sở nằm ở New York (Mỹ). Công ty của bạn trai Phạm Hương còn có các chi nhánh khác ở châu Á với các văn phòng đại diện ở Việt Nam và Hong Kong. Được biết, bạn trai Phạm Hương từng trải qua 1 đời vợ và có 2 con riêng trước khi đến với cô.
Tuy nhiên, hiện tại Phạm Hương vẫn giữ im lặng trước những đồn đoán của cộng đồng mạng.