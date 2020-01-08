Bị chỉ trích vì để con trai mới hơn 1 tuổi vừa ăn vừa xem tivi, Phạm Hương lên tiếng

Từ sau khi công khai việc có con, những thông tin liên quan đến Hoa hậu Phạm Hương ngày càng được công chúng quan tâm. Không còn giấu giếm, người đẹp liên tục chia sẻ hình ảnh của con trai – bé Maximus lên mạng xã hội. Thậm chí, cô còn lập hẳn cho quý tử một trang Instagram riêng và nhanh chóng thu hút hơn 15 nghìn người theo dõi.

Khoảng thời gian này, Phạm Hương thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ăn dặm của con trai. Bên cạnh đó, nàng hậu còn tiết lộ Maximus không mắc bệnh kén ăn. Cậu bé có thể ăn tất cả các loại rau củ quả cũng như thịt, cá… có trong thực đơn hàng ngày.

Con trai Phạm Hương sở hữu gương mặt vô cùng bụ bẫm và đáng yêu. Cậu bé nhận được nhiều lời khen ngợi và sự yêu mến từ khán giả.

Maximus không kén ăn như những bạn bè đồng trang lứa khác - Ảnh: IG

Tuy nhiên, mới đây, người đẹp bất ngờ nhận về hàng loạt chỉ trích vì nuôi con không đúng cách.

Cụ thể, qua những hình ảnh được Phạm Hương chia sẻ, dân mạng phát hiện bé Maximus vừa ăn vừa hướng mắt xem tivi (hoặc điện thoại). Nhiều mẹ bỉm sữa cho rằng đây là thói quen có hại cho Maximus. Việc để trẻ dưới 2 tuổi tiếp xúc với các thiết bị điện tử từ sớm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của bé.

Cậu bé được cho là vừa ăn vừa xem tivi - Ảnh: IG

Giữa những ồn ào này, Phạm Hương đã lên tiếng giải thích trên trang cá nhân: “Mẹ Bee chỉ cho Max nghe nhạc thôi các cô chú ạ… Max còn nhỏ nên chưa được coi tivi hay điện thoại”.

Phạm Hương cho biết chỉ cho con nghe nhạc - Ảnh: IG

Hiện, cộng đồng mạng đang mong chờ nàng hậu sẽ sớm tổ chức lễ cưới với bạn trai đại gia trong một tương lai không xa.