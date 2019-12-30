Công khai chuyện có con chưa lâu, Hoa hậu Phạm Hương bất ngờ tiết lộ thời gian đám cưới

Hoa hậu Phạm Hương chia sẻ, đợi khi quý tử đầu lòng biết đi và có thể trao nhẫn cho bố mẹ thì cô sẽ làm lễ cưới với bạn trai đại gia.
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Sau thời gian dài giấu kín, dịp lễ Giáng sinh vừa qua, Hoa hậu Phạm Hương bất ngờ công khai chuyện đã sinh con đầu lòng tại Mỹ. Quý tử nhà Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã tròn 1 tuổi. Hình ảnh về "hoàng tử bé" cũng được chân dài 9x công khai trên trang cá nhân nhưng khéo léo giấu gương mặt.
Sau khi công khai chuyện sinh con, người đẹp gốc Hải Phòng tỏ ra cởi mở và tiết lộ nhiều hơn về cuộc sống cá nhân với công chúng.
Mới đây, Phạm Hương khiến người hâm mộ phấn khích khi đề cập đến chuyện tổ chức hôn lễ với bạn trai đại gia. Cụ thể, khi được người hâm mộ hỏi về đám cưới: "Chị có định tổ chức đám cưới không ạ". Không hề né tránh, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 thẳng thắn: "Chờ ngày Max biết đi em ạ, lúc đó Max sẽ là người mang tặng nhẫn cưới cho Bố Mẹ".
Hiện danh tính bạn trai Phạm Hương vẫn là câu hỏi lớn khiến công chúng tò mò. Theo một số nguồn tin, bạn trai của nàng hậu là một đại gia thứ thiệt. Anh là CEO của một công ty chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa và xe hơi từ Mỹ sang châu Á, đồng thời còn kinh doanh về bất động sản và khu du lịch nghỉ dưỡng khắp thế giới.