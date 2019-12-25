Vừa xác nhận sinh con, Phạm Hương bị dân mạng chỉ trích lươn lẹo và đây là cách 'đáp trả' của nàng hậu

Hậu trường 25/12/2019 11:22

Thông tin về việc Hoa hậu Phạm Hương sinh con tại Mỹ và công khai khoe ảnh quý tử đầu lòng ngay trên trang cá nhân đang khiến cư dân mạng xôn xao.

Mới đây, Hoa hậu Phạm Hương đã chính thức xác nhận chuyện sinh con tại Mỹ ngay trên trang cá nhân. Cụ thể, nhân dịp sinh nhật 1 tuổi của con trai, người đẹp đã chia sẻ ảnh chụp của cậu bé kèm dòng trạng thái đầy tình cảm: “Maximus của mẹ! Một năm tuy không dài nhưng cũng đủ để mẹ học cách làm mẹ, làm quen với một thiên thần nhỏ bé mong manh…”.

Theo đó, con trai Phạm Hương có tên là Maximus. Cậu bé đã được 1 tuổi và trông khá bụ bẫm, đáng yêu.

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Bài đăng gây chú ý của Phạm Hương - Ảnh: IG

Ngay khi thông tin này được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến Phạm Hương: “Giáng sinh thật an yên và hạnh phúc nhé chị ơi, còn Max thì phải mau ăn chóng lớn để yêu thương mẹ Bee thật nhiều”, “Chúc mừng chị lên chức mẹ”, “Con Hương chắc sẽ tài giỏi như Hương”…

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Phạm Hương nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ - Ảnh: IG

Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại tỏ thái độ khó chịu vì trước đó nàng hậu liên tục phủ nhận việc mang thai. Thậm chí, quản lý của Phạm Hương từng lên tiếng cho biết cô sang Mỹ để chữa bệnh và nghỉ ngơi. Chính vì vậy, nàng hậu bị chỉ trích là nói dối, lươn lẹo.

Vừa xác nhận sinh con, Phạm Hương bị dân mạng chỉ trích lươn lẹo và đây là cách 'đáp trả' của nàng hậu - Ảnh 3Vừa xác nhận sinh con, Phạm Hương bị dân mạng chỉ trích lươn lẹo và đây là cách 'đáp trả' của nàng hậu - Ảnh 4

Vừa xác nhận sinh con, Phạm Hương bị dân mạng chỉ trích lươn lẹo và đây là cách 'đáp trả' của nàng hậu - Ảnh 5
Một số bình luận chỉ trích Phạm Hương - Ảnh: FB

Trước những ồn ào này, Phạm Hương cũng đã lên tiếng bày tỏ về chuyện bí mật sinh con: “Nếu ai cũng đặt mình vào vị trí của người khác thì cuộc đời sẽ nhẹ nhàng biết mấy”.

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Trước phản ứng trái chiều của cư dân mạng, Phạm Hương nhẹ nhàng lên tiếng - Ảnh: IG

Bên cạnh đó, Phạm Hương cho biết thêm rằng cô cảm thấy rất hạnh phúc khi trở thành một người mẹ dù phải giấu chuyện sinh con. Trên trang Instagram, nàng hậu liên tục chia sẻ những lời động viên của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

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Sau khi xác nhận đã sinh con tại Mỹ, mọi thông tin liên quan đến Hoa hậu Phạm Hương đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dân mạng.

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