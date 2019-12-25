Hé lộ gương mặt kháu khỉnh của con trai Phạm Hương, thừa hưởng điểm đặc biệt giống mẹ

Sau khi xác nhận đã sinh con tại Mỹ, mọi thông tin liên quan đến Hoa hậu Phạm Hương đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dân mạng.

Sáng 24/12, Hoa hậu Phạm Hương khiến dư luận chú ý khi bất ngờ xác nhận chuyện sinh con trai tại Mỹ, em bé đã được 1 tuổi. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 công khai hình ảnh đầu tiên của con trai ở góc nghiêng và cố ý giấu gương mặt của quý tử đầu lòng.

Mới đây, dân mạng bất ngờ lan truyền bức ảnh nàng hậu gốc Hải Phòng ôm một cậu nhóc vô cùng dễ thương, bụ bẫm đứng bên hiên nhà. Hiện tại, bức ảnh này vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, đây chính là con trai Phạm Hương lúc vài tháng tuổi. Cậu bé nở nụ cười tươi khi được mẹ bế trong vòng tay.

Hình ảnh được cho là Phạm Hương và con trai tại Mỹ - Ảnh: Internet

Vài phút trước, chân dài 9x vừa đăng tải lên Instagram bức ảnh con trai đang nằm cạnh cây thông và quay lưng về phía ống kính. Tuy chỉ vừa tròn 1 tuổi nhưng quý tử nhà Phạm Hương đã cao lớn bất ngờ. Nhiều người nhận xét cậu nhóc thừa hưởng chiều cao vượt trội của mẹ hoa hậu.

"Để con ngủ tí rồi tối phát quà tiếp nhé các cô chú! Ông già Noel phát quà xong rồi ngủ khò dưới gốc... Mới có sinh nhật 1 tuổi thôi mà cậu ấy đã dài thế này rồi đấy các cô chú ạ... Chả mấy chốc lại dắt bạn gái về bây giờ hi", Phạm Hương cũng bất ngờ vì chiều cao của con trai.

Tròn 1 tuổi, cậu nhóc lớn phổng phao và kế thừa đôi chân dài của mẹ - Ảnh: Instagram

Tối 24/12, nàng hậu tổ chức tiệc sinh nhật ấm áp cho quý tử tại Mỹ - Ảnh: FB

Hiện tại, danh tính bố con trai Phạm Hương vẫn là một câu hỏi lớn với công chúng. Mọi người hy vọng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 sẽ sớm tiết lộ về người đàn ông "bí ẩn" này.

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