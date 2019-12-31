Cuối cùng Phạm Hương cũng chịu khoe cận mặt quý tử, dân mạng đoán giống bố nhiều hơn?

Không còn chụp ở sau lưng hay góc nghiêng, mới đây Hoa hậu Phạm Hương đã chính thức cho "hoàng tử bé" lộ diện trước công chúng.

Trên Instagram cá nhân, Hoa hậu Phạm Hương thu hút sự chú ý đặc biệt của đồng nghiệp và người hâm mộ khi bất ngờ cập nhật hình ảnh mới nhất của con trai cưng. Trong ngày cuối cùng của năm 2019, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 hé lộ ảnh cận mặt của bé Maximus. Trước đó, chân dài gốc Hải Phòng cũng chia sẻ một vài hình ảnh của quý tử đầu lòng nhưng khéo léo che đi gương mặt.

Đây là lần đầu Hoa hậu Phạm Hương khoe cận mặt con trai - Ảnh: Instagram

Phạm Hương chia sẻ: "Tạm biệt 2019. Mẹ yêu em Max. Max chỉ giả bộ tạo dáng thôi các cô chú ạ, sau Max cười hì hì hì luôn á. Các cô chú thấy con có giống mẹ chút nào không".

Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của cậu nhóc được mọi người khen ngợi hết lời - Ảnh: Instagram

'Tan chảy' với khoảnh khắc ngọt ngào của nàng hậu bên con trai cưng - Ảnh: Instagram

Dù chỉ mới đón sinh nhật 1 tuổi được vài ngày, nhưng con trai Phạm Hương đã lớn phổng phao và rất kháu khỉnh. Nhiều người nhận xét, Max sở hữu đôi chân dài giống mẹ nhưng gương mặt phúng phính giống bố.

Phạm Hương chia sẻ, cô sinh thường và nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ suốt 6 tháng đầu - Ảnh: Instagram

Cậu bé thừa hưởng nét đẹp của ba mẹ - Ảnh: Instagram

Sau khi công khai chuyện sinh con, nàng hậu 9x cởi mở hơn khi nói về cuộc sống tại Mỹ. Đặc biệt, khi được hỏi chuyện tổ chức đám cưới với bạn trai đại gia, Phạm Hương cho biết khi con trai biết đi và có thể mang tặng nhẫn cho bố mẹ thì cô sẽ tổ chức hôn lễ.

Công khai chuyện có con chưa lâu, Hoa hậu Phạm Hương bất ngờ tiết lộ thời gian đám cưới Hoa hậu Phạm Hương chia sẻ, đợi khi quý tử đầu lòng biết đi và có thể trao nhẫn cho bố mẹ thì cô sẽ làm lễ cưới với bạn trai đại gia.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoi-cung-pham-huong-cung-chiu-khoe-can-mat-quy-tu-dan-mang-doan-giong-bo-nhieu-hon-347747.html