Gần đến ngày tổ chức hôn lễ, mẹ Cường Đô la và Đàm Thu Trang bất ngờ lộ mối quan hệ thực sự

Hậu trường 06/05/2019 11:16

Không chỉ Đàm Thu Trang được lòng gia đình doanh nhân phố núi mà mẹ cô và bà sui tương lai cũng có mối quan hệ thực sự hòa hợp, thân thiết.

Sau đám hỏi, người hâm mộ đang nóng lòng chờ đám cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang. Dù cặp đôi chưa chính thức “về chung nhà” nhưng mối quan hệ của hai bà sui lại vô cùng tốt đẹp.

Mới đây, mẹ Đàm Thu Trang đã thay đổi ảnh đại diện và ảnh bìa trang cá nhân thành ảnh chụp chung với mẹ của Cường Đô la - nữ đại gia Như Loan. Thậm chí hai bà mẹ còn tỏ ra vô cùng thân thiết trong chuyến du lịch tại Đà Lạt cùng gia đình.

Gần đến ngày tổ chức hôn lễ, mẹ Cường Đô la và Đàm Thu Trang bất ngờ lộ mối quan hệ thực sự - Ảnh 1

Gần đến ngày tổ chức hôn lễ, mẹ Cường Đô la và Đàm Thu Trang bất ngờ lộ mối quan hệ thực sự - Ảnh 2
Hình ảnh được mẹ Đàm Thu Trang dùng làm ảnh đại diện và ảnh bìa trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV
Gần đến ngày tổ chức hôn lễ, mẹ Cường Đô la và Đàm Thu Trang bất ngờ lộ mối quan hệ thực sự - Ảnh 3
Hình ảnh thân thiết của 2 bà sui trong chuyến du lịch Đà Lạt - Ảnh: Internet

Ngoài ra, trên trang Facebook của mẹ Đàm Thu Trang, nhiều người có thể dễ dàng nhận thấy bà liên tục chia sẻ những hình ảnh với mẹ Cường Đô la và không tiếc lời khen dành cho bà sui.

Gần đến ngày tổ chức hôn lễ, mẹ Cường Đô la và Đàm Thu Trang bất ngờ lộ mối quan hệ thực sự - Ảnh 4
Mẹ Đàm Thu Trang khen bà sui là: ‘Bà nội đẹp’ - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, bà còn thường xuyên có những tương tác rất dễ thương trên mạng xã hội với con rể tương lai, đồng thời thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho Subeo - con riêng của Cường Đô la. Khi được hỏi về đám cưới của cặp đôi, bà cũng xác nhận sự kiện này sắp diễn ra.

Gần đến ngày tổ chức hôn lễ, mẹ Cường Đô la và Đàm Thu Trang bất ngờ lộ mối quan hệ thực sự - Ảnh 5
Nhà gái xác nhận đám cưới sắp diễn ra - Ảnh: FBNV

Người hâm mộ hy vọng sự hòa hợp của hai người mẹ sẽ giúp Cường Đô la và Đàm Thu Trang có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Theo một số thông tin ban đầu, đám cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sẽ diễn ra vào tháng 5 này nhưng chưa rõ thời gian và địa điểm cụ thể. Trước đó, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà của cô dâu ở Lạng Sơn.

Phản ứng bất ngờ của mẹ Đàm Thu Trang khi Cường Đô la đưa Subeo và con gái cùng đi đua xe

Phản ứng bất ngờ của mẹ Đàm Thu Trang khi Cường Đô la đưa Subeo và con gái cùng đi đua xe

Có thể thấy, mẹ ruột Đàm Thu Trang cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho con trai riêng của Cường Đô la.

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