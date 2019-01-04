Gần 3 tháng sau sinh, Lê Khánh khiến fan 'rụng tim' khi tung bộ ảnh gia đình ngọt ngào

Hậu trường 04/01/2019 16:08

Tổ ấm nhỏ của diễn viên Lê Khánh - Tuấn Khải hạnh phúc hơn bao giờ hết khi vừa chào đón thành viên thứ ba.

Sau 4 năm kết hôn, vợ chồng Lê Khánh - Tuấn Khải ngập tràn hạnh phúc khi chào đón con đầu lòng. Được biết, con trai của cặp đôi chào đời ngày 6/10/2018. Bé tên Tuấn Khang, nặng 3,3kg và rất khỏe mạnh.

Mới đây, Lê Khánh khiến cư dân mạng xuýt xoa, ngưỡng mộ khi khoe ảnh gia đình trên trang cá nhân. Nữ diễn viên nhận được "cơn mưa" lời khen vì nhan sắc rạng rỡ, mặn mà sau sinh. Đặc biệt, cô còn được khen hết lời vì khéo chăm con. Mới gần 3 tháng tuổi, bé Tuấn Khang đã lớn phổng phao và thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ.

Gần 3 tháng sau sinh, Lê Khánh khiến fan 'rụng tim' khi tung bộ ảnh gia đình ngọt ngào - Ảnh 1
Tổ ấm của Lê Khánh - Tuấn Khải càng thêm trọn vẹn khi thành viên mới ra đời - Ảnh: FBNV
Gần 3 tháng sau sinh, Lê Khánh khiến fan 'rụng tim' khi tung bộ ảnh gia đình ngọt ngào - Ảnh 2

Bé Tuấn Khang là trái ngọt đầu tiên trong cuộc hôn nhân của vợ chồng nghệ sĩ - Ảnh: FBNV

Gần 3 tháng sau sinh, Lê Khánh khiến fan 'rụng tim' khi tung bộ ảnh gia đình ngọt ngào - Ảnh 3
Sinh con được 1 tháng, Lê Khánh đã quay lại làm việc và nhờ ông bà nội ngoại phụ chăm cháu - Ảnh: FBNV
Gần 3 tháng sau sinh, Lê Khánh khiến fan 'rụng tim' khi tung bộ ảnh gia đình ngọt ngào - Ảnh 4
Lần đầu làm mẹ ở tuổi 37, Lê Khánh được mọi người gửi lời chúc mừng - Ảnh: FBNV
Gần 3 tháng sau sinh, Lê Khánh khiến fan 'rụng tim' khi tung bộ ảnh gia đình ngọt ngào - Ảnh 5
Sau 10 năm yêu nhau, Lê Khánh - Tuấn Khải kết hôn năm 2014 trong sự chúc phúc của mọi người - Ảnh: FBNV
Gần 3 tháng sau sinh, Lê Khánh khiến fan 'rụng tim' khi tung bộ ảnh gia đình ngọt ngào - Ảnh 6
Cậu bé lớn phổng phao, ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay bố mẹ - Ảnh: FBNV
Gần 3 tháng sau sinh, Lê Khánh khiến fan 'rụng tim' khi tung bộ ảnh gia đình ngọt ngào - Ảnh 7
Bé Tuấn Khang được nhận xét có nhiều nét giống bố - Ảnh: FBNV

Sau sinh, Lê Khánh được ông xã chăm sóc và yêu thương hết lòng. Trước đó, trong suốt quá trình mang thai, nữ diễn viên làm nhiều chị em ghen tỵ khi được chồng chăm sóc chu đáo. Tuấn Khải chiều chuộng và thực hiện mọi nguyện vọng của vợ mà không một lời ca thán.

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Nhiều nghệ sĩ gửi lời chúc mừng khi vợ chồng Lê Khánh - Tuấn Khải khoe con trai đầu lòng đáng yêu trong ngày đầy tháng.

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