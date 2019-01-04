Gần 3 tháng sau sinh, Lê Khánh khiến fan 'rụng tim' khi tung bộ ảnh gia đình ngọt ngào

Sau 4 năm kết hôn, vợ chồng Lê Khánh - Tuấn Khải ngập tràn hạnh phúc khi chào đón con đầu lòng. Được biết, con trai của cặp đôi chào đời ngày 6/10/2018. Bé tên Tuấn Khang, nặng 3,3kg và rất khỏe mạnh.

Mới đây, Lê Khánh khiến cư dân mạng xuýt xoa, ngưỡng mộ khi khoe ảnh gia đình trên trang cá nhân. Nữ diễn viên nhận được "cơn mưa" lời khen vì nhan sắc rạng rỡ, mặn mà sau sinh. Đặc biệt, cô còn được khen hết lời vì khéo chăm con. Mới gần 3 tháng tuổi, bé Tuấn Khang đã lớn phổng phao và thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ.